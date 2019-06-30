第三次「特金會」三大重點　「無核化談判」再注入動力

美國總統特朗普前往板門店，與文在寅與金正恩會面。特朗普應金正恩的邀請，跨越三八線走進朝鮮境內，兩人再踏進韓國境內前往和平之家舉行會談。這次會談無事先公布，但實際上就是第三次「特金會」。

特朗普成為首位踏進朝鮮境內的美國在任總統。（路透社）

至周日（30日）早上為止，特朗普稱板門店之行與金正恩會面是「即興」的，只是一個相互「Say Hello」般的打招呼。但實際兩人單獨會面超過40分鐘，因此可謂具有真正意義的第三次美朝會談。

特朗普與金正恩會談後，與文在寅舉行簡單的記者會。事實上，除雙方同意成立工作小組，重啟棄核談判外，並沒有太多實質成果。但這次會談象徵意義仍相當大：特朗普成為了首位踏入朝鮮境內的美國在任總統；文在寅、金正恩與特朗普，同時在板門店和平之家前碰面，相互握手會談亦創造了歷史。

美朝韓三國領導人同在板門店上會面，同樣創下歷史。（Getty Images）

各國推動下的一次「勇敢的決定」

特朗普與金正恩2月在越南河內舉行峰會無果而終。雖然雙方未因會談破裂關係明顯轉差，但朝鮮棄核進程再度陷入僵局。金正恩指責美方「未有真正準備好坐下解決問題」，並表示以年底為期限，期待美方能「作出勇敢的決定」。

這次會面，在多方的努力下得以達成。國家主席習近平在G20峰會前訪朝，帶來「朝鮮堅持半島無核化方向」的意思，這個訊息在G20期間分別傳遞給文在寅與特朗普。

文在寅一直充當中間人的角色，安排此次會面得以成行。若會面真如特朗普所述如此即興，意味文在寅能在短時間內安排兩人第三次會談機會，有賴韓朝的友好關係，與美朝均願意推動談判的成果。

另一方面，金正恩能在短時間內接受特朗普邀請，同樣是一次勇敢的決定。

板門店特金會：美國總統特朗普6月30日在韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人在軍事分界線從朝方一側走到韓方一側。圖為兩人同邁步、跨進韓境的一刻。（美聯社）

為棄核談判注入新動力

值得留意，雖然特朗普與金正恩步入和平之家後文在寅先行離席，但在兩人會談結束後，文在寅跟隨特朗普與金正恩一同走出和平之家，未知在記者被要求離開會談場地後，三人有否進行更多互動。

金正恩在會談結束，返回朝鮮一方離開前，表示這次會談意味「未來可以隨時舉行特金會」。文在寅亦在隨後的記者會上表示，這次會談是邁向和平的重要一步，並稱僅是同意成立工作小組，重啟棄核談判，已值得讓人充滿期待。相信此次會談成功為棄核談判注入新動力，再一次打破雙方談判僵局。