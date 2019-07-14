恣意破壞奧巴馬政績？　特朗普的伊朗爛攤子

英國《星期日郵報》週日（14日）不顧警方警告，再洩露英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）的機密外交電文內容。達羅克的電文原發於2018年5月時任外相、下屆首相大熱人選約翰遜（Boris Johnson）趕赴白宮企圖説服特朗普不要退出「伊朗核協議」之後，與今日的英伊關係緊張甚有可比性。

達羅克在電文中詳述當時白宮各人的表態立場，又評述説特朗普退出核協議的決定是出於其「個性」，用意針對這個「奧巴馬的協議」，更指這是「外交上的恣意破壞」（diplomatic vandalism），並對白宮要員「毫無後續計劃」表示擔心。

反觀今日的伊朗緊張困局，達羅克之言可算是正中要害。

達羅克的其中一項電文在華盛頓時間2018年5月8日下午1時38分發出，其中詳述約翰遜與副總統彭斯（Mike Pence）、剛就任白宮國家安全顧問不足一個月的博爾頓（John Bolton）、剛上任不足兩周的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及特朗普千金伊萬卡（Ivanka Trump）等人的會面情況。

現已正式請辭的英國駐美大使達羅克（路透社）

退出核協議「然後呢？」 白宮無人能答

此電文可算是預示了約翰遜的遊説失敗：在電文發出不足兩小時後，特朗普就正式宣佈退出核協議，並將向伊朗重施制裁。

電文特別指出，當時蓬佩奧雖然沒有明顯被約翰遜的痛陳利害所説服，不過每當他談到美國退出核協議此事時，他都會煞有介事的以「總統的決定」作指稱，期間更暗示他曾向特朗普另提方案，卻不獲接納。

達羅克當時就直言，約翰遜雖然得到「超乎尋常的」外交待遇，除了特朗普本人外「盡見所有權臣」，在實際層面卻只收到「那是奧巴馬的協議」的訊號，預示特朗普心意已決。

他同時指出，無論是彭斯、博爾頓，還是蓬佩奧，都沒有人能解答「然後呢」的問題，點明白宮對退出核協議的後續發展毫無策略，而美國國務院也沒有任何事後聯絡歐盟或中東區內盟友的打算。

今日的伊朗爛攤子，正是當時達羅克口中「獨一無異的失控氛圍」與「外交上不知所措」的白宮所導致。

曾經極力遊説白宮不要退出伊朗核協議的約翰遜（路透社）

特朗普遍尋未得下台階

從特朗普放棄藉上月無人機被擊落事件向伊朗動武後，外界就看穿特朗普政府有意緩減由博爾頓等人主導的強硬對伊政策——達羅克在其電文中也曾將美國退出核協議的「意識形態」因素歸咎於博爾頓身上。

然而，特朗普此刻卻欠缺一個下台階去化解伊朗局勢的升温。由於美國制裁確實嚴重打擊伊朗經濟，因此伊朗不得不以逐步違反核協議，用提煉超越純度規限的濃縮軸等方法，向長期未能抵抗美國制裁、兑現對伊經濟利益的歐盟國家施壓。

正因伊朗此着，美國此時也不能把事情拖着不了了之、得過且過，而要儘快尋找出路。在日本首相安倍晉三上月訪伊調解失敗後，美國似乎也在打伊朗當地友好的主意：與伊朗關係親密的黎巴嫩真主黨週五（12日）就指華盛頓正尋求展開溝通渠道。

而同屬什葉派的伊拉克，在上月中就重獲美國豁免其進口伊朗天然氣及電力的制裁；週六（13日）正訪問伊拉克的歐盟外交事務主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）也表示支持伊拉克舒緩美伊緊張關係的努力。如此種種，皆可見特朗普想尋找下台階的嘗試。

特朗普正力尋下台階（路透社）

伊朗不可能退讓

目前對美國的最佳發展，當然是伊朗發生成功的顏色革命，或者伊朗國內強硬派抵受不住制裁壓力而願意無條件回到談判桌上。

然而，兩者也是天方夜談：在以伊朗革命衞隊（IRGC）為首的強硬派管控下，前者可能性極低，而且革命衞隊除了在意識形態上不斷迫使温和派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）走強硬路線外，衞隊自身也在制裁下有所得益——例如法國能源巨企道達爾（Total）撤出伊朗後所留下的石油產業空擋或將交到革命衞隊手中——因此後者更有誘因拒絕重啟談判。

在此等狀況可能性極低的背景下，美國的最佳出路，就是藉伊朗違反核協議為由，説服歐洲盟友支持。可是，除了北約盟友未肯歸邊外，歐洲國家也陷入兩難局面。類似困境盡見於近來英國與伊朗的種種爭執。

在情在理也不能貿然回到談判桌的魯哈尼（路透社）

英伊爭執的困境

爭執起於英國皇家海軍應直布羅陀要求，在本月初扣押一艘疑將違反歐盟制裁、把石油運往敍利亞的油輪。問題是有關該油輪航程的情報，似乎是由美國提供，因此迫得有義務執行歐盟制裁的英國不得不採取行動。

隨後，伊朗革命衞隊更疑似試圖阻礙一艘英國油輪在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航行，讓英伊局勢更為緊繃。

在此等關鍵時刻，與法、德兩國聯手落實繞過美國制裁對伊貿易渠道的英國，當然不想被外界認為自己是在完全向美國歸邊，因此也向伊朗發出了一連串的友好訊號：除了釋放部份被扣油輪船員外，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）也指出英國對油輪上的石油來源地不感興趣，只對其目的地有所擔憂；因此，如果伊朗能保證石油並非要運往敍利亞，英方就會放行。

可是，在強硬派壓力下，伊朗方面對此也不領情，其外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）就回應指伊朗會在「任何條件下」出口石油。

如此，英國就身陷困局之中：退一步放行伊朗油輪，除了於法不合之外，也或將破壞對英國脱歐後極其重要的英美關係；進一步堅持扣押油輪，則會破壞以法國為首的歐洲盟友協同保護核協議的努力。可謂兩邊不是人。

被英方扣押的伊朗油輪「格雷斯1號」（Grace 1）（路透社）

歐盟的進退兩難

其他歐洲國家也困於類似的進退兩難局面之中。如果歐盟落實其「阻斷法令」（Blocking Statute），試圖迫使歐盟企業違反美國制裁，以配合其去美元化的對伊貿易渠道操作，將會嚴重破壞美歐關係，甚至導致特朗普一口氣對歐施加汽車關税，打擊其已有落後勢頭的汽車產業。

反過來，如果歐盟完全歸向美國，則證明國際多邊主義行為模式的完全失效，一切盡歸拳頭解決，對歐盟的價值與右翼崛起形勢下的內部團結問題有影響之餘，也將開了「西瓜靠大邊」這種早晚會反咬自己的不良先例。

因此，歐盟就以不實用的去美元化貿易渠道，只在名義上抗衡美國，以避免美歐關係進一步惡化；另一邊則暫時拒絕啟動對伊朗違反核協議的法律程序，以安伊朗之心。

在目前局面中，無論是歐盟、特朗普政府，還是伊朗温和派，其實也各有原因企圖至少緩和緊張局面，並在對各方都合理的條件下重返談判桌上，然而大家都困在路路不通的形勢，讓事情難以不繼續惡化下去。

當初特朗普「凡奧巴馬者皆反」的一個莽撞決定，造就了今日這個各方有心卻無法收拾的爛攤子。達羅克一年多前以「外交上的恣意破壞」一詞形容此等奇異舉措，可算是貼切之極。