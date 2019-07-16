為了再次偉大　美國要開始過濾低端人口嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump）又在Twitter開火了。 這一次的對象是民主黨的四名女議員。7月14日，特朗普在Twitter上連發三條，對「民主黨進步女議員」開火。 他説：「那些民主黨『進步』女議員真的很有趣。她們原本來自那些世界上最糟糕、腐敗、無能的政府控制下的國家，現在卻要來惡毒地教訓美國，這個地球上最偉大和強大的國家的民眾，如何運作我們的政府。」

他還指出，讓她們回到自己國家去，把犯罪猖獗且一團糟的祖國收拾。

特朗普之所以怒氣如此大，原因是這四名議議員反對特朗普的「反移民政策」，並曾在7月初譴責過美墨邊境拘留營的惡劣條件。

有趣的是，這四名民主黨女議員在批判特朗普的「反移民政策」的同時，民主黨控制的眾議院也在為推進「過濾移民」積極行動。

由於「移民問題」的分歧，特朗普大罵四名女議員「滾回她們的祖國」。（Newscom/視覺中國）

7月10日，美國眾議院以365票對65票的壓倒性的優勢，通過了2月份提交的移民改革議案HR1044，也就是所謂的《2019年高技術移民公平法律草案》。

法案中規定，取消職業移民綠卡的國別限制，廢除對各國移民綠卡數量的上限，解決目前排期過長的問題。

這項法案的可以説將達爾文的「叢林法則」體現的淋漓盡致。

這需從HR1044和現行的高技術移民法規的差異講起：

美國每年接受綠卡的移民數量固定為14萬人，在目前現行的法案中，美國為了避免某一個國家的移民佔據過多配額，因此給予任一國家申請職業綠卡的配額不超過7%，以此保持多元化，並分成三年時間實施。

而HR1044則取消了各國7%的限額，無論國別，只要能力強的移民自然能拿到簽證，能力不強的自然會被淘汰。

由此看，HR1044的無國別限制，讓中印之外，原本安逸等候排期的（其他國別）移民也加入了激烈的特殊專業人員工作簽證（H-1B）競爭行列。

如此做法很達爾文，很「叢林法則」。

美國眾議院通過的移民政策與特朗普的「反移民政策」有異曲同工之處。（Reuters）

實施方式「叢林法則」不算，就連其推行的目的也很現實。

對於推行這套法案的理由，HR1044發起人、民主黨聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）7月10日表示，「這是為了讓美國工業保持競爭力，並創造更多就業機會，他們必須能夠招募並留住世界上最優秀的人才。你的申請應該因你的優秀而通過，你的皮膚顏色或出生地不應該是決定因素。」

這句話的意思也即：美國要通過改革高技術的移民法案，以此「過濾移民」，取其精華，去其糟粕。

美國現行的移民制度存在着移民國別排期差異的問題。從美國移民局的數據顯示，申請技術移民美國H-1B工作簽證最多的是印度及中國公民。

2018年，美國境內持H-1B簽證的印度人佔總數的73.9%，中國人其次，佔11.2%。由於人數眾多，他們面臨最長的綠卡排期時間。

2019年初有研究估計，中印等待美國聯邦政府核發綠卡的時間最長甚至得等上151年。



而一些申請美國H-1B人數較少的國家，簽證通過率相對高出許多，例如阿根廷和加拿大排期時間約為2年左右。

如此不平衡的排期，一直都讓中國和印度移民為之不滿，這樣的差異也限制了美國選擇頂尖的人才，以及過濾人才的空間。

取消了國別移民上限，這看似讓所有國別的高技術人才都在一個籃子裏公平競爭，讓美國的技術移民法案看起來更平等和更公正。

事實上，還是為了幫助美國限制低端移民，保持該國移民的高能力、高水平。



這種過濾「人才」的手法顯然和特朗普政府「美國優先」、「讓美國再次偉大」的理念同符合契。

由此看，民主黨和特朗普在移民問題上還是達成了一定的共識，雙方又何須「五十步笑百步」，互相指責呢？