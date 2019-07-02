歐盟一年四個貿易協議的戰略打算

繼於大阪G20峰會之上與巴西、阿根廷等南美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）達成自貿協議之後，歐盟旋即又於周日（6月30日）與越南簽訂另一項自貿協議。 加上去年7月中簽訂的「日歐自貿協議」和10月與新加坡簽訂的同類協議，歐盟在短短一年時間之內已達成了四項舉足輕重的自貿合作。不過，在保護主義甚囂塵上的今天，這其實不讓人意外。

不容輕視的南方共同市場

雖然日歐自貿區以接近全球生產總值近三成規模，坐上全球最大自貿區的地位，不過歐盟與南方共同市場於上周五（6月28日）達成的協議，實際經濟影響卻比日歐協議更大。

南方共同市場由巴西、阿根廷、巴拉圭與烏拉圭四國組成，加上被中止成員國地位的委內瑞拉，人口接近3億，若當作一個整體計算，其經濟總量全球排名第五。

歐盟與南方共同市場國家的貿易額雖然稍低於歐日之數，不過由於這些南美國家原有關稅遠高於日本，協議達成之後歐盟每年將減少40億歐元的關稅開支，比日歐自貿協議帶來的減省數額高出4倍。

同時，歐盟企業也能打進南方共同市場國家的政府採購市場，對近年強調建設全球競爭企業的歐盟產業政策甚有助益。

阿根廷與巴西的國內經濟形勢甚差，此時願意自減關稅，可算是對抗保護主義的最佳例子。（路透社）

南美大國撐自貿 同抗保護主義

這次協議的簽訂也顯示出，雖然南美最大經濟體巴西有人稱「熱帶特朗普」、曾公開指特朗普為偶像的右翼民粹新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）當政，而阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在本年選戰中也被左翼民粹政敵圍攻，這些南美國家還是堅守自由貿易的原則。

在美國特朗普政府的保護主義貿易政策氛圍下，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）更大讚這協議的簽訂是「歷史性時刻」，也是「我們堅守以規則為本貿易」的重要訊號。

此等言詞，與去年日歐自貿協議簽訂時，歐盟開宗明義直指協議的一大重點是對抗保護主義，可謂一脈相承；也與大阪G20首腦共同宣言，因美國反對，而沒有將傳統上「反對保護主義」的文句加入，相映成趣。

除了與南方共同市場的這項重大自貿協議之外，歐盟與越南簽訂的自貿協議也不容忽視。

在美國反對下，大阪G20的共同宣言再無提及反對保護主義。（路透社）

越南：歐盟聯結東盟的踏腳石

歐盟是越南的第二大出口市場，去年總值達425億美元，排名僅次於美國。歐盟對越南的貿易逆差更高達287億美元。巨額逆差之下，歐盟的「應對手法」是向越南的99%商品扣減或取消關稅，與美國漸見對越貿易逆差接近400億美元而有意劍指越南的做法迥異——特朗普日前受訪就說：「越南佔我們便宜的情況比中國更為嚴重，所以那邊的情況十分有趣。」

在歐盟的官方說法中，「越南」更不只是越南，而是東盟十國的代表。東盟國家經濟的年增長接近5%，目前已成為歐盟主要拉攏的貿易對象。其官方說明文件就指出類似歐越之間的自貿協議——包括歐盟與新加坡達成的自貿協議——將會成為「未來兩個區域對接協議的踏腳石」。

根據越南官方的預估，歐越協議至2023年將為越南經濟帶來每年2-3%額外的增長，其後數年更有可能趨近4-5%。東盟其他國家他朝若見越南之成，歐盟與東盟之間建成自貿之期就不遠了。

越南已發展成手工業產品的出口大國。（路透社）

歐盟標準漸成普世標準？

其實，如果我們歐日、歐越，以及歐盟與南方共同市場的自貿協議合而觀之，不難看出歐盟在保護主義崛起之際，正在默默組建一個以歐盟標準為核心的龐大貿易圈。

在歐盟與第三方國家或地區簽署的任何自貿協議中，其中的一大內容就是各種商品規範的融通問題——例如如果協議雙方對於某產品的環保或安全要求等等極不相同，即使關稅全免，一方產品要打進另一方的市場也是成本高昂，甚至是不可能，造成所謂的「非關稅貿易壁壘」。

因此，在以上三項自貿協議中，歐盟分別強調「商品規範合作」、「去除技術性分貿易壁壘」等項目，鼓勵各方使用同一標準之外，也促成建立國際標準的努力。歐盟對各種商品規範完備，自然也在此佔據優勢。

建築平凡的歐盟委員會總部，讓人時有低估歐盟影響力的錯覺。（路透社）

或建成「革新版世貿組織」

而且，以上三項自貿協議，在地緣考量上各有其重要性。首先，歐日協議有助歐盟連結《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）內的環太平洋國家。目前，歐盟已與CPTPP內的加拿大、智利、墨西哥等國已有雙邊協議，歐日協議這一步對日後與CPTPP國家整體重訂協議甚有助益。

類似的操作也運用在東盟國家之上。繼去年底與新加坡訂約後，如今又有越南的加入，而且後者更扮演同時是CPTPP成員國的雙重身份。

由於CPTPP與東盟的商品標準統合遠不及歐盟各國之間般成熟發展，歐盟此舉可算是搶佔先機。而歐盟與南方共同市場的協議，也可算是歐盟配合後者本身在南美洲區內擴展貿易融合的操作。

如果各區板塊終能融為一個龐大的類自貿圈，其實力以2018年數字計算就已接近全球近半生產總值，而且區內國家在全球層面上的相對優勢種類繁多，有勞動力成平較低的國家、有各種天然資源豐富的國家，也有科技龍頭國家與世界金融中心。這個類自貿圈將能憑其一己之力革新世界貿易的規則，而區外的國家則只有接受國際遊戲規則，或者自絕於世。

不少國家寄望奧巴馬時代的美國回歸，然而特朗普的當選已證明即使「美國回歸」了，也可以再次「離開」。（Getty）

其實早於奧巴馬當政下的美國，其《跨太平洋夥伴協定》（TPP）與《跨大西洋貿易及投資夥伴協定》（TTIP）的嘗試，正是想走今日歐盟的這一步棋，最後卻在國內反對壓力及特朗普上台的形勢轉變下告吹。

由一個愈來愈沒有中心的歐盟去主導這個國際多邊合作新形勢，總比美國當盟主的世界秩序為佳。不過，國際政治正處於風雲變色之際，而此等新國際架構的建立又是以十年計的漫長過程，歐盟與世界各國能否走畢全程，如今也還是言之尚早。