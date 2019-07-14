白宮新一輪人事洗牌　鷹派面臨震盪

特朗普上任之後，經歷了不少的人事調整，白宮人來人往幾乎成為常態。雖然白宮人事變動在歷屆總統期間都常有，但是在特朗普政府範圍更廣、更頻繁。

G20峯會以來，特朗普（Donald Trump）的女兒、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）以及女婿庫什納（Jared Kushner）角色越發凸顯，而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國安顧問博爾頓（John Bolton）為首的鷹派幕僚則備受內外批評。一場白宮內部權力重組似乎正在形成。

然而，在幾輪白宮人事洗牌之後，特朗普用人的弱點已經凸顯，他的無人可用恐怕短期內無法改變。

白宮幕僚可能發生另一輪調整（VCG）

雖然白宮重要的職位在近半年以來趨於穩定，但是這個局面的行程並不容易。

例如現在的代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）之前，已經有兩位幕僚長辭職離開；蓬佩奧之前的前國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)也已離開；博爾頓之前更有兩位正式的國安顧問被迫離開白宮；國防部長到目前也已歷經三任；新聞祕書和其他內閣成員的變化也不少。

總體來看，白宮的換人潮已經出現兩波：首先是2018年初，蒂勒森和當時的國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）間隔不久辭職，而此前包括白宮幕僚長普利巴斯（Reince Priebus）在內一撥幕僚已經離開。

特朗普上任之初，幕僚之中既有不少政治素人，也有代表共和黨利益集團的推薦人選，甚至有很多通過特朗普的面試選入白宮，這在此前的政府很少見。

美國前國防部長馬蒂斯（左）走後，白宮幾乎無人能制衡特朗普（VCG）

比如蒂勒森和美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）此前都是商界人士，而普利巴斯則是白宮和共和黨的紐帶。麥克馬斯特和前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）則都是通過和特朗普的「約談」得到職位。據稱陸軍中將麥克馬斯特面試時身穿軍裝，他在波斯灣戰爭期間的戰績想必讓特朗普印象深刻。

2018年底至今年年初，第二波重要人事變動陸續發生。以前白宮幕僚長凱利（John Kelly）和前國防部長馬蒂斯（James Mattis）為首的幕僚離開白宮，這期間前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）也被迫離開。

麥克馬斯特、凱利、馬蒂斯的離開，代表備受特朗普喜愛的軍人幕僚的失勢。雖然特朗普喜愛他們的強硬和忠誠，但是他受不了麥克馬斯特「枯燥」的簡報、凱利的直言不諱以及馬蒂斯的「不懂變通」。

至此，特朗普上任以來內閣的第一批重要幕僚，除姆努欽之外幾乎全部離開。其實在這些人中，不乏一些抱有自身政治理想和熱忱，對白宮職位盡心盡力的幕僚，也不乏紀律嚴明、抱有傳統美國價值觀的軍人。但是正是這樣的政治抱負讓特朗普認為，他們的建言是不夠忠誠聽話，或者是不夠靈活變通，加之這兩年間白宮「泄密」不斷，醜聞頻出，更加深了特朗普對內閣鬥爭的懷疑。

博爾頓對戰爭相當狂熱，很多主張和特朗普並不契合（VCG）

白宮權力難逃投機政客的侵蝕

現在的蓬佩奧、博爾頓、納瓦羅等鷹派幕僚，正是抓住了特朗普對忠誠的絕對要求，以及好大喜功，樂於被阿諛奉承的弱點，主動接近特朗普，最終進入白宮。

蓬佩奧在任國務卿之前，作為中央情報局（CIA）局長，多次越過蒂勒森和特朗普分析國際關係的問題，投其所好，受到了特朗普的喜愛。

博爾頓則是在特朗普執政的第一年裏，在特朗普每天必看的FOX新聞為他的各項政策辯護，被稱為是特朗普「在白宮之外的頭號啦啦隊長」。

包括白宮經濟顧問納瓦羅、庫德洛（Larry Kudlow）在內的現任官員，無不是對特朗普「百依百順」，在內支持總統的一切政策，對外為他的任何決定解釋、辯護。

然而在忠誠的表面之下，他們其實各懷鬼胎。抱有極端意識形態、十分好戰的博爾頓、納瓦羅在特朗普的強硬形象之中找到推行自身理念的路徑，特朗普利用鷹派的同時，也被這些幕僚所利用，現在朝鮮問題和伊朗問題之中的矛盾，有不少要歸功於博爾頓。

蓬佩奧則更是徹頭徹尾的投機政客。他在上任之初對特朗普言聽計從，但是坐穩位置，並得到特朗普的信任之後，就大肆推行鷹派的外交戰略。制裁中國科技企業華為、加大對新疆問題、香港的關注，在近期還要成立新委員會來審視人權問題，這些都是蓬佩奧為自己積累政績，為今後的仕途鋪路。他只需去説服特朗普這些對白宮有利，想必他並沒知會背後的後果。

被特朗普叫停人權講話的美副總統彭斯（Mike Pence)，也和蓬佩奧一樣，也是投機這屆政府對保守派的影響力，奠定選民基礎，給自己未來的競選鋪路。

特朗普在此時突然轉向家人，增加他們在白宮的分量，可能就是因為鷹派幕僚鋒芒太過，而他們並非真的為特朗普「效忠」。白宮進行第三輪人事調整，可能對鷹派造成震盪，特朗普現在要避免貿易戰以及其他外交問題的升級，可能讓温和派的家人更多處理外交問題。這是特朗普的政治需求，也可能造成他在用人邏輯上的變化。