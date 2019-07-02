【美國2020總統大選】首辯後拜登民調下跌　黑馬賀錦麗能走多遠？

6月底美國民主黨初選收場辯論後，美國國會參議員賀錦麗的民調開始上升，緊追初選領頭羊、前副總統拜登。美國多項民調顯示，拜登支持率有所下滑，哈里斯民調攀升明顯，甚至比肩另一位進步派女參選人沃倫。 可以說，賀錦麗是民主黨初選首場辯論的黑馬。

據美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民意調查機構SSRS所做的民調結果，拜登支持率為22%，比首次辯論前的32%降了10個百分點。賀錦麗（Kamala Harris）支持率由辯論前的8%上升到了17%，麻薩諸塞州聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）支持率由7%上升到了15%，左翼參選人桑德斯（Bernie Sanders）支持率為14%。 看來，賀錦麗在6月27日首場辯論中的攻擊策略是成功的。

6月26日至27日晚在佛羅里達州邁阿密兩天的辯論議題，都由民主黨全國委員會（DNC）設置，都是自由派所關心的話題。第一場的辯論主要圍繞免費教育、醫療、人權與民主、邊境安全、經濟政策、槍控、氣候變化、華府黨爭以及國安問題展開。第二天的辯論同第一天主題相當，但主要凸顯醫療、槍控、移民改革、氣候變化，甚至多了種族議題。

賀錦麗當時利用個人幼時的經歷，猛烈抨擊拜登在70年代與種族隔離主義的國會議員之間的工作關係、對當時公立學校種族融合政策有所保留的態度。當時主持人引導大家討論槍控問題的時候，賀錦麗藉着發言的機會，卻說「我想提一下種族的問題」，顯然是有備而來。

賀錦麗的這種悲情牌讓拜登措手不及。拜登連口否認自己的種族主義者，辯解稱當年的隔離政策是由地方主導，而非聯邦政府。

民主黨初選領頭羊拜登能否笑到最後（路透社）

賀錦麗的目的很明確，一方面是為了爭取黑人選票，畢竟拜登有50%的黑人選票支持。第一次初選過後，美國國會黑人黨團主席（Congressional Black Caucus）當中已經有6人表態支持賀錦麗，而拜登獲得的支持人數尚為5人。該小組是由美國國會大多數非裔美國人成員組成，是民主黨初選爭奪非裔選票的風向標。

該小組有些人也會來迴轉變態度。希拉里（Hillary Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）在2007年初選競爭當中，之前表態支持希拉里的黑人黨團成員就曾改弦易轍，轉而支持奧巴馬。所以，他們的態度還有待觀察。

另一方面，作為一個不太出名的參選人，賀錦麗對準黨內最大對手拜登，有助於她的曝光度，有助於提升自己的民調，吸引更多籌款。果不其然，首場辯論後，賀錦麗在一天內就籌集了來自6.3萬名捐款人共計200萬美元的競選資金，其中超過一半人（58％）是首次捐贈者。

賀錦麗現年54歲，是移民後代，父母分別來自牙買加和印度。她一年來曾多次批評特朗普（Donald Trump），包括特朗普的大法官提名及司法部長人選。年輕、女性和少數族裔是她最大的標籤，相比較拜登而言，顯現較大競爭優勢。不過，這三個標籤當中，她的競爭對手還包括沃倫、紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）和夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）。

她支持桑德斯的全民醫保議程，支持改革美國移民及司法體系，提高中產階級免稅額度。和桑德斯一樣，她不接受大財團捐助，只接受個人捐助。

民主黨初選收場辯論的重點是推介自己（路透社）

不過，其他民調顯示，賀錦麗對拜登的衝擊也是有限的。美國諮詢公司Morning Consult在初選後舉行民調顯示，拜登依然以33%的支持率領先，桑德斯緊追其後，支持率為19%。而賀錦麗和沃倫支持率均為12%。所以，根據現在民調說拜登一蹶不振尚早。

有意思的是，CNN公布的民調顯示，總體上賀錦麗在民主黨選民中眼中的形象大有改觀，拜登形象有些糟糕，但在黑人選民當中，拜登的支持率為36%，比賀錦麗高出12個百分點。想當年，希拉里2007年參加初選時，在黑人當中的支持率也曾領先奧巴馬。但奧巴馬贏得愛荷華州後，黑人開始倒向奧巴馬。

歷史很有趣，有的時候能夠複製，有的時候也事與願違。經過特朗普的勝選，任何民調數據都只能作為參考，而非必勝的依據。

當然，賀錦麗也有軟肋。很多人會認為，她是在打悲情牌，更何況當年的拜登只是在國會，並不是行政當局的人，無法通過一己之力撼動聯邦政府及地方政府的政策。而且，種族隔離這種話題的熱度不是很高，選民不太可能關心。拿種族問題撕裂黨內效果不見得好。民主黨更希望在和特朗普的辯論中凸顯種族問題。

其實，民主黨初選看得不是誰能夠真正代表自由派價值理念，而是誰能夠代表民主黨在2020年擊敗特朗普。也就是說，民主黨必須評估，究竟是支持一位像希拉里那樣的建制派候選人，還是推選一位更加「進步派」的候選人。

前者能夠吸引中間選票，但特朗普已經積累執政優勢，民主黨恐怕重蹈希拉里覆轍；後者的理念和政策更多激進，也迎合多元背景的選民訴求，但特朗普方面有可能將其包裝為社會主義，予以抹殺。

目前來看，特朗普團隊也將注意力主要集中在拜登身上。賀錦麗初選中攻擊拜登，只為知名度，暫時不具威脅。拜登在初選中最大的「問題」就是太穩重、太有禮貌，他甚至在辯論中主動結束自己的發言，避免超時，反而成為一些電視脫口秀的笑談。

也就是說，接下來黑馬是否依然是黑馬，拜登能夠穩住優勢並繼續拔高民調，尚看各個參選人如何調整自己的競選和辯論策略。