洩密英國駐美大使報告　脫歐派擬將白宮作籌碼

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）爆出的外交電文洩密風波持續發酵。英國外交部雖然已為事件辯解，但特朗普除了批評達羅克「不稱職」，更進一步批評看守首相文翠珊處理脫歐不力。 電文洩密事件來到此刻，已經進化到影響首相選戰，甚至英國脫歐的進程。有英國媒體甚至推敲，洩密風波是「有心人」試圖營造脫歐派與白宮連成一線的一個「局」。

「洩密事件」的後果：英駐美大使換人

洩密事件在上周六（6日）由英國《每日郵報》爆出。達羅克在多份電文中批評特朗普是個無能、笨拙的人。作為一名外交官，就自己任職地方的政治情況坦白作出評價，本身沒有問題，達羅克只是履行自己的職責。不過，此次「洩密事件」所帶來的直接後果，就是達羅克不再能擔任英國駐美大使。而鑒於英國首相即將換屆，新任駐美大使註定會由新首相選定。

遭洩密的電文中，達羅克批評特朗普無能、笨拙。 （美聯社）

此時，考慮到英國新首相極大機會由約翰遜（Boris Johnson）出任，約翰遜長期以來強硬的脫歐立場，就令「洩密者」看到了希望。若約翰遜果然任命脫歐派人士擔任駐美大使，那麼本身希望英國在脫歐問題上採取更強硬單邊主義態度的特朗普，自然會順理成章予以配合。

正因如此，此次「洩密事件」才會被英國脫歐派人士視為一次機遇，可以藉此在10月底前的脫歐談判中，拉攏美國與英國站在同一陣線。

這個無形中的「同盟」，雖然沒有任何實際利益的交換，但站在英國強硬脫歐派的立場上來看，這樣可以告訴歐盟：英國背後有美國這個大哥撐着，你們不能得寸進尺。

文翠珊離開首相府後，入主唐寧街的大熱人選是強硬脫歐派約翰遜（Boris Johnson）。（美聯社）

脫歐派的司馬昭之心

英國《獨立報》引述脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）表示，自己可能在未來接任英國駐美大使一事上「十分有用」（very useful）。法拉奇這句話在政治意境上其實已經十分直白，就是表明自己有意接替達羅克，擔任駐美大使。法拉奇的野心，路人皆見。

特朗普方面，自然馬上作出配合。他昨天接受媒體訪問時，首先直接批評已辭職的文翠珊在處理脫歐議題上不力，將英國帶入了混沌之中。之後他更表明，自己不會再與達羅克有任何交涉。不過，他隨即說道：「幸好英國很快將會有新一任首相。」這已經很清楚表明，特朗普自己十分樂意由脫歐派人士擔任駐美大使一職，而新首相上台後，正是換人的天賜良機。

脫歐派明顯與美國連成一線，暗示兩國在脫歐問題上，都會共同站於強硬路線，而他們手執着的籌碼，自然便是其他歐盟國家無法取締的英美特殊關係。在商貿、人才流動等優勢上，有利英國於10月底前，在與歐盟的談判中尋求最大利益的協議。

英國脫歐：英國脫歐黨於今年初成立，黨魁法拉奇曾任英國獨立黨（UKIP）領袖，是脫歐派代表人物。（路透社）

短視的脫歐政客

當然，沒有任何證據，我們不能隨意指控洩密者屬於強硬脫歐派一方。我們只可以從洩密風波引起的客觀效果，觀察強硬脫歐派及白宮方面的回應，推敲其用意。

不過，若脫歐派當真企圖以美國為籌碼，有恃無恐地鎮懾歐盟，這難免過於短視。

「英美同盟」的影響力肯定毋庸置疑。不過，在現今全球多邊化的大局下，歐盟對美國或英國的依賴，是否有如國內強硬脫歐派想像般那麼強大，相信值得懷疑。以法國總統馬克龍為首倡議的歐洲深度一體化，包括建立歐洲軍隊、更深入的超國家（supranational）行政架構，就是希望擺脫單一國家的依附，各國共同協力，謀求長遠發展。現在強硬脫歐派卻以單邊思維，反其道而行，自然是一個危險的做法。

第二個考慮因素是，強硬脫歐派依靠美國向歐盟施壓的潛在風險。特朗普一向以美國利益為先，脫歐派主動聯盟，他自然歡迎。但他會否「獅子開大口」，要求英國不斷滿足某某條件？

歐盟不斷保持前進的步伐。反觀英國卻不斷在脫歐的泥沼之中糾纏。圖為新任歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（美聯社）

在特朗普眼中看來，英國在脫歐進程上採取更強硬立場，確實符合他一直以來賴以「成功」的單邊主義政治邏輯。不過更重要的是，他相信英國脫歐後，英國和歐盟，都會令美國更為有利可圖。作為一名精於算計的「商人總統」，就着現今英國必然脫歐的情勢，與強硬脫歐派形成一線，是能夠得到最大自身利益的適合取態。

若英國認為自己有足夠談判能力，能夠調動美國為自己所用，向歐盟施壓，其實是癡心妄想。今日之英國，能否持續地滿足美國的要求，也是另一回事。