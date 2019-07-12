英國駐美大使早應主動遞信

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）7月6日寫給英國首相府的絕密電報被曝光，在那封電報中，他對美國總統特朗普（Donald Trump）的評價很差，甚至用上了「無能」「不靠譜」「不稱職」等詞。他還形容白宮內部鬥爭激烈得就差動刀了。按照他的預測，特朗普的「職業生涯可能將以恥辱的方式結束」。

特朗普的職業生涯會如何結束現在還不好説，達羅克起碼沒有「光榮而退」：在等待數日後，達羅克直至週三（7月10日）方辭職。部分人士認為，這與即將大概率接任英國首相的約翰遜週二（9日）於電視辯論中拒絕明確表態支持達羅克有關。

一國駐外大使的職責包括調查駐在國的各方面情況並向本國作出誠實的報告。特朗普上台後攪動全球局勢、其內閣高官分歧不斷，這些都是外界心知肚明的事情。達羅克即便説了特朗普「壞話」，但這也是他綜合全局後作出的個人評價。一個人盡職盡責將他所見所聞如實上報，無可厚非。只是他給出評價全是負面的。

惹出這麼大的爭議之後，達羅克本可以有尊嚴地離開，可他在事情發酵後才離開，倒像是被逼無奈才走。這樣的局面就不太好看了。

問題出在什麼地方？有個詞叫見機行事。從電報內容被曝光到宣佈辭職用了四天的時間，達羅克顯然沒有對大局有清醒的認識。

他低估了特朗普的反應。特朗普向來以「毒舌」出名，對那些罵他的人，他的方式是：罵回去。他會在公開場合斥《紐約時報》、CNN 等媒體是「虛假新聞」，也會在推特上稱朝鮮最高領導人金正恩是「火箭男」、美國前副總統拜登（Joe Biden）是「瞓鬼喬」。這樣一個特朗普怎麼會容忍一個英國駐美大使如此負面評價自己呢？

只要有人攻擊自己，特朗普絕不會沉默（Reuters）

可以看到，特朗普的不滿在不斷髮酵。7日，他在Twitter上直接稱「那位大使沒能服務好他的國家」。8日，特朗普再次發Tweet，強硬稱「不會再和達羅克打交道了」。有英國外交部高官對此評論稱，一個友好國家的首腦拒絕與英國大使接觸，這是過去從來沒有發生過的事情。9日，還沒有平息怒火的特朗普也開始「人身攻擊」了：達羅克是一個自大的蠢貨，被強塞過來的滑稽大使。

特朗普開除自己的國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）、防長馬蒂斯（Jim Mattis）毫不留情面，對自家人他都可以如此，何況是一個英國駐美國大使？他只會施壓英國政府將此人換掉。有那麼多前車之鑑，達羅克還是沒能引以為戒。

可能讓達羅克認為事情還沒有那麼糟糕的原因在於英國政府的力挺。電報被曝光後，英國首相文翠珊（Theresa May）發言人稱，仍充分信任達羅克，沒有將他召回的計劃。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）也表示：「我會一直留着達羅克，直至他退休。」

但英國政府會為了這樣一個人而犧牲英美關係嗎？特朗普8日和9日的Twitter都批評了文翠珊和她的脱歐事務。7月9日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）突然取消了與英國國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）的美英脱歐貿易談判。

英國為脱歐所困，眼下及將來，英國只能更加依賴美國。達羅克惹出了這樣的大麻煩，讓特朗普心生不滿，因此，走人只會是時間的問題。與其被人趕走，不如自己辭職來得瀟灑。可惜，達羅克還是慢了一步。

再者，達羅克也沒看清英國國內的大勢。現在英國政壇正為首相寶座爭得熱火朝天，新任首相上台後，達羅克作為文翠珊時代的英國駐美大使被換掉是必然的。更何況，他這次引發如此之大的爭議，誰還會出面保他呢？

國際政治向來變化神速，處於前線的官員除了要幹好自己的本職工作之外，更要看清大勢。選擇有時候比努力更重要，一着不慎，很可能會落個狼狽離開的下場。達洛克是一個很好的反面教材。