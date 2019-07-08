【中美貿易戰】中共對華為的執着

北京高層不斷為華為發聲表態、華為也成為中美貿易談判的一部分，為何北京如此執着於華為問題？

中國電訊企業華為近半年多來一直處於爭議的漩渦之中，北京亦不斷為之背書。

7月7日，中國駐英國大使劉曉明在接受英國廣播公司（BBC）專訪時被問到了華為問題。主持人稱：「你可以在我的節目上向所有觀眾保證，即使華為擁有進入英國第五代通訊技術（5G）網絡的全部權限，華為也不會將有關信息傳遞給中國政府嗎？」劉曉明稱：「我可以保證，這樣的事100%不會發生。」

中國的外交人員如此信誓旦旦地給一家企業作擔保並不常見。畢竟按照中國外交的處事方式，很少單獨就個例表態。但在華為問題上，北京似乎打破了這一慣例。此前，在外國擔憂華為可能會有「後門」、可能會危及國家安全時，中國外交部多次在記者會上表示，這是美國對中國企業的「打壓」。

北京高層也多次藉助多邊主義場合為華為辯護。

中國國防部長魏鳳和5月底6月初出席新加坡香格里拉對話會（the Shangri-La Dialogue）時專門提到，不能因為華為創始人曾經是軍人就認為和軍方有關係。

中國國務委員兼外長王毅5月22日在上海合作組織（SCO）成員國外長理事會會議上強調，美國打壓華為是典型的經濟霸凌行為。

更早前，2月，中共政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在出席慕尼黑安全會議時澄清，中國未要求企業設置後門收集情報。

再到備受關注的中美貿易談判，華為亦是繞不開的話題。6月底的大阪G20領導人峰會上，中國國家主席習近平在與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤時表示，「希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流」。儘管習近平並未直接點名華為，但顯然意有所指。

在6月底的習特會上，華為也成為兩國首腦會談的一個話題。（路透社）

北京高層不斷為華為發聲表態，華為也成為中美貿易談判的一部分，為何北京如此執着於華為問題？

一方面在於這有助於宣傳。

美國對華為的種種動作，是動用一國行政力量來擠壓一家企業的生存空間。這種力量上的不對稱暴露了美國的霸道，華為是處於弱勢的地位的。中共不斷力挺華為，是讓外界看到美國的手段之不光彩，用來突顯美國在道義上的不得人心。

同時，這也是對中國企業走出去的一種支持。

華為代表的是中國企業的創新能力，尤其是它在5G方面的研發已經頗有成就。按照任正非的說法，「在5G技術方面，別人兩三年肯定追不上華為」。這樣一個中國企業在走出國門的時候，不僅要面臨與他國企業的競爭，同樣也要面臨如何與他國政府打交道的問題。

當美國試圖打壓華為，結果卻為其做了一次全球範圍的免費廣告，中國政府對華為的力挺，同樣亦是一種對內宣傳。

任正非也在不斷澄清與中國官方的關係。（美聯社）

另一方面，北京不斷談華為，亦是對特朗普政府的一種試探。

美國對華為的打壓已經有近十年之久。美國國會議員多次以威脅國家安全為由，限制華為打入美國市場。到了特朗普政府時期，這股力量依然存在，美國副總統彭斯（Mike Pence）以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在談及華為時也總是稱其「危害國家安全」。

但特朗普個人則將華為看成了一張可以交易的牌。

華為高管孟晚舟被扣之後，特朗普稱他可能會介入引渡。美國商務部5月15日將華為列入「實體清單」，特朗普5月23日則稱華為可能成為與中國進行貿易談判的一部分。6月底，他與習近平會晤後，公開稱允許美國公司繼續向華為出售產品。也就是說，特朗普並不一定要將華為「趕盡殺絕」，而是希望「網開一面」，能夠換得與北京達成協議的結果。

美國不斷在華為問題上反覆，這說明還有迴旋的空間。北京不斷強調華為的重要性，是要藉此來看看美國政府究竟會否按照特朗普所說，對華為部分解禁。同時，亦是要看看白宮對中美貿易戰、甚至是在對華問題上的真實態度。

華為是中美貿易談判的一個層面，這背後反映的是中美關係。中國很清楚，隨着與美國的結構性矛盾愈發突出，自己與美國的較量只會愈發白熱化。美國打壓中國是一種必然的反應，就如同美國打壓華為這類引領5G企業一樣。但這並不意味中國陷入與美國的絕對「冷戰」或極端對抗。

經濟上的聯繫、國際諸多熱點議題，都決定了中國與美國仍有可以合作的空間。美國會調整自己對華政策的尺度與節奏，中國也在對此且走且看。而在這一個過程中，中國也會不斷與美國交手、試探，以確定美國的意圖。