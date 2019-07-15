歐盟新領導層如何克服自己引發的民主危機

歐盟新一任領導層的四大要職，如今已經確認了三個。而最後一個，也是最重要的歐盟委員會主席一職，即將於7月16日由歐洲議會投票決定是否通過歐洲理事會7月2日的提名。

如今，歐洲議會議長已於7月3日由來自意大利的歐洲議會議員薩索利（David Sassoli）接任；統合28個成員國領袖的歐洲理事會主席將於今年12月1日起，由比利時首相米歇爾（Charles Michel）接任；而歐洲央行行長則將於今年11月1日交棒於現任國際基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）。

而各職位中最重要的歐盟委員會主席一職，歐洲理事會則已於7月2日提名，由現任德國防長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）擔任，若議會7月16日投票通過任命，則將於11月1日就任。

然而，這也是問題所在。歐洲議會中對此次馮德萊恩的提名不滿的，大有人在。

曾以比利時首相身份與各國元首互動的米歇爾（前排左三），將以另一種身份出現在國際wutai（GettyImages）

「歐洲總理」最合適的人選？

作為歐盟的「行政機構」，歐盟委員會負責監督各成員國貫徹歐盟的預算及戰略，與歐洲法院共同確保各成員國履行歐盟法律，同時亦代表歐盟在國際舞台負責經貿、國際條約等談判。行政權力之外，歐盟委員會也是歐盟唯一有權提交立法草案的機構。諸權加身，令歐盟委員會主席常被稱作「歐盟總理」。

即將面臨議會這道難關的馮德萊恩，出生於比利時，父母和夫婿的家族皆累世從商，頗為顯赫，其父親在1950年代也已是草創歐盟委員會的官員。她13歲前便就讀專門訓練「歐洲人」的精英學校，兼善德英法三語，篤信歐盟應進一步統合財政、軍事、行政權，曾言最晚到其孫輩時，歐洲定會成立類似美國或瑞士一般的「歐羅巴合眾國」。

曾先後從事婦科醫療和公共健康教育的她，在默克爾總理2005年推行中立政策時首次成為內閣成員，擔任家庭事務老年婦女及青年部部長；2009年轉任勞工及社會事務部部長，大力推動性別平等、同性婚姻和最低工資，成為德國基民盟（CDU）黨內左翼代表；而在2013年再度轉任國防部長之後，在這個向來被認為是閑置的崗位上，恰逢德國連續25年削減軍費後重振軍備的變局，在北約（NATO）及歐盟事務中扮演了重要角色。

歐盟未來數年面對眾多急迫的整合改革，由這樣一位親歐派人士擔任，其實是頗為合適的選擇。更何況她身為歐洲議會最大政治聯盟歐洲人民黨（EPP）的一員，勉強也算是未違背「領先候選人」（Spitzenkandidaten）規則。

「領先候選人」（Spitzenkandidaten）：該非正式規則於2014年確立，由議會最大政黨聯盟決定歐盟委員會主席人選，一方面是為了加大議會的權力，以便更好地反應民意，另一方面亦是為了預防歐洲理事會「暗箱操作」。

對於這份新一屆歐盟領導人的名單，外界整體而言是認可和讚許的。然而問題卻出在提名過程。這當中潛藏的問題，隨時能反噬歐盟一體化的進程。

選賢任能vs代表性

早在6月中，歐盟各國就想參照今年5月歐洲議會選舉的結果，按照「領先候選人」機制，提名本屆議會最大政黨聯盟、德國總理默克爾所屬的歐洲人民黨（EPP）人選韋伯（Manfred Weber）出任歐盟委員會主席。可是這卻受到各種不同的反對聲音。

新任歐洲議會議長薩索利來自意大利，在歐洲議會擔當議員已10年之久，此前更從事新聞媒體數十年，是意大利家喻户曉的新聞人（GettyImages）

一方面，第三大政黨聯盟復興歐洲（Renew Europe）領袖、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人認為，委員會主席等職位責任重大，除了代表性以外更需考究候選人之能力。

另一方面，歐洲人民黨雖然仍是歐洲議會最大黨，卻在今年5月的歐洲議會選舉中，連同第二大黨歐洲社會黨（PES）一起遭遇重挫，總席位由404席縮水至336席，而諸如復興歐洲、綠黨及其他疑歐派右翼政黨則獲得大額增幅。這也讓這些小黨派皆希望有一定話語權。

此外，還有歐盟地域差異的因素，西班牙和葡萄牙在提名韋伯的問題上，也和馬克龍站在了同一戰線。

因此，當歐盟輿論皆討論着「究竟該提名韋伯，抑或是第二大黨人選蒂默曼斯（Frans Timmermans）」時，歐洲理事會卻在閉門會議中最後提名了馮德萊恩，且在這過程中，還夾雜着馬克龍和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）阻礙蒂默曼斯被提名的「交易」。以至於眾多輿論皆認為這種「暗箱操作」和「大國角力」再度未考慮「最能代表民主」的議會的聲音。

畢竟對今天的歐洲人而言，相對於歐洲理事會的28位國家元首，人們還是更願意相信直選出來的議會。

對於此次事件，有人認為這些爭議只是一事的憤慨，且是小黨派「要籌碼」的結果；也有人認為這是大國角力，是歐盟的民主危機。不過從另一個維度來看，綜合議會及理事會的説辭，此次的核心問題歸根結柢是在於「究竟該選賢任能，還是遵循選舉結果由最大黨決定？」

其實這不是什麼新問題，遠在大陸泰東的中國儒家，過去兩千年來也一直在思索「將怎樣的權力交到怎樣的人手裏」。這是政治學最核心的問題，也是此次爭議的根本所在。

即將執掌歐洲央行的拉加德，在領銜IMF之前，曾先後在法國希拉剋和薩科齊總統政府任職（GettyImages）

將怎樣的權力交予怎樣的人？

落回到現實。為挽救這種局面，馮德萊恩從獲得提名起，就頻繁與綠黨等各歐洲議會黨派見面，不僅承諾各政黨的訴求能夠得到保障，亦提議由各大政黨人員擔當要職，包括給予歐洲社會黨人選蒂默曼斯及復興歐洲人選維斯特加（Margrethe Vestager）委員會副主席的職務。

這既是不得已的妥協，也原本就理應如此。馮德萊恩在未來數年內勢必需要與理事會及議會處理好關係，尤其是議會已經擺出一副「示威」的架勢。

再者，地域差異的問題也依舊存在，且愈發嚴重。

議會方面，第一大聯盟歐洲人民黨主要由德國和北歐議員組成，幾乎沒有任何法國和意大利人。歐洲社會黨則主要依靠西班牙、葡萄牙和意大利，幾乎沒有來自中歐東歐又或法國的議員；

理事會方面，德法之間分歧日益明顯，而在兩國仍能夠密切合作的議題上，又與其他較小的成員國有巨大衝突。成員國政府愈發激烈地為國家爭奪權益，乃至立場相近的國家在歐盟之下自行組成小組織，這都為歐盟的一體化整合帶來不少難度。

歐盟新一批領導人很優秀、很合適。但他們能否説服歐盟選民？又如何兼顧歐洲各成員國之間的訴求差異？這些都是令人堪憂的。不過憂慮無用，新一屆歐洲領導人們需要抓住可抓住的着手點，做好自己的事。而他們能做的事情也很多。