中國加拿大互相扣人的政治因素

7月15日，中國外交部發言人耿爽在記者會上稱，山東省公安機關近日查獲一起外籍留學生涉毒案，涉案人員中有一名加拿大公民，目前案件正在偵辦中。

加拿大媒體7月15日曝出消息，7月5日，「伊波拉」病毒治療方法研發者之一、華裔病毒學家邱香果及其丈夫和一些中國學生，被帶離了她所在的加拿大國家微生物實驗室（NML）。據報道，加拿大皇家騎警（RCMP）正以涉嫌所謂「違反相關政策」（policy breach）對其進行調查。

中加採取的行動時間如此之微妙，很容易引發外界的聯想。2018年12月，中國電訊企業華為高管孟晚舟被加拿大扣留之後不到一週的時間，中國就逮捕了康明凱（Michael Kovrig）和斯派佛（Michael Spavor）兩名加拿大公民。

孟晚舟被扣後，中加關係隨之陷入低谷。（Getty）

中加如此高的抓人頻率很少見。各自找的理由都很充分。在孟晚舟一案上，加拿大官方的口徑一直是：這是司法問題，政府不能干涉。

至於中國逮捕的加拿大公民，或是間諜，或是販毒，都是危害國家安全的罪名，同樣牽扯司法問題。

可在評價對方的做法時，中加都認為對方有政治目的。中國稱加拿大扣押孟晚舟是「有預謀的政治行動」。加拿大則抱怨中國扣押康明凱等人是報復，是「人質外交」。

中加的解釋都説得通。可外界很清楚，這些事件都摻雜了政治因素。

在大阪G20峯會上，中加兩國領導人交流甚少。（ AFP）

對中國來説，刺探國家情報危害國家安全，販毒更是嚴令禁止的罪行。打擊這樣的行為是一國職責。每年赴華的外國人數量很多，總有那麼一些人會遊走於灰色地帶。

當中國與這些國家的關係平穩時，這些外國人可能並不會引起太多的關注。到了雙方有問題時，這些外國人很容易成為中國重點關注的對象。

同理，加拿大對華裔科學家的處理也是一樣。華裔的敏感身份，尤其是他們很可能會與中國國內的大學合作，加拿大也有了審查理由。想想這幾年，美國針對華裔科學家的調查，或是中國黑客竊取美國機密等，都是一個套路。

國與國之間沒有絕對的法律問題，也沒有絕對的外交問題。兩國之間的關係涉及各個層面，某一環節出了問題都會給兩國關係帶來衝擊，所影響的局面也會擴大化。而各國也都有各自的應對工具，抓人是一個戲碼，在進出口產品上動些手腳、叫停某些雙邊交流活動等等也是籌碼。

事情發展到這樣的程度，誰會真的相信這背後僅為單純的「間諜」、「販毒」又或「政府不能干涉的司法問題」呢？