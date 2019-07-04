【專家有話說】警鐘已敲響：土耳其總統埃爾多安的「生死存亡」

在今年3月的地方選舉中，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）所在的正義與發展黨（AKP，簡稱正發黨）雖然依靠小城市和農村地區的選票贏得國內多數選區，但實則已經喪失諸多大城市選民的支持。 5月6日，土耳其最高選舉委員會宣布伊斯坦布爾市長選舉結果無效，於6月23號重新進行選舉。正發黨亦鉚足幹勁，力圖「自證」，然而重新大選的結果卻更為慘不忍睹，正發黨時隔25年首次丟掉了最大城市伊斯坦布爾市長一職。 隨即而來的，便是土耳其政壇的大動蕩。 本文作者為浙江外國語學院土耳其語系助教，張荻。

據土耳其廣播公司（TRT）當地時間6月23日報道，在當天結束的伊斯坦布爾市市長選舉中，執政黨「正義發展黨」候選人、土耳其前總理比納利•耶爾德勒姆（Binali Yıldırım）再次不敵土耳其老牌政黨「共和人民黨」候選人埃克雷姆•伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu），無緣土耳其最大城市伊斯坦布爾市長之位。他的失敗也意味着正發黨繼首都安卡拉之後，失守國內最重要城市。

共和人民黨（CHP）是土國內最大的反對黨，也是土耳其的老牌政黨。土耳其國父穆斯塔法•凱末爾•阿塔圖爾克（Mustafa Kemal Atatürk）是該黨的創始人。土耳其建國至上世紀50年代，該黨一直是土耳其的執政黨。後由於多黨制建立，黨內初代領導人退出政治舞台後繼無人等原因，該黨在競選中逐漸失去優勢。

近年來，隨着正發黨內部執政分歧加劇、國內經濟形勢不斷惡化等原因，共和人民黨的呼聲反而越來越高。此次選舉結果便是鮮明例證。

此前在3月份舉行的地方選舉中，正發黨表面光鮮，實則大敗。名義上贏得了國內多數選區和選票，宣布自己在選舉中取得勝利。但事實上，其贏得的主要是小城市和農村地區，包括首都安卡拉、伊斯坦布爾和伊茲密爾在內的國內多個重要大城市紛紛失守。

眼見選舉形勢嚴峻，經過埃爾多安及其領導的正發黨多方遊說，反覆施壓，克服國內外重重壓力，最終於5月6日，土耳其最高選舉委員會宣布3月伊斯坦布爾市長選舉結果無效，將於6月23日重新進行選舉。正發黨終於為自己贏得了最後的「翻身」機會。

卻沒想到，此次選舉結果相比3月更加「慘不忍睹」。成為25年來正發黨在伊斯坦布爾的首次敗局。TRT稱，本次選舉投票率超過99%，高於3月份選舉的88%。兩位候選人的得票率差距由3月的48.77%對48.61%，擴大至6月的54.03%對45.09%。

6月23日，總統埃爾多安亦親自來到投票點為伊斯坦布爾市長選舉投票（路透社）

伊斯坦布爾市長一職在土耳其政壇具有特殊地位。這取決於伊斯坦布爾在土耳其經濟、政治、文化和社會中的重要地位。包括埃爾多安本人在內的多位政治家都認為，「贏得伊斯坦布爾便贏得土耳其」。

伊斯坦布爾歷史悠久，文化底蘊深厚，常住人口約1500萬，是土耳其國內最大的城市，也是最受歡迎的旅遊目的地之一。被視為土耳其的「國家名片」。

近年來，西方不斷唱衰土耳其經濟，而埃爾多安一系列經濟提振措施都落地伊斯坦布爾，如新機場、跨海大橋、高速鐵路項目等。失守伊斯坦布爾對這些項目的建設和推進無疑會造成一定阻力。而全國經濟和金融中心的意見未必與中央政府保持一致，更將對本就晦暗難測的土耳其經濟帶來更大壓力，加之目前的世界經濟環境，埃爾多安給選民的「復蘇經濟」承諾恐也難以實現。

對於總統埃爾多安本人而言，伊斯坦布爾更是政治意義非凡。這裏是埃爾多安的故鄉，1994年他當選伊斯坦布爾市長，自此後叱咤土耳其政壇，開啟「埃爾多安時代」。伊斯坦布爾一直擁有眾多埃爾多安的支持者，是他的最大「票倉」。

此次選舉作為25年來的首次失利，被反對黨視為唱衰埃爾多安的政治預言，認為這或將成為埃爾多安權力由盛轉衰的轉折點，因為從哪裏開始就將從哪裏結束。

失去伊城，原因何在？

2017年4月17日，土耳其通過修憲公投改為總統制國家。2018年埃爾多安大選獲勝當選總統，任期至2023年。此次地方選舉是他任期五年內唯一一次全國性選舉，因此被視為對埃爾多安的「信任公投」。

然而，當前政府運行機制及民眾心理仍在對總統制磨合適應，正發黨將自身政治利益完全置於民主制度和選民利益之上，在大局已定的情況下，仍操縱選舉結果重新選舉，一方面使選民承受長達兩個多月的選舉煎熬，另一方面也是對民主政治的嚴重踐踏，被視為「赤裸裸的獨裁」。

選舉當日，民眾不滿情緒高漲，正發黨辛苦多日，反而自食其果。

自2002年執政至今，埃爾多安及其領導下的正發黨已經實際控制土耳其政局長達16年之久。一黨長期執政使得民眾及土耳其政壇都渴望聽到新的政治聲音，此次獲勝的伊馬姆奧盧及他帶來的政治構想，相較於浸潤政壇多年的耶爾德勒姆，無疑是一股清新之風。

