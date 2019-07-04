【中美貿易戰】外資數據逆勢增長　中國的「王牌」絕非稀土

北京時間7月2日，中國商務部召開「穩外貿、穩外資、促消費」新聞發佈會，公布了今年1月至5月以來，中國利用外資的數據。

數據顯示，1月至5月，實際利用外資3,691億元（1人民幣約合0.15美元），增長6.8%。增速較去年同期加快5.5個百分點，較一季度也有所加快。

其中，德國對華投資增長100.8%、韓國增長88.1%、日本增長18.9%、英國增長9.2%、美國增長7.5%，歐盟對華投資增長29.5%。新設或增資合同外資5,000萬美元以上大項目605個，增長45.4%。

外國直接投資逆勢攀升

就全球來看，聯合國貿易和發展會議6月12日發佈《2019年世界投資報告》稱，2018年全球外國直接投資（FDI）較上年下滑13%，該數據已經連續3年下滑，降至1.3萬億美元，是次貸危機以來的最低水平。

雖然美國仍以2,520億美元的規模位居榜首，但在此期間卻下降了9%。而位居第二的中國，在2018年吸引外資的能力則不減反增。去年，中國實際使用外資摺合1,350億美元，增長3%，主要投資來源地中，新加坡、日本、英國、美國實際投入金額同比分別增長8.1%、13.6%、150.1%和7.7%。

全球投資者在中國新設立的公司數量也比去年增加了70%。考慮到全球跨國投資下降19%的情況，這種現況頗為驚人。

中國正在建設多個自貿區，成為改革開放2.0的試點。（視覺中國）

在2019年貿易戰進一步升級的情況下，外資1月至5月在中國的活躍程度仍在加大。美國總統特朗普在G20大阪峰會之前說：「現在的情況是，人們正在離開中國。很多公司正從中國遷出，一些公司回到美國，因為他們不想支付關稅」。然而從數據來看，卻並非如此。

特朗普不止一次表示，關稅正在「殺死」中國，公司、生產線和資金正在撤離中國，中國一定會因此妥協。然而這樣的投資數據卻不符合特朗普的表態及預期，畢竟就連美國企業在貿易戰的影響之下，對中國的投資也在上升。

特朗普說千萬美元的關稅正在流入美國，的確沒錯。一些企業因為多重原因決定將工廠和生產線遷出中國，也是事實。但是巨額的關稅不僅沒有讓資金回到美國，也沒有讓投資真正離開中國。

不止是改革開放2.0的商機

不少外界的聲音解讀，中國的外資吸引力，可能來自於市場開放帶來的商機。隨着中國改革開放2.0的開始，一系列對外開放的措施逐步出台，在全球保護主義重新抬頭的今天，這些措施的影響力的確不應小覷。

外界期待的中國金融、保險、服務業的全面開放即將到來。中國國務院總理李克強7月2日宣布，將原定2021年取消的證券、期貨、壽險行業外資持股比例限制，提前到2020年實現。G20峰會上，中方也宣布了一系列重大開放舉措，包括新設6個自貿試驗區，增設上海自貿試驗區新片區等。

中國負面清單的大幅縮減更讓外界看到巨大的市場空間。中國6月30日再次縮減限制外資的負面清單，在《外商投資准入特別管理措施（2019年版）》中，全國外資准入負面清單條目由48條減至40條，壓減比例16.7%；自貿區負面清單條目由45條減至37條，壓減比例17.8%。而6年前，全國版負面清單高達 190條。

習特會讓中美貿易戰火暫停，但博弈仍將繼續。（路透社）

不僅投資更為自由，外資在中國所受保障也會更完善。《外商投資法》的配套法規和規章的制定，將引入侵權懲罰性賠償制度，是中國對企業知識產權保護要求的回應。

去年底世界銀行發佈的《2019營商環境報告》，把中國營商環境在全球的排名提升32位，而從今年的外資數據來看，跨國公司對中國市場的看好，也印證了這一點。

然而，改革開放2.0雖然起到了助推作用，但這些措施畢竟不是決定企業向何處投資的根本因素，外資在中國的逆勢增長，還是要追溯到中國市場的本身。

市場才是貿易戰「王牌」

貿易戰走到今天，也許最令美國感到尷尬的還不是外資對中國持續的熱情。發起貿易戰，是因為中國「不公平貿易」，也就是在美國看來，中國不符合市場經濟的制度，市場自由受到限制、政府補貼過多、外資受到歧視待遇，並且還要「強制轉移知識產權」。

可是今天的情況如何呢？美國何不是「強制」向進口中國產品的美國企業加征關稅？對中國科技企業華為公司的打擊，何不是「政府的手」在保護本國產業？但是這些措施改變不了的是市場本身的選擇。

在貿易戰的陰雲下，在全球經濟和投資低迷的情況下，外資選擇中國不是任何人的逼迫，而是市場經濟自然的結果。

中國有着世界上規模最大、成長最快的中產階層群體，目前是全世界第二大消費市場，但是在互聯網、醫療、教育等領域還有許多潛力尚未開發。隨着中國民眾收入的繼續增加、城鎮化進程的推進、消費結構的升級，中國市場的活力還有很大被激發的空間。

7月2日，中國商務部市場運行司副司長王斌表示，按照樂觀預計，中國上半年社會消費品零售總額增速有望達到8.2%，這體現了中國經濟在壓力下的耐性。

日本、歐盟、美國等重要經濟體的眾多跨國公司對中國投資力度不減，如日本松下把多個事業部「指揮中心」從日本搬到中國，還宣布成立新的「中國北東亞社」；美國電動車製造商特斯拉6月透露可能在中國建造更多工廠；德國化工巨頭巴斯夫近期增資30億元人民幣升級在中國的科創中心。這些企業看重的都是中國龐大的市場和高效率。

其實，看透了這些，就知中國不需要所謂的稀土禁運、朝鮮問題來應對貿易戰，因為中國的市場才是真正的「王牌」。而對特朗普來說，中國銷售產品到美國是「佔便宜」，那麼全球企業都籌謀着如何佔有中國的市場，這算不算是「佔便宜」呢？

多年來奉行自由市場經濟的美國，在貿易戰中成為了一個干預全球市場的角色，還並不成功，這一點可能才是令美國最尷尬的吧。