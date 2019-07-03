特朗普計劃給華為放行　美國國內為何群起反對？

這次習特會給中美按下貿易戰暫停鍵在美國並沒有引發太多的爭議，反倒在華為問題上，美國國內依舊是不依不饒。

在見完中國國家主席習近平後，特朗普（Donald Trump）突然在記者會上稱美國企業可繼續向中國電信企業華為出售零件。

美國商務部5月剛把華為納入「實體清單」，特朗普6月底就給華為按了綠燈。轉變太快，白宮高官趕緊站出來澄清。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月2日稱：「美國將會批准美資企業向華為出售晶片，但出售的都是低端晶片技術，每年涉款不足10億美元，對國家安全不構成影響。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6月29日就已經率先澄清：特朗普總統對華為的「解禁」表態並不意味着大赦。美國政府並未將華為從「實體清單」中刪除。

有關美國要給華為放行一事，庫德洛和納瓦羅接連否認。

6月大阪G20峰會上，習近平（右排右一）提及了希望美國為中國企業創造公平的投資環境。（路透社）

特朗普這次見習近平，雙方重啟貿易磋商，美國不再對更多的中國商品徵稅。以往特朗普在貿易問題上與北京達成一點共識，不少人都會說他對華軟弱了，討伐之聲不斷。這次習特會給中美按下暫停鍵好像在美國沒有太多的爭議，反倒在華為問題上，美國國內依舊是不依不饒。

佛州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）率先在Twitter上發文，指責特朗普在華為問題上的逆轉是「一個災難性的錯誤」。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也認為，特朗普實在不應該放鬆華為。

僅是口頭反對似乎還不夠，有人還在籌划行動。有報道稱，一些民主黨人和共和黨人正在合作修訂今年的國防授權法案，以組織特朗普從華為從黑名單上除名，除非華為高管沒有違反制裁或者竊取技術的過錯。

意思很清楚：即使特朗普想放過華為，美國國內亦有很多人不會讓特朗普得逞，不會放過華為。

特朗普不再向中國加徵關稅，這都未激起甚麽反對，為何一家中國公司，卻變成了美國政壇上的眼中釘、非要除之而後快？

盧比奧在華為等涉華議題上非常強硬。（路透社）

一方面在於，如果美國放鬆在華為問題上的立場，那麼此前在向華為施加諸多限制時所以來的指控，豈非皆屬「莫須有」？這種給自己拆臺、影響美國國際形象和信譽的行為，自然是不會被允許的。

而另一方面也在於華為對第五代通訊（5G）技術的優勢着實令不少美國人士擔憂。

5G有多重要？就以過往經驗來看，移動通訊是一個國家關鍵基礎設施和經濟增長的新引擎，是科技革命和產業改革的重要驅動力，美國、日韓、以及歐盟很多發達國家都是依靠移動通信實現和保持了國家的領先優勢。誰能搶佔5G的制高點，誰就在未來的科技之爭中佔有一席之地，甚至發揮引領作用。

特朗普4月專門召開了美國5G部署活動，宣布美國要成為5G時代的真正領導者。納瓦羅7月2日也強調，5G是大事，賣一些芯片不是。而華為創始人任正非曾自豪地說過：「在5G技術方面，別人兩三年肯定追不上華為。」

如果說中美貿易戰讓美國感受到了痛，這種痛就是很直觀的感受，美國不少企業叫苦連天，大豆農產主發愁自家的黃豆賣不出去，普通消費者的家庭開銷增加。

但華為就不一樣了，它讓美國感受到的是對未來失去領先地位的擔憂。人無遠慮必有近憂。美國人也在思考這個問題。