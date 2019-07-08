特朗普的妙計？　放大伊核威脅　以便為美朝問題開路

儘管美伊衝突持續發酵，但伊朗已經有意與美國重新談判，為何特朗普沒有順勢緩和美伊衝突？這其中有特朗普政府的原因，也與朝核問題有關。

美國近期的外交形勢可謂是「喜憂參半」。

「喜」的是美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮最高領導人金正恩的會晤推動了美朝開啟新一輪的談判，美朝僵局暫解。

「憂」的是美伊局勢持續發酵。繼伊朗宣布濃縮鈾庫存突破《伊核協議》中規定的300公斤限制，伊朗續於上周日（7月7日）宣布，將濃縮鈾的濃度增至5%，為核反應堆供應燃料。

對此，特朗普於先後在Twitter發文，警告伊朗莫要再妄言威脅，否則將受到前所未有的反噬。他還在7月7日提醒伊朗要「小心點」。

伊朗雖強硬回懟美國，但他們並不想事態惡化。（法新社）

通過這樣的對比可以看出，美國對伊朗的威脅提升，兩國衝突似乎「一觸即發」，形勢並不樂觀。

相反，美國對朝鮮的威脅大幅度下降，特朗普不僅沒有再用激烈的言辭刺激朝鮮，還「臨時起意」舉辦第三次的特金會，推動了朝核談判的重啟。

朝鮮和伊朗問題雖然並不一樣，但特朗普如此差別對待還是引人關注。

事實上，美伊衝突其實並未如表面的如此嚴峻。伊朗雖對美態度上表現得極為強硬，但伊朗情報與國安部部長阿爾維（Mahmoud Alavi）曾表示，哈梅內伊已授權「在白宮取消制裁的情況下可以與美方談判」。再聯想到此前特朗普也僅是「與伊朗打嘴仗」，並不願與伊朗開戰的表態，可以判斷美伊兩國看似衝突不斷，其實雙方都不希望事態惡化。

既然伊朗已經有意與美國重新談判，為何特朗普不能如對待朝鮮一般，順勢緩和美伊衝突，反而擴大伊朗威脅？特朗普對伊朗和朝鮮的差別對待可能與以下兩點有關。

首先，美國目前並不知道要與伊朗談些什麼。

事實上，特朗普想要退出《伊核協議》的初衷是為了兌現自己2016年總統競選時重談《伊核協議》的承諾，加上其鷹派幕僚影響和鼓動，便最終演變成「退群」的局面。

特朗普政府的矛盾行為，顯示出了他們在伊核談判中的迷茫。（美聯社）

特朗普當時所持的理由是，該協議很不合理，因為伊朗的彈道導彈項目、2025年以後的核活動，以及在也門和敘利亞衝突中的角色，都沒有受到任何制約。然而退出伊核協議後，美國除了發動制裁之外，便是與伊朗隔空互罵，並沒有公布對伊朗的明確訴求。

這足以說明，白宮在退出協議後的一年多裏，對於「自己在對伊談判中究竟想要什麼」，如何與伊朗坐下來談，都仍未有定論。

一方面是尚未決定與伊朗談什麼，另一方面也沒有合適的時機進行交涉，而且德法英中俄五國還留在《伊核協議》之中，對其進行一定的約束。在這樣的條件下，特朗普政府選擇繼續加大對伊朗的施壓，極有可能是在拖延時間，並等待雙方接觸的最好時機。

其次，擴大伊朗威脅，為美朝談判爭取更多空間。

朝鮮與伊朗問題不同。朝鮮問題的複雜性和它牽涉之廣，讓歷任美國總統都束手無策。例如，美國前總統小布殊政府在對待朝鮮問題上，既拿不出大棒，也拿不出胡蘿蔔，只會在六方會談之中拖延，導致朝鮮迅速發展核武，也為繼任的奧巴馬政治留下一個爛攤子。

可以說，特朗普在朝核問題上的「無意識形態」直接推動了美朝談判。朝核問題若會出現突破，極有可能會是在他的任期之下。特朗普亦一直希望在其任讓朝鮮實現無核化，打破半島尖冰，拿到「諾貝爾和平獎」，為其政績添上歷史性的一筆。

但由於長久以來意識形態的影響，美國國內對朝鮮依舊存在不信任，對無核化的進程，並非都如特朗普這般積極和樂觀。

此前的三次特金會的記者會後，不少西方輿論都對特朗普大勢批判，稱特朗普和金正恩在板門店會面，有可能會同一個殘忍的獨裁者關係友好正常化。美國前副總統拜登（Joe Biden）更對以特金會攻擊金正恩與特朗普。

在2020年總統大選即將到來的背景下，美國國內這種對朝鮮的不信任感，直接壓縮了特朗普在推進朝核談判的空間。

基於此，特朗普極有可能藉助擴大美伊之間的衝突，包裝伊朗威脅，以此來轉移國內對特朗普外交政策的視線，為美朝談判擠壓出了更多的空間。