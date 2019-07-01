美國2020年總統大選民主黨初選第一次電視辯論在上周三及上周四（6月26日及27日）晚於佛羅里達州邁阿密舉行，總共有20名參選人參與，另外有四名參選人因為募款和支持率未達標而無緣現身電視辯論。20名參選人分為10人一組，先後登台亮相，在兩個小時內使出渾身解數推介自己。 兩天的辯論議題都由民主黨全國委員會（DNC）設定，都是自由派所關心的話題。第一天的辯論主要圍繞免費教育、醫療、人權與民主、邊境安全、經濟政策、槍控、氣候變化、華府黨爭及國安問題。第二天的辯論與第一天主題相若，但主要突顯醫療、槍控、移民改革、氣候變化，甚至多了種族議題。

辯論熱點多 不談彈劾總統

第一場辯論相對比較有禮貌，沒有過多地彼此指摘，全場也沒有提及黨內最大競爭對手前副總統拜登（Joe Biden）。但拜登登台的第二場辯論則極具火藥味，矛頭不但指向了美國總統特朗普，拜登也成為眾矢之的，主要和年齡與種族立場有關。

38歲的加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）在上周四的第二場辯論中說，拜登在三十二年前已說要把火炬交給新一代的美國人，暗指對方言行不一。77歲的拜登隨即笑答：「我還握着火炬。」78歲的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）也反擊這種牽涉年齡的問題，指這不是世代問題，而是誰真正能夠向利益集團宣戰。

拜登與桑德斯，雖然同場，卻少有交手。（路透社）

醫療保險也是兩場辯論的熱門話題。桑德斯、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）、夏威夷州女眾議員加巴德 （Tulsi Gabbard）與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）支持政府主導的全民醫保，印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等中間溫和派則傾向過渡性方案，反對廢除私人醫療保險。

民主黨的初選參選人在辯論中對彈劾特朗普顯得興趣不大，反而是如何應對非法移民問題成為共同焦點。

辯論前夕，一對中美洲難民父女在美墨邊境溺水而亡，遇難照片佔據新聞頭條，導致主持人在兩場辯論中均提及無證移民的問題，以及是否將這些跨境移民視為罪犯而立即遣返。紐約州參議員布蒂吉格和陸天娜（Kirsten Gillibrand）都呼籲全面改革移民體系，布蒂吉格更主張進行深度的結構性改革；桑德斯則支持廢除特朗普的所有行政命令。

會說挪威語的同性戀侯選人布蒂吉格，在籌款表現上名列前茅。（路透社）

避不開的中國話題

除了俄羅斯之外，兩場辯論均有提及中國話題。第一場辯論中，主持人問「美國的最大地緣政治威脅是什麼？」台上有四位參選人提到中國，分別是前眾議員德拉尼（John Delaney）、明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、奧巴馬政府時期的住房和城市發展部長卡斯特羅（Julian Castro）和俄亥俄州眾議員萊恩（Tim Ryan）。

德拉尼只強調中國是「地緣挑戰」，地緣威脅則是核武器；克洛布徹認為中國是「經濟威脅」，伊朗則是安全威脅；卡斯特羅認為中國是「地緣威脅」；萊恩只提到中國是「經濟威脅」。其他六人提到的威脅要麼是「氣候變化」，要麼是俄羅斯或特朗普本人。

第二場辯論中，主持人根據當前對中國的貿易戰指控，提問美國將來應該如何應對中國，但只有布蒂吉格、科羅拉多州參議員貝內特（Michael Bennet）與華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）有機會發言。

布蒂吉格較為注重中國對美國的科技挑戰，提到中國大力投資人工智能，反觀特朗普聚焦在雙邊關係或糾結於貿易逆差。他特別批評了特朗普的關稅政策，認為這讓美國民眾備受傷害，並強調美國要注重投資提升自身競爭力。

華裔候選人楊安澤即時解說其全民基本收入的主張，細節甚多，各人聽得似懂非懂。（路透社）

貝內特認為俄羅斯才是美國的最大威脅，至於中國，他批評特朗普目前應對中國的方法是錯誤的，應該是聯合其他有共同利益的國家對付中國的重商主義貿易政策。楊安澤也認為俄羅斯才是美國的最大挑戰，而特朗普發動貿易戰是錯誤的選擇，損害了美國人的利益。

非裔女議員怒批拜登

民調領先的拜登則展現出黨內資深人物的氣度，全程非常禮貌，且主動結束自己的發言，避免超時。但是，加州非裔女參議員賀錦麗（Kamala Harris）批評拜登過往的種族隔離主義立場，被認為是初選新人挑戰黨內最大對手的最佳、甚至最成功案例，成為了此次初選辯論的輿論焦點。

