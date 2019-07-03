「完美性別平衡」盛譽之外　放在新歐盟領導班子面前的不可能任務

歐盟28國領袖經過三天的「馬拉松式」磋商後，終於在周二（2日）達成共識，推舉出歐盟未來五年的領導班子名單。其中，各國領袖經討論後正式提名德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde），分別接任歐洲委員會（European Commission）主席及歐洲央行行長，名單將交由歐洲議會待續通過。 新班子新作風，面對新世紀以來最大分裂危機的歐盟，是次換班會否為越趨撕裂的歐洲帶來重新團結的曙光？

比利時首相米歇爾（Charles Michel）將接替圖斯克，擔任歐洲理事會（European Council）主席。（路透社）

「完美的性別平衡」班子

除了歐洲委員會主席和央行行長職位，另外兩個重要首腦職位也已協定人選。歐洲理事會（European Council）主席將會由比利時首相米歇爾（Charles Michel）擔任。而西班牙外長博雷利（Josep Borrell）則獲提名為歐盟外交和安全政策高級代表。

由於歐盟最重要的「四巨頭」首腦職位，分別由兩男兩女出任。難怪現任理事會主席圖斯克（Donald Tusk）稱讚人選名單是「完美的性別平衡」（perfect gender balance）。

的確，隨着近幾年來全球女權運動的興起及白熱化，「性別紅利」似乎成為了各國政治角力場中不可忽視的元素，其中在歐美國家尤見突出。且看近日美國的民主黨初選形勢，賀錦麗（Kamala Harris）和沃倫（Elizabeth Warren）最新的民望甚可威脅大熱門、前副總統拜登（Joe Biden）。

雖說單以「性別紅利」便籠統概括了她們兩人人氣急升的原因，無疑過於武斷。以賀錦麗為例，她在早前的首輪辯論裏大打「種族牌」，也是令她突出於人前的主因之一。但沒人可以否認，「性別紅利」在這兩年的西方選舉入面，的確是一環重要的影響因子。

美國民主黨初選：參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（美聯社）

同理，在歐盟這個幾乎是全世界最重要的超國家組織，當中的選舉出現類似風向成份也是無可厚非。女性候選人成功當選，獲委任為此等具影響力組織的首腦，在歷史性的角度來看，絕對是值得歡迎和鼓勵。

處理歐洲亂局的最佳人選

當然，這不能全然總括為「為了挑選一名女性便選了某某」這種直觀式結論。我們要知道，歐盟「四巨頭」的最新人選，也算是糅合了各方相左意見而互相協調的最佳結果。

自2013年起擔任德國國防部長的馮德萊恩，是默克爾（Angela Merkel）就任總理以來唯一一位至今仍在其內閣的成員，無疑便是她的親密戰友。但馮德萊恩過去展示出的魄力也是有目共睹，譬如在2015年俄烏衝突中力排眾議，斷然拒絕向烏克蘭供應軍備，展現出她敢於擔當的性格。加上她本身主張歐洲進一步一體化的倡議，配合她本身的強悍魅力，對於彌補現時歐盟內部的分裂，或能作出一番新景象。

至於另一女性人選、央行行長候選人拉加德，聲名早已遠播，且有剛柔兼備的嫻熟政治技巧，其實力毋庸置疑。她過去一直決心鞏固歐元區，加上曾在法國財政部、國際貨幣基金組織、八大工業國組織主持財政大局的經歷，在歐盟國家各央行積累的人脈，幾乎讓她無可匹敵。

拉加德的名字，相信大家已耳熟能詳。因為其極為豐富的政治經歷，外界對她執掌歐洲央行都有一定信心。（路透社）

再現理性協商之重要性

事實上，是次名單人選的確定過程絕對是荊棘滿途。為期三日的「馬拉松式」首腦會談，已經可以道明歐盟前所未有的內部分裂情況。針對歐洲委員會主席人選，不但西歐國家與中東歐國家就人選的意見相左，連德國和法國兩位「老大哥」之間亦各持己見，弄得會議一再拖延，甚至要主席圖斯克單獨輪流約見各國領袖，互相協調。

可是，比起參與英國脫歐事務的政客，歐盟領袖及其智囊一連三日，不分晝夜圍起來進行具建設性的討論，多方互諒，最終達成共識，避免無休止地「浪費時間」，可謂向英國作出了一個最佳典範。

若英國能處理好脫歐事務，便不再需要出席現今的歐洲議會。圖為周二（2日）舉行的歐洲議會首次全體大會，不過英國脫歐黨成員集體拒絕出席，留下一排排空座。（路透社）

歐洲現時面對前所未有的分裂局面，東南歐國家右翼聲音興起、英國脫歐、法德力量褪色……個人能力與性別絕對無任何必然的關係，但主觀情緒上來說，女性領袖進一步參與歐洲事務，自不然給予外界一種新鮮感。被圖斯克標榜為「完美性別平衡」的歐盟「四巨頭」，他們未來打造的政績會是如何，現在當然言之尚早，但給予外界的新希冀，還是值得期待。