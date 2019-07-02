【71遊行】特朗普，香港的事無需您置評

香港7•1遊行後，部分民眾衝擊立法會，事件引起國際關注。被視為一貫不屑政治正確的美國總統特朗普（Donald Trump）亦罕見表態。

當地時間7月1日，特朗普在白宮橢圓形辦公室會見記者。被問及對示威者佔領香港立法會的看法。他表示像昨日的示威行動頗為「罕見」，亦對此感到「遺憾」，希望事件能夠「得到解決」，並稱「他們是在追求民主，我認為大部份人都想要民主。不幸的是有些政府卻不想要民主。這就是事態本質，一切都是為了民主，沒有比民主更好的事」。

近一個月來，美英各主流媒體在報導香港的歷次社會事件時，大抵聚焦於中港關係角度。特朗普是次發言未點名中國，唯有表示早前大阪G20峰會期間與中國國家主席習近平會面時，曾「概括地」討論過香港近日的示威行動。不過從聽眾角度，幾乎都會認為特朗普「有些政府卻不想要民主」此言是針對中國和香港。

在這裏且不做過多「特朗普究竟是否針對中國和香港」的揣度，但客觀地說，此言對中國激不起甚麽影響，卻肯定會在香港激起迴蕩。

簡而言之，特朗普「他們（香港市民）是在追求民主，我認為大部份人都想要民主」和「沒有比民主更好的事」講的沒錯，然而「不幸的是有些政府卻不想要民主」、「這就是事態本質，一切都是為了民主」的表態卻是極具爭議性，乃至誤導性的。

誰不想要民主？

無論是「6•9」、「6•16」又或是「7•1」，是什麼促使那幾十上百萬人走上街頭，並以其和平有序令世界稱讚？自然是對港府蠻橫推動修例的不滿、對社會愈發撕裂之現況的憂慮、對個人未來前景的絕望。這些是不是「追求民主」？當然是。

站在「對立面」的港府呢？其推動修例的方法愚笨至極，後續處理手段和面對民意時的躲閃態度人神共憤，可單論其修例初衷，縱使充滿了對民意自以為是般的誤判，忽視社會對內地司法公允之憂慮，甚至不乏希望修例此舉能「搏得中央認同」的投機念想，原本也應是好的，是為參鑒國際標準，尋求引渡法例之完善、欲補執法司法之短板。

自1997年以來，「親中」與「反中」一直是香港社會分裂的根源（資料圖片／鄭子峰攝）

香港社會撕裂久矣。22年來，《逃犯條例》這種涉及「反中vs親中」的議題，長期主導着香港輿情及政治，以至於香港一直缺乏完善民主社會所必備的前提條件：一個能夠凝聚社會各派意見的共識性議題。或許，只有「香港人」這個近幾十年逐漸形成的族群意識，才勉強能夠聚集各個群體。

也因此，無論是泛民、本土、建制，抑或是不願被這些「標籤」強行賦予身份的普通市民，都希望香港更好。或許可以說，這種簡單的共同目標就是香港的「民主追求」。

然而問題在於，不少掌控香港政權、財權、話語權的群體，在何謂「香港更好」的認知上自認為代表所有人，與香港普羅大眾的理解有太大出入，行事亦過於魯莽。這個群體並不僅限於港府，亦包括一個個或建制或泛民或本土的傳媒、一位位認為唯有自己的看法才「真正代表香港社會」的名人KOL。

但是，除卻絕少數牽涉利益往來，又或是為了自己的政治和名聲收益，不惜分裂社會輿情的人以外，香港各族群都是想要民主的。

因此，特朗普「有政府不想要民主」的斷言，即使他本人並無惡意，也是在將繁雜事態過於籠統簡單化，是極為不負責任的、有誤導性的言論。

何謂民主？

另一方面，除了那些逐漸被時代淘汰的殘餘獨裁政權，這世上眾多政府都是在追求民主的。

區別在於，有些政府已有多年經驗，且一再總結反省，落實地很好，既有代表性，又有治理能力；有一些現代化較晚的國家，其政府正通過參鑒和試錯，尋找最能賦權於本國國民的方法；亦有些政府雖「民主化」已久，卻惰於反省總結，自以為在踐行民主，乃至「好為人師」般對他國多加指責，但本國人民生活卻代代不如前人。

歸根到底，在一個完善的民主社會中，「代表性」和「治理能力」這兩者是需要兼顧的。「治理能力」是人類族群最初設立政府時對其最根本的要求，而「代表性」本質上則是人們在此基礎上的進一步優化。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於Twitter留言稱，香港民眾在過去數星期就反對《逃犯條例》上街，這個情況為全球帶來啟發（GettyImages）

如今人們在談論「民主」時，更多地強調「代表性」，畢竟這是「民主」之所以優於其他政治制度的一大特點。然而人們不該忘記的是，任何政制都需要解決社會問題，所以「治理能力」才是根本。

香港的問題，很大程度上是本就尚不完善的「代表性」出了問題，愈發僅代表一個小圈子的利益，而「治理能力」更是一直極度缺失；再加上一些人在歸結問題時，只歸咎於「某某某無法代表我」。若此，如今這讓所有人都揪心的局面即使此次不出現，亦遲早會出現。

此時，特朗普一句「沒有比民主更好的事」說的並沒錯，但這種籠統的表態又有何用？且很可能進一步加劇人們如今的悲情與憤怒。

港人的事只能靠自己

無論如何，香港的問題都是港人自己的事，必須自己解決，沒有任何人可供依賴。

特朗普慣於在社交媒體和公開表態時將諸多議題過度簡化，長期遭到美國輿論批評（GettyImages）

美國的總統特朗普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），英國的外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、保守黨大佬約翰遜（Boris Johnson）等人的表態，或是因自身職務而「必須有所表態」，或是對香港的自由與民主發自內心的誠摯關懷，又或是對本已極度敏感的中港問題落井下石，事實上都幫不了忙。

更有甚者，他們政治正確的聲援，只會進一步惡化當下香港社會的撕裂，且後果只能由港人和港府承擔。

將複雜的事情貼上簡單的標籤，這是特朗普一貫的公關宣傳手法，為此特朗普已飽受美國輿論批評。但當他用這種方式評論美國國內事件時，也輪不到我們指責。可如今既然言及香港，便有必要在此直言：「總統先生，香港的事無需您置評」。