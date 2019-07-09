【專家有話說】美朝談判的成功條件

自今年2月底越南「特金會」無果而終，美國與朝鮮關係僵持了數月之後，特朗普與金正恩兩位元首六月底於朝韓邊境板門店的會晤，讓兩國有了重新着手問題的契機。 然而，從何着手，依舊是最大的問題。縱使兩國元首的直接會晤能夠改善關係，卻也不能一再靠象徵意義的會晤解決問題。兩國還需找到實際的路線圖和着手點。 韓國朝鮮問題專家鄭成長在《香港01》撰文，認為兩國需要先就無核化的對象、方法、日程表、無核化進展過程中的相應措施等達成大方向上的協議。 鄭成長為韓國世宗研究所研究企劃本部長。 本文原標題：朝鮮半島無核化協商的成功條件：對於無核化的對象、方法、日程表和相應措施的總括性協議 譯者：賈超男

想要克服重重困難，最終實現朝韓、美朝2018年通過首腦會晤達成的「朝鮮半島完全無核化」協議，首先需要這些國家先就無核化的對象、方法、日程表、無核化進展過程中的相應措施等達成大方向上的協議。

如果今後在美朝實務會晤中不先就無核化的對象、方法、日程表、相應措施達成總體上的協議，很難期待朝鮮無核化和美朝關係改善出現實質性的進展。

朝鮮無核化的對象有核武器、核物質、核武器製造裝置和設施、核武器運載手段（導彈）、核科學家與技術人員等相關人力等等。美國政府將朝鮮的所有大量殺傷性武器都看作無核化對象，而朝鮮會不會把生化核武器算入協商對象，都未可知。所以美朝之間應該優先就無核化對象達成協議。

關於無核化的對象，朝鮮最近單方面表達立場，暗示可以考慮協商廢除寧邊核設施。

朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲今年1月訪問華盛頓的時候，向美方提及只廢除寧邊核設施，暗示寧邊核設施是朝鮮核試驗的「全部」。對此，美國政府擔心朝鮮在無核化方面，僅願意做到廢除寧邊核設施。

朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲在準備河內美朝首腦會晤的實務協商過程中提到無核化，也表示金正恩委員長曾提及，但迴避了對於無核化的對象、水平、方法的討論。在第二次美朝首腦會晤時，金正恩委員長也顯示出只討論廢除寧邊核設施的立場，這讓美國和國際社會愈發懷疑朝鮮無核化協商的誠意。

現在沒有人能預測朝鮮完成無核化第一階段措施——廢除寧邊核設施需要多久時間。所以，關於無核化的協商，美朝會經過很長時間分階段一個一個協商解決，朝鮮的立場就是想讓各方承認其事實擁核國的地位，而這個是美國無法接受的。

鄭成長，韓國世宗研究所研究企劃本部長 在美朝的協商過程中，除了廢除寧邊核設施，美國應該將威脅本國安全的朝鮮核武器、洲際導彈的廢除，同時列入總括性協議中，美國才能相信朝鮮的無核化協商意志。所以，美朝想要無核化協商順利進行，需要今後兩國在實務會晤中討論朝鮮無核化的整體對象。 今後美朝實務會晤及首腦會晤中，關於無核化的方法也應該達成總括性的協議。如何廢除朝鮮的核武器、核物質和中長射程導彈，如何處理核科學家與技術人員等問題，比廢除寧邊核設施更難達成協議。 朝鮮希望在朝鮮內部廢除核武器、核物質、中長射程導彈，美國則希望將核武器、核物質、中長射程導彈運送到美國再進行廢除。但如果美國不向朝鮮提供相當優越的物質補償，美國所希望的方案很難實現。所以，美朝兩國應該尋找妥協方案，比如將朝鮮的核武器、核物質、中長射程導彈運送到中國或者俄羅斯等第三方去廢除。 如果朝鮮有「完全無核化」的意志，那麼美朝應該積極協商無核化日程表，並達成協議。如果朝鮮的無核化從「寧邊核設施廢除+α的無核化措施」開始，這一措施到什麼時候完成，接下來其他無核化措施到什麼時候完成，美朝間應該達成更為具體的協議。 美國應該確信，讓朝鮮參與無核化協商、積極棄核，這對於美國而言得大於失。 因此，朝鮮如果廢除寧邊核設施和其他地區的鈾濃縮設施，又或廢除洲際導彈和核彈頭，美國也應該解除部分制裁。根據朝鮮採取的無核化措施，美國有必要具體給出緩解或者解除哪項制裁的清單。這樣，對於朝鮮無核化，美朝才能共享利益。 如果美國固守「在朝鮮完全無核化之前無法解除制裁」的強硬立場，很難期待無核化協商取得成功。

如果美國解除對朝制裁，朝鮮除了寧邊核設施之外，應該將核武器和導彈等所有無核化對象都放在談判桌，以消除美國的擔憂。

朝鮮想從美國方面得到安全保障、關係正常化、締結朝鮮半島和平協定等，應該具體提出他們想要的相應措施清單。然後，美朝韓中在2019年以內達成有關朝鮮半島無核化及構築和平體制、緩和對朝制裁的總體性協議，接着再同時、並行或者分階段履行協議事項。

為防止朝鮮中斷無核化進程，或者在無核化進程中後退，四國應該將恢復制裁的條項寫入協議。

如果想實現朝鮮半島的完全無核化，首先韓美之間迫切需要就朝鮮無核化的對象、方法、日程表和相應措施達成一個框架性的協議。韓美間無法達成協議的部分，由韓國政府先與朝鮮協商，這樣可以減少美朝矛盾，並減少朝鮮反覆出現不履行朝韓協議的情況發生。

美朝首腦會晤已經舉行了三次，韓國政府為提出朝鮮半島無核化的創意性解決方案，今後應該最大程度利用韓國國內專家的集體智慧。然後中韓、日韓、俄韓也應該積極促進有關朝鮮無核化的對象、方法、日程表和相應措施的相互間的緊密對話。