當時主持人引導大家討論槍控問題，賀錦麗藉着發言機會，將話題一轉：「我想提一下種族的問題」，顯然是有備而來。她直接利用個人小時候的經歷，猛烈抨擊拜登在上世紀七十年代與種族隔離主義的國會議員之間的工作關係，以及對當時公立學校種族融合政策有所保留的態度。

賀錦麗這張悲情牌讓拜登措手不及。拜登連口否認自己是種族主義者，辯稱讓他有保留的並非學校種族融合政策，而是由聯邦政府推行有關政策。

賀錦麗的目的很明確，一方面是為了爭取黑人選票，畢竟拜登有50%的黑人選票支持；另一方面，作為一個不算出名的參選人，她把箭靶對準在黨內最大對手拜登，有助增加曝光率，很可能提升她的民調。

被賀錦麗攻擊後，拜登民望應聲大跌10點。（路透社）

當然，賀錦麗也有軟肋。很多人認為，她此舉是在打悲情牌，更何況當年的拜登只是在國會，並不是行政當局的人，無法靠一己之力撼動聯邦政府及地方政府的種族政策。而且，種族隔離這類話題的熱度不是很高，選民不太關心，拿種族問題意圖增加自己的支持度，效果不見得很好，代價卻是撕裂黨內團結。

其他可圈可點的參選人

另一重量級參選人桑德斯表現與預期不符，沒有了2016年黨內初選時的強勢。今次辯論中，桑德斯總是把矛頭對準富人、醫療保險公司等利益集團。問題是，重複攻擊會失去力度和新鮮度，更無法阻止其主要對手之一沃倫的民望上升。

沃倫是第一天辯論表現最為突出的參選人，由於另外兩名左翼參選人賀錦麗和桑德斯排在第二天才辯論，讓她成為台上左翼勢力的最佳代言人。沃倫在辯論中甚至強調自己支持桑德斯的立場，即廢除私人保險，實現全民醫保。

沃倫憑其詳盡的左翼政策主張，在民調上已追過桑德斯。（路透社）

也就是說，雖然桑德斯在民主黨內發起了這場左翼革命，但現在高舉革命火炬的不再只有他一人，沃倫和賀錦麗明顯「分薄」了桑德斯的光環。

布蒂吉格在初選辯論中最大的亮點是口才好、節奏把握不錯，被認為是發揮最穩定的參選人。值得注意的是，他在辯論中提到其他參選人很少提及的宗教信仰問題，說基督的信仰是呼籲民眾關懷孩童，而非將他們放入牢籠，以此批評特朗普政府移民政策的偽善。在共和黨把持宗教話語權的傳統下，布蒂吉格不避討論信仰，博得一片掌聲。他不但呼籲對移民政策進行深度的結構性改革，而且主張修復美國的民主體系。

德克薩斯州前眾議員的奧洛克（Beto O'Rourke）、卡斯特羅及新澤西州參議員布克（Cory Booker）都積極以西班牙語談論移民問題，博得了眼球。布蒂吉格也在辯論一開始時展現自己的西班牙語，看來都有意爭取黨內拉丁裔選民的選票。但奧洛克在黨內的新星光環完全被布蒂吉格奪去。而且，另一位同台對手卡斯特羅就是否將跨境無證移民「去罪化」，勸奧洛克回家多做功課，幾乎讓後者的移民立場支離破碎。

德克薩斯州前眾議員奧洛克，雖然大晒西班牙語，表現卻是平平。（路透社）

誰贏得了辯論

每逢美國初選辯論，美國主流媒體都喜歡分出一個「輸贏」，列出所謂的輸家和贏家。要從一個「擁擠」的初選中脫穎而出，的確不是一件容易的事。但對一眾參選人來說，首場辯論的重點是向全國推介自己，增加媒體關注度和網上搜索度，藉此吸引金主支持，以求在初選停留更長時間。

事實上，大多數初選參選人只是曇花一現。當年共和黨同樣擁擠的初選陣營也有類似情況，而且贏家和輸家往往是相對且不斷轉變。此次辯論整場都是在展現社會主義或進步派的政策，比如全民醫保、免費教育和向富人徵稅，但這些政策都有可能繼續激化華府的黨爭。從這個角度看，此次辯論沒有人是真正的贏家。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《美國民主黨初選辯論 2020白宮爭奪賽開啟》，網上標題為編輯重擬。

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