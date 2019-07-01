特朗普和金正恩在板門店舉行了第三次會晤， 當外界都為美朝領導人打破朝核僵局的而歡呼之時，輿論不能忽視的是美朝談判背後最大的推手——中國。

首爾當地時間6月30日，正在出訪韓國的美國總統特朗普，「一時興起」和朝鮮最高領導人金正恩在板門店非軍事區（DMZ）舉行了一場會晤。當日下午，特朗普跨越軍事分界線來到朝方一側，成為朝鮮戰爭結束以來踏上朝鮮國土的首位美國在任總統。之後，兩人進行了55分鐘的閉門會談，特朗普也決定將重啟美朝去核談判。

繼新加坡和越南會晤後，這是兩人的第三次會面。越南會晤（2019年2月）的不歡而散，讓朝核談判一度陷入了僵局。時隔四個月，特朗普（Donald Trump）在板門店與金正恩再次會面，這對繼續推進朝核談判無疑起到到了一定的積極作用。

值得注意的是，當外界都為美朝領導人打破朝核僵局的而歡呼之時，輿論不能忽視的是美朝談判背後最大的推手——中國。

特朗普成為了第一位踏上朝鮮國土的在任美國總統。（視覺中國）

自越南會晤後，美朝談判陷入僵局，美國的強硬讓韓國的斡旋無用，也讓朝鮮束手無策。

4月12日，韓國總統文在寅出訪美國意圖再次擔任美朝之間的斡旋者，然而韓國國家防衛主要依靠美國，縱使韓國總統文在寅總統再三努力，其推動美朝談判的空間十分有限。特朗普明確向文在寅表示，美國對朝鮮「沒有小的讓步，只有大的交易」，即朝鮮徹底棄核，美國才解除制裁。

美國的強硬讓朝鮮着急，卻也無可奈何。金正恩發佈了施政報告狠批美韓，給美朝談判設下今年（2019年）年底的時限。朝鮮副外相崔善姬5月發聲，除了強調堅持「去核化」立場外，也要求美國在年底前「改弦易轍及調整立場」。

但美國國務卿蓬佩奧並不理會朝鮮發出的最後通牒，而是再度敦促金正恩履行諾言，採取切實的去核步驟。雙方的強硬和分歧讓朝核談判陷入僵局，但這一切習近平問朝鮮之後明顯出現了變化。

文在寅（右一）一直積極斡旋美朝之間，可惜韓國國力有限。（視覺中國）

6月11日，特朗普突然公開表示說收到金正恩的來信，來信「很熱情、很友好」。

6月17日，中國外交部公布，習近平於6月20日至21日對朝鮮進行為期兩日的國事訪問；。

6月18日，特朗普便與習近平通了電話，雙方進行了「非常好」的交談。他還表示，自己與習近平將在下周於日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會進行會晤。

6月20日至21日，習近平如期對朝鮮進行了兩天的國事訪問。

6月23日，朝中社說，金正恩收到了特朗普的親筆回信，金正恩表示，「信中包含良好內容」，他將「慎重考慮（信中）的內容」。6月29日，習近平與特朗普在大阪舉行會晤，兩位元首就貿易、中美根本性問題、華為、朝核等問題進行了討論。

6月29日，特朗普在日本大阪說，他即將離開日本訪問韓國，並有可能在韓朝非軍事區會見金正恩。6月30日，金正恩接受特朗普邀約，與他在板門店會面並進行了55分鐘的閉門會談。

從宣布到朝鮮訪問，到與特朗普通電話，再到出席G20前夕出訪朝鮮，習近平一步一步的重新調動了特朗普對解決朝核問題的興趣和積極性。

特朗普一直認為，中國對朝鮮有着很大的影響力，在解決朝核問題之上中國是不可或缺的力量之一，此前他也多次要求習近平助力美國解決朝核問題。

在美朝談判陷入僵局之際，習近平出訪朝鮮對特朗普來說是一個極大的「誘惑」。朝方是否向中國交待核清單？金正恩接下來的打算為何？這些疑問都是特朗普急於想從習近平那獲知的情況。

習近平此次訪問，必然也不會空手而歸。中朝雙方很可能已經就下一步朝核問題的推進方案進行了協商，這也是為何特朗普臨時起意向金正恩發出邀約後，金正恩能夠立即趕往板門店與其進行第三次會晤。金正恩如此底氣足以說明，朝方對接下來的推進方案抱有較大的信心和期待。

而對於中方來說，習近平此次的出朝鮮不僅能在推進朝核談判進展，贈與特朗普「大禮包」的同時，也借力推動了中美經貿談判的重啟，也為中美之後的經貿談判的繼續，起到了一定積極的影響。