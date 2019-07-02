美伊繼續硬碰硬對賭　歐盟無辜成磨心

近來美國與伊朗之間持續加劇緊張氣氛，依舊沒有緩和的勢頭。 伊朗外長扎里夫（Mohammad Zarif）周一（1日）表示，伊朗的濃縮鈾庫存已超出核協議中的300公斤限制，並聲稱將會把濃縮鈾的豐度提升至逾3.67%。國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）亦已確認伊朗的總濃縮鈾庫存已超出協議上限。 伊朗當局表示，如果歐洲各國採取更多行動，保護伊朗免卻美國制裁的影響，可以重新遵守核協議的承諾。

在外界看來，伊朗此舉難免是將歐洲各國放在自身與美國的賭桌上。伊朗希望以自己與歐洲國家的資源利益關係，在隨時擦槍走火的環境下，與美國博奕，在此刻看來，是可理解，也算是唯一做法。因為在短期跡象來看，白宮對伊朗的立場，相信不會出現軟化跡象。

伊朗濃縮鈾超標：伊朗外長扎里夫（Mohammad Zarif）7月1日表示，伊朗的濃縮鈾庫存已超過《伊朗核協議》中的限制。圖為他4月24日接受路透社採訪。（路透社）

美國柔剛並濟 先朝鮮後伊朗

特朗普日前到訪朝韓非軍事區，與金正恩及文在寅上演三方會談，更加成為第一位踏足朝鮮國土的美國在任總統。特朗普以「Twitter約見」的方式達成了此歷史性一刻，的確讓美國贏盡了掌聲。而從客觀角度上看，特朗普選擇以此不亢不卑的方式處理朝鮮問題，也有其實際考量。

從外交制略的思維思考，美國總不能同時與多個敵對或有利益矛盾的國家「硬碰硬」，戰線開得越多，擦槍走火的風險只會越大。何況特朗普是一名「商人總統」，獲取到自身的最大利益之為重點，他自己肯定也不想大動干戈，依靠武力恫嚇其他國家。可是，美國若處處以讓步、溫和的被動態度處理地緣事務，徒然減弱其外交尊嚴及威勢。

特朗普此刻需要應付朝鮮半島、波斯灣，還有貿易戰此等終極難題。與中國的貿易談判，華府內部的溫和派與鷹派本身已經談不妥。究竟應採取強硬抑或懷柔態度，各執一詞。縱使兩國會談即將重新開啟，中國卻依然不見讓步的跡象，兩國能否談出結果，仍舊存疑。

蓬佩奧（中）與博爾頓（右）在伊核問題上立場非常強硬，兩人對特朗普的影響不可小覷。（美聯社）

此時，朝鮮問題在美朝中韓日等國的斡旋，以及特朗普「Twitter約見」的神來之筆下，重現解決的契機，這自然會成為特朗普現階段的主要目標。伊朗問題也就相當不幸地成為「下把」，暫時擱置，被白宮選擇以高壓手段拖延。

故此，伊朗不能寄望美國會在短期內軟化立場，波斯灣的火藥引，勢難單以雙邊會談便可止熄。從油輪風波、擊落無人機事件開始到現在，此間賭局仍然未見底牌。

歐洲成伊朗的「出氣包」?

伊朗面對着美國的制裁，只能以自身的石油紅利，向歐盟、俄羅斯及中國施壓。其中與歐洲國家的關係影響最大。要知道，歐盟在伊朗的投資及經營規模遠大於美國。歐洲企業需要波斯灣資源，伊朗需要海外市場及外匯，而當中很大部分就是來自歐盟國家。歐盟企業在伊朗沾利甚豐，固然不希望美伊關係變得太僵，限制伊朗經濟增長。而伊朗也就看中了這一點，期望歐盟不要在美伊問題上太過偏袒美國。

亦因如此，伊朗選擇縮減承諾，反而將歐洲國家放在十分尷尬的位置。他們與伊朗正在協議中的「貿易往來支持工具」（INSTEX）貿易機制，讓伊朗石油保證可以出口至歐洲國家，以彌補美國制裁的損失，就明顯是讓歐洲卡在美國和伊朗中間。

至於中國和俄羅斯，也是十分依賴從霍爾木茲海峽出來的進口能源，同受美國對伊朗制裁的影響。但正如上述，除了資源供應，歐盟企業對伊朗的投資幅度尤大。因此宏觀而言，歐盟受美伊冷戰的影響最大，自然而然也被伊朗「看中」施壓脅持。

歐洲國家成為了波斯灣局勢中的美伊磨心。（路透社）

INSTEX這套方法現時還算行得通，但這是一個賭博，且需有底線。伊朗若把底線越推越低，觸及歐美聯盟的潛在共識下限，就相當不智了。

外交事務的緩急先後

不過，在整個大環境來看，無論是美伊雙方，都肯定不想把僵局推進至動干戈的層次。關鍵其實是在美國外交議題的緩急先後問題。自G20「習特會」後，中美雙方終於同意重啟磋商，當然沒有擱下或延期處理的理由。至於金正恩務求與美對話的欲望，又使得白宮不得不先着手處理朝鮮問題。

相對而言，伊朗這個超過三十年的宿敵，解決與其僵局，實際上也不差在這一時三刻，白宮故將它推遲處理，也可理解。德黑蘭方面也已明白到，白宮不想、也不敢貿然揭開波斯灣戰幔，於是便半推半就，出現這月以來此起彼伏的零星火花。

這便可預視，在未來一段時間，美伊之間類似先前擊落無人機的小型衝突，很大機會陸續有來，然而進一步的軍事行動，則相信會只聞樓梯響。