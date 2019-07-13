禿鷲盤旋在華府　白宮鷹派正發生質變

截至7月中旬以來，由於美國國家安全顧問博爾頓在特金會期間竟被派往烏蘭巴託。有關美國白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）辭職的消息便盛行於美國政策圈。從大阪二十國集團（G20）習特會、以及近期的「特金會」、「特普會」等一系列國際政治活動看去，這位國安顧問似乎被邊緣化了。

這也是可以理解的，在白宮各路人士眼中，平素顯出鷹派特質的博爾頓似乎終於因為他禿鷲的特質被趕了出去。

但各路媒體因此高呼的「博爾頓應該辭職」也有些想當然：對這位小布殊（George W. Bush）政府後就一直被隔絕於政治舞台邊緣的冷戰老人來説，重握權柄本身就是一大渴求。而今，得償所願的博爾頓就在特朗普（Donald Trump）的政府中扮演起了鷹派首腦的角色，他在上位期間對特朗普的有意奉承，以及隨之展示的靈敏的政治嗅覺，更讓外界頗為唏噓。

事實上，博爾頓在特朗普第二批擢升的幕僚中，可能還是相對單純的。很多人還有更多的想法，這其中更為突出的莫過於現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。對蓬佩奧來説，擔任這一要職似乎還不是盡頭，他還想藉機參選參議員，躋身華盛頓利益集團，進而贏得競選總統的機會。

蓬佩奧、博爾頓等人上位後，他們的政治光譜固然仍與特朗普志趣相投，但白宮政治格局較之2016年時就大相徑庭。特朗普上任之初，其防長馬蒂斯（James Mattis）、國安顧問弗林（Michael Flynn ）等人大多出身軍界，有尋求在特朗普政權下施展手腳的抱負。

但在白宮人事變遷之後，特朗普擢升的後一批要員就大不相同，他們以政治理念接近白宮，進而嘗試攫取自身政治目標。至此，特朗普周邊固然仍有鷹派人士，但此番盤旋在白宮上空的就並非代表美國傳統特質的國鳥白頭海雕，而是貪婪、食腐的禿鷲。

冷戰老人博爾頓在特朗普政府的發跡與其政見有很大關係（美聯社）

如何混入特朗普身邊

對很多還記得2016年美國總統大選，特朗普上台時確立的「將軍內閣」一度很引人注目。其名單中一度有兩個上將和一個中將，即前防長馬蒂斯、前國土安全部長凱利（John Kelly，後轉任白宮幕僚長）以及國家安全顧問弗林，此後接任弗林的麥克馬斯特（Herbert McMaster）也是一名中將。

不過，到2018年時，隨着馬蒂斯的離去，特朗普的身邊就沒有一個將軍了。這對於時刻不忘高呼「讓美國重新偉大」、「繼續偉大」的特朗普當局來説，無疑可算喪失了些武德的精神。但這也是無可奈何的，特朗普第一階段幕僚班底的解體除去「通俄」、「個人醜聞」等事件之外，更多人是因政見不合離開白宮的。

當政府的混亂已經成為美國政治生活的一道日常景觀時，面對白宮的人事喧嘩，以及特朗普處理人事變動的非常規方式（如藉助社交網絡等發佈命令），在共和黨要人耆宿大多感覺麻木之際，這就讓華府政界的老油子們有了按圖索驥，並嘗試混入其中的機會。

隨着特朗普的第一批幕僚紛紛離去，加之不少被舉薦的官員也拒絕與之合作，一些政治嗅覺靈敏的政客們就趁虛而入。

資料顯示，2018年時頂替前國家安全顧問麥克馬斯特的博爾頓，和接任國務卿蓬佩奧在不少議題上都跟特朗普同聲同氣。比起此前能約束特朗普的職業軍人幕僚團體，顯然還是這些人讓特朗普更為愉快。加之博爾頓在2018年3、4月間上任之後，還在當時鼓勵特朗普當局對敍利亞採取軍事行動，這一決斷較之將軍們的務實與謹慎，就顯出了天壤之別。

蓬佩奧的發跡路線也成了在白宮鑽營並飛黃騰達的某種終南捷徑（路透社）

在白宮發跡後就這麼辦

就目前局面來看，博爾頓與蓬佩奧可算是有意接近特朗普的政客們的代表。當然，兩人的命運可能不同。

特朗普發現其國家安全團隊的想法與他的偏好不一致，變化便不可避免。蓬佩奧很可能倖存，博爾頓則很難留下來。特朗普終於知道博爾頓比他更想要戰爭。在朝鮮問題上，他不得不讓博爾頓靠邊站；在伊朗問題上，他也推翻了博爾頓的決定。看起來，已經有一隻禿鷲在華盛頓被識破了。

但總的來説，博爾頓取得特朗普信任的過程還是值得一提的。這位布殊政府時期的老官僚首先嚴格符合了特朗普挑選閣僚的標準：即「白人，身高在6英尺（即183公分）以上，身材勻稱，四方臉膛，下頜稜角分明，頭面鬍鬚修剪得非常乾淨」。加之特朗普還一直要求其官員需「身着合身筆挺的西裝」，長期以來保持類似形象的博爾頓就成了特朗普的傾心人選。特朗普甚至提出過「只要博爾頓剃掉鬍鬚就可以進入內閣」的邀請。

由於外觀近似，禿鷲常被誤認為是美國國鳥「白頭海雕」，實則不然（視覺中國）

當然，博爾頓在外貌尤其是鬍鬚問題上的堅持，使他和特朗普政府擦肩而過。但他還是在政見上展示了自己與特朗普的接近。在特朗普執政的第一年裏，博爾頓擔任的一個職位，就是在特朗普每天必看的霍士（FOX）新聞台擔任時事評論員，為特朗普的各項政策辯護。特朗普在2018年4月對其的任命更顯示了兩人之間的信任程度很高。

但是，博爾頓在伊拉克戰爭問題上終究扮演了不光彩的角色：他制定了「伊拉克存在大規模殺傷性武器的情報」，時至今日，這一情報被證明是謊言，伊拉克戰爭也被美國國內定為「愚蠢」。不少與這場戰爭有關的人要麼沉默、要麼為之懊悔。博爾頓則堅持認為伊拉克戰爭是正當的，2015年，他在接受採訪時還是稱推翻薩達姆（Saddam Hussein）的決定是「正確的」。當博爾頓而今還想把戰爭繼續引向伊朗、朝鮮、敍利亞乃至委內瑞拉時，大選季節的特朗普就終於感受到了威脅。

這樣一來，當博爾頓因為抑制不住野心而被特朗普邊緣化時，白宮的野心家們恐怕也會在2020年總統大選季節到來之際收起野心。盤旋在白宮上空的這羣禿鷲，想來也會在合適的時機繼續從特朗普的身邊攫取自己想要的東西。

只不過已經暴露行藏的博爾頓恐怕就沒有這種機會了：在特朗普繼續其温和路線，嘗試對外和解之際，留給他的選擇或許就只剩在體面尚存之際主動離開。