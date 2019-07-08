美伊尚不具備解決糾紛的條件

伊朗於7月7日再度打破《伊朗核協議》的限制，提高鈾濃縮度。美國與伊朗之間的這輪糾紛持續一年有餘，愈發激烈。 但是，目前解決問題的時機仍未成熟。

繼6月下旬美國總統特朗普「於最後一刻取消對伊朗發動軍事攻擊」的危機之後，美國與伊朗之間的對壘依舊沒有停止。

英軍代扣油輪 伊朗突破鈾濃縮度限制

在剛過去的一周裏，先是英國皇家海軍陸戰隊於上周四（7月4日）在地中海最西部的直布羅陀海峽，以「違反歐盟對阿薩德政府的制裁」為名，扣下了一艘「懷疑正將原油運至敘利亞政府控制的巴尼亞斯煉油廠（Baniyas Refinery）」的伊朗油船「恩典一號」（Grace 1），西班牙署理外長博雷利（Josep Borrell）表示，英國此舉是應承美國政府的要求。

隨後，因美國於2018年5月退出《伊朗核協議》，而伊朗判定英法德等簽署國未能確保伊朗享有協議賦予的權益，遂開始突破協議中的濃縮鈾限制。上周一（1日），伊朗宣佈本國濃縮鈾庫存突破協議中的300公斤限制；而自上周日（7日）起，更不再遵守協議「鈾濃縮度需保持在3.67%以下」之規定，將每60日剔除一項協議承諾，直至有跡象顯示伊朗不受美國制裁為止。

對此，特朗普於上周先後在Twitter發文，警告伊朗莫要再妄言威脅，否則將受到前所未有的反噬。伊朗自然亦不甘示弱，由情報與國安部部長阿爾維（Mahmoud Alavi）公開表示「美國懼怕伊朗武力，因此才未敢開戰」。

不過，在伊朗強硬態度下，其對美國的態度卻是值得玩味的：阿爾維同時表示，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）已授權「在白宮取消制裁的情況下可以與美方談判」——聯想到此前特朗普不願開戰的決定，可見縱然這段時間美伊兩國看似衝突不斷升級，但其實雙方都不希望事態真的惡化。

只不過，雙方卻亦未迎來解決問題的時機。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的高級顧問暗示，伊朗方面可能着手將濃縮鈾豐度提高至5%（路透社）

各方仍需等美國

應該說，解決近一年來美伊問題的鎖匙，一直握在華府手中，畢竟這事本身就是由特朗普而起。一年多以前，特朗普為了兌現自己的競選承諾，且又受鷹派幕僚影響，從而退出《伊核》，無端生出這些是非。而隨着此後制裁的重啟，特朗普政府「最強施壓」的策略也確實奏效，至少如今哈梅內伊一改此前「拒不重談《伊朗核協議》」的態度，願意在美國取消制裁的情況下開啟談判。但是，談什麼呢？

特朗普總不能全聽國安顧問博爾頓（John Bolton）等「對伊超級強硬派」的建議。因此目前白宮對於「自己在對伊談判中究竟想要什麼」，應該是仍未有定論的。而考慮到中美問題暫時解決不了，且影響更大，朝鮮問題在「板門店特金會」之後看似又燃起解決的契機，這些或更為重要或更容易解決的問題，自然也是白宮的優先工作。

至於伊朗問題，對白宮而言再拖一拖亦是可以的。美國在準備好着手解決伊朗事務之前，還是會一直對伊朗施加壓力，類似「伊朗油輪被扣」等事估計還會繼續發生，制裁也會一直持續。

2015年達成協議前，伊朗鈾濃縮度達到20%，可供應核武研究反應堆。 按照協議3.67%的標準，伊朗若執意研發核武，需要至少一年時間，而倘若鈾濃縮度突破20%，距離提煉至武器級濃縮鈾所需的90%以上濃縮度，則只需時兩三個月。

在此期間，伊朗也會通過改變航線及灰色渠道的方式來繼續出口石油，應對美國制裁，雖然這需要伊朗承擔更高的運輸成本。當然，諸如「提高鈾提煉水平」、「封鎖霍爾木茲海峽」等威脅亦會一再出現。

中歐的幕後角色

而同樣作為《伊朗核協議》簽署國的中國，則發揮着另一種作用：油輪跟蹤網站TankerTrackers消息顯示，隸屬伊朗石油公司的蘇伊士型「薩里納號」（Salina）油輪6月20日駛抵中國山東膠州灣，並在後來兩天卸載約一百萬桶原油。這是美國5月初取消石油進口豁免後，駛離伊朗的第一艘油輪。可以預估，中國還會繼續購買伊朗石油，這也為伊朗能撐過「最強施壓」提供了一些助力。

6月24日，特朗普簽署政令，美國政府對伊朗實施額外制裁，包括最高領袖哈梅內伊本人亦在制裁名單之內。此舉被伊朗斥為「智障」（路透社）

中國並未完全履行美國對伊制裁的原因，固然與時下中美衝突相關，但也是因為這是美國單方面對伊制裁，不隸屬於聯合國的框架，且中國是《伊朗核協議》簽署國，確保伊朗權益不受損害合乎協議規定。再者說，予以伊朗一定生存空間，亦可適當緩和局面，避免事態迅速惡化。

對此美國也做不了什麼。美國政治媒體Politico於6月28日引述美國國務院伊朗事務代表胡克（Brian Hook）等三位官員報道，白宮正考慮重新制定制裁豁免名單，豁免中國進口伊朗石油，印度亦可能隨後獲得豁免。畢竟，面對這些斷然不會遵守美國單方面制裁的國家，主動豁免總好過給人以「美國制裁沒有執行力」的印象。

另一方面，德法英這三個協議簽署國也承受着頗大的壓力，畢竟歐盟比美國與伊朗有更多的實際利益往來。當白宮「撩事鬥非」，歐洲方面亦意識到不能讓自己這般輕易被美國的單方面舉措所綁架。因此德法英三國才會與伊朗着手Instex（Instrument in Support of Trade Exchanges）這種非美元貿易結算系統。

上周五（5日），法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示「希望未來幾天Instex可以完成歐洲與伊朗的首筆交易」。至於這種特殊貿易結算機制能否成勢，也就取決於白宮究竟還要任性多久了。