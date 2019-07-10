中國暫停進口加拿大豬肉後再做極不尋常舉動　對多國發警告

在暫停對加拿大豬肉的進口後，中國海關總署7月8日召開約30國代表出席的會議，警告豬肉出口國，要遵守中國對豬肉進口的法規。

豬肉是重要的民生物資，中國政府感受到非洲豬瘟帶來的壓力（圖源：VCG）

據英國路透社7月10日報道，繼在加拿大豬肉中發現一系列問題後，中國政府海關部門本星期召開多國會議，警告豬肉出口國，要遵守中國對豬肉進口的法規。



北京時間7月8日下午，來自大約30個國家的代表參加了在北京舉行的會議，中國海關總署進出口食品安全局局長畢克新主持了會議。兩名出席了此次會議的外交官透露了這個消息。



中國海關總署未對要求得到此次會議消息的傳真做出回應。



上述知情人士稱，如此之多的國家受邀參加這樣一個簡報會是極不尋常的，簡報會簡要介紹了中國肉類進口面臨的六個主要問題。



然而，在此次會議召開前，中國對加拿大進口的豬肉中發現了諸多問題，三家加拿大豬肉出口商最近被禁止向中國出口豬肉，北京已經呼籲暫停對加拿大所有的豬肉進口。





北京時間6月26日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上，針對中國暫停從加拿大進口肉類，是否與華為公司首席財務官孟晚舟被捕一案有關的提問時稱，中方有關部門依法依規行事，希望加方高度重視此次假證書的事件，儘快完成調查，並採取有效的整改措施，確保輸華食品的安全。





此前，中國駐加拿大大使館發表聲明稱，中方海關部門在檢驗一批加拿大輸華豬肉產品時，驗出萊克多巴胺的殘留，因此中方立即暫停了涉事企業的豬肉產品輸華。





兩名出席了此次會議的消息人士都表示，中國官員表達的主要信息是：有則改之，無則加勉。





其中一位外交官説，此次會議可以看做是中國海關總署試圖公平對待所有豬肉出口國的舉動。





外交官稱，由於非洲豬瘟疫情的爆發，使得中國國內豬肉產量大幅下降，預計豬肉需求將大幅上升，在此之前，中國可能也迫切希望確保肉類進口更為平穩順暢。

