中國通訊設備企業華為正處於中美科技戰的前線，一邊是美國的圍追堵截，一邊則是中國的不斷力挺。中國商務部發言人高峰於上周四（7月11日）宣布，中美將重啟貿易談判，並表示希望美方「盡快停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法」。

談判桌上為華為討權益

上周三（7月10日），中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，中國商務部部長鍾山同時參與。作為部長級官員，鍾山的加入很可能是探討購買美國農產品及解禁華為的具體事宜。此前有媒體稱，中國要待美國政府放鬆對華為的供應禁令後，才會購買美國農產品。聯繫起來看，中共正在談判桌上努力地為華為爭取權益，包括在雙邊或者多邊場合為華為站台。

中國國務委員兼外長王毅上周一（7月8日）到訪波蘭時提到，「希望波蘭珍惜中方信任」，「中方願鼓勵中國的企業與各國分享在5G領域取得的創新成果」。回想半年前，波蘭以涉嫌從事間諜活動為由，逮捕一名華為公司員工並迅速與美國聯繫，如今王毅的表態有為華為警告波蘭之意。

在外界頻頻擔憂華為可能有「後門」時，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今年2月在慕尼黑安全會議上主動聲明，中國未要求企業設置後門收集情報。國防部長魏鳳和6月2日出席新加坡香格里拉對話會時亦表示，不能因為華為的總裁曾是軍人，就認為華為和軍方有關係。

中國國務委員兼外長王毅（中新社）

今年6月底的大阪G20峰會上，中國國家主席習近平對美國總統特朗普稱「希望美方公平對待中國企業」。雖然習近平並未直接點名華為，但考慮到華為被美國打壓，習近平顯然是就華為問題與特朗普交涉。

按照北京的外交風格，很少會單獨就個別例子表態，為什麼今次會如此鮮明地為一家企業辯護？

為華為背書作戰略試探

一方面，這有助於向美國施壓。美國是在用國家行政力量來擠壓華為這家企業的生存空間。一個以「自由、平等」為傲的國家卻用這樣一種方式來針對一家企業，本身是不光彩的。中國不斷就華為事件作出表態，是從輿論上向國民和國際社會突顯美國的不公正。

另一方面，這是在推廣華為。與去年4月因美國封殺而幾近倒閉的中興不同，華為面對美國時展現出一定的韌性：在美國下令高通（Qualcomm）等禁止給華為供應晶片時，華為稱備胎晶片全部轉正；在Google中止華為使用Android系統時，華為的回應是有望推出自己的作業系統；面對美國呼籲盟友不要使用華為5G產品時，華為在這一方面的研發已經頗有成就，甚至處於引領的地位。華為體現的是中國企業的一種創新精神，它做大做強也是中共樂見之事。美國在打壓華為的同時，亦為之做了廣告，中國出面力挺華為，亦可提升其知名度。

G20習特會為華為解禁打開契機（路透社）

不過更重要的是，中共不斷為華為背書，是藉此來觀察美國在貿易戰上的真實態度。美國在華為問題上不斷反覆：美國商務部今年5月將華為列入「實體清單」；特朗普則在6月底的G20峰會後稱「允許美國企業向華為銷售零件」；白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）隨後卻強調，這並非對華為的「大赦」；但到上周二（7月9日），美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）又表示，可以給美國企業頒發許可證，從而在不撤除「實體清單」、不對美國國安構成威脅的情況下，向華為出售組件。

美國在華為問題上不斷搖擺，這種前後矛盾的姿態，是中美貿易談判乃至中美關係的一種寫照。兩國之間的結構性矛盾愈發突出，美國打壓中國是一種必然的反應。但與中國陷入冷戰模式或者極端對抗狀態顯然又不太現實，經濟上的緊密聯繫、國際諸多熱點議題，都決定兩國仍有合作空間。

美國會在不斷與中國交手的過程中作出調整，中共亦需要一個工具來試探美國當下的意圖與決心。所謂知己知彼，通過不斷力挺華為，中國可以看清美國打壓華為的決心到底有多大，以此有對美國進一步的認識。￼華為海外5G業務的商業合約總數已達50項。

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《中美重啟談判 中共為何對華為執着？》。

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