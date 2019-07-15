蓬佩奧打算「反炒」特朗普

「當我在這裏的時候，總統可能會發Twitter」，「我作為國務卿的時光可能會轉瞬即逝，成為歷史」。這是蓬佩奧（Mike Pompeo）今年6月在一次私人會議期間開玩笑時所説。 雖然這不能説明美國總統特朗普（Donald Trump）有開掉蓬佩奧的打算，但是蓬佩奧能夠這麼説，足以證明他對於自己職位的擔憂。他對於特朗普的判斷是，特朗普不只會突然炒掉其他人，也有可能炒掉他。

蓬佩奧地位話語權下滑遭到國外譏諷

事實也的確如蓬佩奧所擔憂。時至今日蓬佩奧的國務卿職位並不牢靠。蓬佩奧能上位得益於他CIA局長位置給特朗普帶去的有價值的情報，並可能促成美朝關係和解。2018年以來蓬佩奧不止一次訪問朝鮮，新加坡特金會、越南特金會都有蓬佩奧的身影。可以説美朝關係能有今天的局面和蓬佩奧密不可分。

但是成也蕭何敗蕭何，今天的蓬佩奧已經成為了美朝關係進一步改善的障礙。越南特金會談判破裂後，朝鮮官方媒體4月18日引述朝鮮外交官的話説，朝鮮不再希望美國國務卿蓬佩奧參與核談判，而希望一名「在溝通中更加謹慎、成熟」的人蔘與該談判。

6月30日的板門店特金會現場，朝鮮已經換掉了原來和蓬佩奧對接的朝鮮官員金英哲。特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）高調現身板門店更足以説明蓬佩奧已被邊緣化。

而除了朝鮮在點名批評蓬佩奧，中國對蓬佩奧的批評也十分猛烈。中國外交部發言人耿爽6月27日公開將蓬佩奧的行徑斥為「不知中了什麼邪」，同一時期中國央電視台《新聞聯播》罕見播發了點名批評蓬佩奧的評論，稱蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源。

當蓬佩奧成為特朗普獲得諾貝爾和平獎的障礙，成為最影響特朗普選情的中美關係的障礙時，特朗普必然要想辦法解決問題。他向來是和則用之，不和則棄之，一定會尋找替罪羊的。蓬佩奧對此非常清楚。

蓬佩奧以國務卿之名四處表態（GettyImages）

國務卿不是終點

朝核問題的複雜性，中美博弈的長期性決定了美國負責外交的國務卿不好當。而恰好蓬佩奧也並不是將國務卿作為施展政治理想平台的人。國務卿對於他而言只是鍍金的一個職位，能夠大大增加曝光率而已。作為一個在美國的政界並不那麼突出，卻通過迎合特朗普登堂入室的國務卿，蓬佩奧明白自己要想走得長遠，做特朗普的幕僚只是跳板。

蓬佩奧一度為朝核問題奔走賺取了眼球，不過美國中期選舉後他開始抓住中國這個話題發揮。2月，蓬佩奧在菲律賓宣稱華為「缺乏透明度」，要求菲律賓不與華為合作。4月，蓬佩奧在拉美對祕魯媒體稱，要警惕中國在當地進行電訊基礎設施建設。5月，蓬佩奧「勸説」英國不要用華為的設備。5月底6月初，蓬佩奧訪問德國、瑞士等歐洲四國。他對瑞士警告稱，同中國企業合作就相當於同中國政府合作，只要使用華為通信技術，隱私和數據保護就無法得到保證。7月8日他公開會見香港商人兼出版商黎智英對香港問題發表看法。

放飛自我，拼命博得存在感，蓬佩奧似乎是在參選並不是當國務卿，他把對華強硬當做了重要一招。

蓬佩奧的意圖在2019年初的時候開始暴露。有媒體稱他在考慮2020年競選堪薩斯州聯邦參議員，今年1月他與共和黨資深戰略家沃德·貝克（Ward Baker）會面，討論相關事宜。雖然蓬佩奧還尚未正式表態，但從今年以來蓬佩奧馬不停蹄在諸多問題上發出出格言論看，他已經進入了選舉狀態。即便特朗普不開掉他，蓬佩奧也已經有了離職的打算。