6月27日，在4日前重新選舉中以54.21%選票勝出的伊馬姆奥盧（Ekrem İmamoğlu）宣誓就職伊斯坦布爾市長（路透社）

2016年土耳其發生未遂軍事政變至今，土國內一直在進行針對「居倫（Muhammed Fethullah Gülen）運動」的清洗行動，大到軍隊、警察和政黨，小到普通民眾，都急於整肅自身，洗清嫌疑，因此造成國內人心惶惶和社會嚴重撕裂的局面。加之龐大的正發黨內部各團體分歧不斷，前總統居爾、前總理達武特奧盧紛紛發聲批評最高選舉委員會的決定，國內政局混亂不堪。民眾轉而從其他政黨處尋求穩定及安全感。

二次選舉前，埃爾多安動用行政手段放開了對庫爾德人的投票限制，希望爭得更多勝算。2017年修憲公投前，埃爾多安就曾用此招，展開懷柔政策，表示將以和平方式解決庫爾德問題，成功爭取到了占伊斯坦布爾15%人口的庫爾德人支持，修憲成功。然而事後翻臉，過河拆橋的招數只能用一次。這種手段在本次選舉中以失敗告終。

所謂成也蕭何，敗也蕭何。土耳其經濟曾在埃爾多安上台後經歷過一段黃金發展期，一躍成為世界第十六大經濟體。埃爾多安也憑藉其提振經濟的非凡手段，為自己打下了堅實的政治和民眾基礎。然而外界普遍認為此次大選失敗的根本原因，也正是土國內久不見起色的經濟形勢。

2018年美國以土耳其不肯釋放被捕美國律師為由對土進行制裁，土耳其貨幣里拉一夜貶值17%。加之自2009年以來就未解決的經濟隱患，土國內通脹率、失業率居高不下，人民生活水平惡化，眼見曾經的承諾難以實現，自然也無法得到選民的青睞。

大選失敗 掣肘正發黨時政

伊城失守，選舉其實落敗。地方政治格局更迭造成的動蕩必將影響執政黨領導地位。東部及南部在內的沿海發達城市大多落入CHP之手，各經濟發達地區的意見未必與中央保持一致，經濟措施的施行面臨更大考驗，挽救國內經濟的任務也將愈發沉重，而無力挽救經濟勢必造成埃爾多安再失民心。

二次選舉前土耳其已決意從俄羅斯購買S-400防空系統，引發美國不滿。雖然此次大阪G20峰會上，特朗普表示「不會發生任何這種（制裁）情況」，但向來口蜜腹劍的特朗普到底會如何舉措仍沒有定數。若因此導致土美關係緊張，進一步對土耳其進行制裁，土國經濟將更難有迴旋餘地。

失去伊城，也意味着正發黨失去了一個重要的經濟來源，包括政黨補貼、建築合同和對親政府媒體的資金支持。進而影響其在重要行業、聯盟政黨、公眾輿論等方面的政策。長遠來看，如果埃爾多安及正發黨無法找到新的政治出口，此般惡性循環對其2023年的總統大選也是威脅。

7月2日，習近平在北京人民大會堂外為埃爾多安舉行歡迎儀式。埃爾多安在G20後訪華，普遍被視為試圖在經貿方面有所建樹以便解決國內僵局（路透社）

CHP是傳統保守派大黨，強調穩定高於一切；而正發黨在經濟、外交等方面都採取了較為開放的政策，地方選舉的失利不僅會引發具體政策落地的難題，也會從基層削弱正發黨的意識形態基礎，由此導致社會意識形態的戰爭。

從外部看，二次選舉難免落人口實。或將成為西方攻擊土耳其民主制度的把柄。加之近年來土耳其開始實施外交政策轉型，由「向西方看」轉為「向東方看」，未來一段時間內，土耳其與西方的關係仍然沒有好轉的可能。

二次選舉引發的連鎖反應，讓人們紛紛猜測原定於2023年的總統大選將於今年晚些時候或明年提前舉行。

本次選舉結果一定程度上投射了2023大選的結果。留給埃爾多安的時間已經不多了。

首先，埃爾多安必須在政府內做一些肅清工作，重新評估政策制定，挽回民心、軍心。否則，有關他和正發黨的統治開始式微的言論將愈演愈烈。

自2018年美國制裁開始，埃爾多安就已經為土國經濟尋找新的出路，宣布將把中國、墨西哥、俄羅斯、印度等列為土耳其的出口優先市場。近期，剛剛實現首批1500噸土耳其車厘子對中國的出口。如果能夠成功打開中國市場的大門，對土耳其經濟無疑是一劑強心針。埃爾多安還表示土耳其計劃首次發行人民幣計價債券。在美元和歐元債券市場對土耳其開始關閉大門時，如果能成功發行人民幣債券，也將有望緩解土耳其巨大的資金壓力。

7月2號，埃爾多安還將對中國進行國事訪問，兩國間的貿易發展以及中國對土耳其的大型投資，都是此次訪問的主題。

如果各種措施都石沉大海，埃爾多安也只能孤注一擲，提前大選。在民心盡失之前奮力一搏。

在這場被埃爾多安視為關乎土耳其「生死存亡」的選舉中，正發黨勉力保住中央權力，但警鐘已經敲響。土耳其國內經濟動蕩、反對派虎視眈眈；國外西方勢力不斷侵擾，「向東方看」的外交政策轉型也阻力重重。「超級總統」埃爾多安帶領下的土耳其將何去何從？值得關注。