兩次會見習近平　埃爾多安危機四伏

7月2日，土耳其總統埃爾多安訪問中國，和中國國家主席習近平進行會晤。 埃爾多安（Recep Erdoğan）已經在6月和習近平在亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會期間會晤，又共同出席了剛剛結束G20大阪峰會，如此頻繁的接觸所為哪般？

土耳其政治強人的「遲暮」？

近來，埃爾多安接受了不少「壞消息」。

首先是土耳其國內的選舉失利。6月23日，在今年3月底舉行的伊斯坦布爾地方選舉在執政黨的要求之下舉行了重選，可是結果並不如埃爾多安所願。反對派共和人民黨候選人伊馬姆奧盧（Enkrem Imamoglu）進一步將3月的領先優勢從1.4萬張選票擴大至77.5萬張，得票率達到54%，埃爾多安支持的耶爾德勒姆（Binali Yildirim）則慘敗 。

埃爾多安曾自己說過，誰贏了伊斯坦布爾，誰就贏得了土耳其。可就這樣，曾經在伊斯坦布爾擔任市長，並政績累累的埃爾多安，在這個關鍵城市受到了極大的打擊。這也是25年來執政黨在該地區第一次失去主導權。

接着，埃爾多安自己所在的正發黨也開始了分裂。埃爾多安所領導的正發黨元老，前副總理和財政部長巴巴詹（Ali Babacan）公開表示，自己將在三個月之內建立一個新的中右翼反對黨，秉承溫和伊斯蘭主義，憲政議會制和親歐主義和經濟自由主義的路線。

巴巴詹拒絕了正發黨提供的內閣部長職位，並且向正發黨遞交了辭函。據悉，包括土耳其前總統在內的60到80名國會議員將選擇加入新黨，甚至讓正發黨失去國會多數席位，被迫提前大選。

伊斯坦布爾地方選舉反對黨獲勝，民眾在街頭慶祝 。（視覺中國）

再有，地緣形勢仍然緊張，土耳其的大國野心似乎正承受反彈。

一邊是利比亞指責土耳其干預其內政，國民軍幾乎是向土耳其宣戰，7月1日，土耳其稱已經有6名土國公民遭到拘禁。另一邊，6月底土耳其和敘利亞之間矛盾升級，俄敘聯軍在敘北部進攻衝突降級區內的武裝分子，兩名土耳其士兵被打死，另有三人受傷。

在國內經濟危機的情況下，土耳其仍活躍在中東的種種地緣熱點，這不免讓人對埃爾多安政府感到擔心——土耳其拿來的底氣？埃爾多安的時代是否已經要過去？

需要多重保障的埃爾多安

埃爾多安向來懂得如何左右逢源，用外交上的投機化解危機。現在也不例外。

訪華之前，埃爾多安公開表示，購買俄羅斯S400防空系統的交付工作會在10天之內完成。從這次G20峰會來看，埃爾多安並沒因為美國的威脅而放棄交付。

埃爾多安已經幾次自信表示稱，土耳其不會遭到美國的報複製裁。而在剛剛結束的G20峰會上，美國總統特朗普（Donald Trump）和埃爾多安上演態度轉圜，兩人進行了雙邊會晤，特朗普雖然仍稱S400系統是個絕對的「問題」，但是也說這是前任奧巴馬（Barack Obama）當初不賣土耳其導彈的錯誤，而不是埃爾多安的錯。

埃爾多安遊走美俄之間，若如他所說既能採購S400又能躲避美國的制裁，那麼這是他在安全防務上的政績一樁，讓土耳其得到多一重軍事保證。

S400是俄羅斯目前最先進的防空導彈系統。（視覺中國）

回到埃爾多安的訪華，目的不言而喻。安全保障之外，土耳其也需要更多的經濟保障。

2018年，土耳其里拉暴跌前夕，埃爾多安曾宣布將在中國發行熊貓債券，用人民幣而非美元或歐元來融資，以使「資金來源多樣化」，尋求與中國、俄羅斯等重要貿易夥伴以本幣而非美元進行交易。

7月1日，埃爾多安在和日本首相安倍晉三會談時呼籲，「希望日本向（土耳其的）稀土和基本金屬領域進行更多投資」。可見他希望通過外交得到經濟好處的願望強烈。

回顧埃爾多安去年的訪華和在6月與習近平的會面，他談論的也都是雙方在「一帶一路」上的合作，拓展經貿、金融、基礎設施建設等方面的合作，其實也是希望對土耳其經濟有所幫助。

而這一次埃爾多安來到中國，多半也是同樣的邏輯。在2018年因為美國制裁而遭遇重創之後，土耳其經濟很可能在今年更趨於悲觀的大環境下面臨更大壓力，此時他更需要習近平的政治背書和經貿上的支持。

歸根結底，埃爾多安執政上的危機，來源於經濟，也必須要用經濟的改善來解決。只是，埃爾多安應該做的，恐怕並不只是在外交上促進貿易和投資，而是真正在國內進行經濟結構改革，改變之前依賴國際熱錢流入的方式。

只是，或許對他的政府來講，這個積重難返的問題已經難以解決，畢竟改革總是需要有魄力、精心的計劃和不懈的實施，而埃爾多安今天還有這樣的精力嗎？