相比擔任國務卿不會有所建樹，且隨時會被特朗普開掉，蓬佩奧希望當選參議員為自己日後在政壇的打拼奠定基礎。

也許有人會問，國務卿是白宮內閣中相當重要的職位，為什麼蓬佩奧願意放棄國務卿這個職位而去競選參議員。這到底是一種什麼樣的操作邏輯。

蓬佩奧在想什麼，特朗普也不一定清楚（AP）

參議員才是最大跳板

先來看看參議員的成色。美國的立法機構——美國國會有參議院眾議院。而參議院承襲古羅馬長老院之名，擁有若干列於憲法而未授予眾議院的權力，被喻為白宮內政外交的把關人。美國每一州於參議院中均有兩位議員作為代表，與各州人口無關，全院員額為100名議員。參議員在名諱上加有「閣下」（The Honorable）稱號以示尊崇，政治地位比眾議員更為重要。

在總統大選中，在任參議員獲提名者遠多於在任之眾議員。

大多數情況下美國的國務卿都是在黨內摸爬滾打非常有名望的人，比如當年克里（John Kerry）被奧巴馬提名國務卿時是民主黨資深參議員。希拉里（Hillary Clinton）2008年被奧巴馬提名為國務卿，而早在2000年她就在紐約州聯邦參議員選舉中勝出，是美國政壇的風雲人物。

伯恩斯（James Byrnes）1945年至1947年任美國國務卿，在此之前1941年至1942年他就是最高法院大法官。鮑威爾（Colin Powell）2001年1月至2005年1月任國務卿，在此之前1989年老布殊（George H. W. Bush）曾任命鮑威爾為參謀長聯席會議主席，由於在海灣戰爭中的卓越貢獻，美國國會曾授予鮑威爾美國最高榮譽獎—國會榮譽勛章。

也就是説大部分人擔任國務卿之前已經功成名就。而蓬佩奧和前輩們相比資歷名望都相差太遠。蓬佩奧2011年才進入眾議院，後來成為眾議院情報委員會成員。在2017年被特朗普提名為中情局長前，他只是共和黨內激進派別茶黨成員。

解決不了特朗普（左）的政績要求，蓬佩奧（右）壓力山大。（AP）

蓬佩奧利用了特朗普

2016年美國總統大選初期，蓬佩奧是特朗普黨內對手盧比奧（Marco Rubio）團隊的成員，並且是共和黨內最反對特朗普的一個。但隨着大選局勢明朗化，蓬佩奧在特朗普當選總統期間，就多次前往紐約拜會特朗普，此後報道顯示蓬佩奧已成為特朗普的「擁躉」。

蓬佩奧在2016年迅速改變立場，從盧比奧一邊轉向特朗普這條快車道。隨後2017年他先實現從眾議員到中情局長的轉變，緊接着2018年實現了從中情局長到國務卿的轉變。現在蓬佩奧正在謀求從國務卿到參議員的轉變。

蓬佩奧善於迎合，懂得抓住一切機會為職業生涯增色。而如果要成為更有影響力的人，比如競選州長或者總統，參議員是蓬佩奧不可缺少的起點。

白宮內閣大員中，有人被特朗普羞辱得體無完膚後被無情開除，比如蒂勒森（Rex Tillerson）；也有人因為看不慣特朗普的行事做派主動選擇離開，比如馬蒂斯（James Mattis）；當然也有人頂着特朗普的羞辱也要幹完整個任期，比如商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

但國務卿蓬佩奧是在位期間就開始找下家的一個人。與其當第二個被羞辱式辭職的蒂勒森，還不如主動「炒掉」特朗普。

他是投機人士，同時也是玩弄權術的高手。在他的算計裏特朗普是其中一環，而不是終點。他不是被動等待被特朗普開除，他利用了特朗普後，便打算自己主動離開。