中美需對兩國「新常態」保持平常心

特朗普與習近平在日本大阪G20峰會上為中美貿易戰打上休止符。作為國際政治的旁觀者，面對中美關係的新常態，更應秉持一顆「平常心」。

特朗普與習近平在日本大阪G20峰會上會晤了，正如去年兩人在阿根廷布宜諾斯艾利斯一樣，為中美貿易戰打上休止符。

一般認為去年的情況是，「意料之外，情理之中」，而今年一定要說的話則是，「意料之中，情理之外」——中方再次強調「中美經貿合作的本質是互利雙贏，雙方的分歧終歸要通過平等對話磋商找到雙方都接受的解決辦法」，而特朗普對此贊同，美方將不對中國出口產品加征新的關稅。美方願同中方達成彼此都可接受的貿易協議，這將具有歷史意義。

就連美國對華為的態度似乎也有所軟化。雖然未將華為從「實體清單」上撤下，但特朗普表示：「美國公司可以將他們的設備賣給華為，當然我說的是不涉及重大國家緊急問題的設備。」而美方的要求，從文字上看，只有「希望中方能從美國增加進口」。而這一條，基本上是從中美貿易談判開始，中方就同意的。

當然，今次特朗普和習近平又一次划下的休止符能堅持多長時間，幾乎誰也不敢說。關於中美貿易戰，道理很簡單、過程很複雜、變量尤其多。所以，完全沒有必要因為一次元首的會晤，對於貿易戰的未來有過高的期待，但見比不見強，見面互通有無絕對比猜忌強。

習特會讓中美暫時休戰，但是這並不意味著博弈的停止。（路透社）

對於中美貿易戰的未來，一定要放在中美關係格局下看。

狹義上來說，中美關係今天就是處在老大與老二、守成國與崛起國的關係之中，這是兩國的「新常態」關係，而廣義上來說，中美關係也夾雜在大國關係、國際力量對比的結構性變化當中進入「新常態」，對美國而言，恐怕還停留在搞定日本打散蘇聯的「單極自戀「情結中，對於中國的飛速崛起、戰略判斷以及處世哲學都是缺乏思想準備的，要適應這個關係，並且找到中美關係「新常態」的因應之策，需要一個較長的過程。

當習近平第一次說「太平洋足夠大,容得下中美兩國」時，就是正式以老二的身份向老大喊話。但這並不表示美國已經接受，更不表明美國政府已經找到了方法應對，只是表明美國開始了艱難的政策選擇過程。從奧巴馬政府到特朗普政府，不論是「重返亞太」，還是貿易戰，其實都能看到這一點。

這也意味着，中美貿易戰在相當長一段時期里都會存在，即便「止戰」，不表示真的就不會再戰。這也是超級大國和最大新興國家之間的關係「平常化」的外在表現。隨着雙方「勢」變，中方已經更加超然的、用「平常心」去與美國對視，同時也「平常化」的與美國合作。作為國際政治的旁觀者，更應秉持一顆「平常心」。