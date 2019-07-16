移民問題再發酵　為何會有特朗普口中的「安全第三國」？

美國總統特朗普為打擊非法移民，除了在上週五（12日）起宣佈搜捕國內超過2000名非法移民，還祭出「安全第三國」（Safe Third-Country）的處置方式，要求鄰國墨西哥和危地馬拉 （Guatemala）與美國簽訂協議，接收中美移民。

不過，墨危兩國並不賣賬。墨西哥外長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）週一（15日）表明，墨西哥不能無條件接收企圖進入美國尋求庇護的中美移民。危地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）也基於國內輿論反對，急叫停原定於週一與特朗普的會面，簽訂協議一事，暫時擱置。

讓華府頭痛的邊境移民問題，「安全第三國」協議到底能幫到什麼忙？

一批批中美移民不斷湧進美國南部邊境。（路透社）

何為「安全第三國」協議？

尋求庇護的移民離開原居國後，率先抵達的第一個國家若已簽訂「安全第三國協議」，該國則有責任審核其庇護申請，期間需要負責其生活所需。

這類協議此前有先例，譬如美國與加拿大之間，也有簽訂「安全第三國」協議。而歐盟處理難民庇護問題上，也制定了「都柏林規定」（Dublin Regulation），釐清每個歐盟成員國處理庇護申請的責任，規定與上述方式雷同。

按常理來説，鑑於很少中美移民抵達的第一個國家便是美國，所以美國倘若成功與墨西哥或危地馬拉簽訂「安全第三國」協議，美國處理邊境移民庇護申請的數字應可減少。

不過，仔細觀察現在遊走在中美洲、拚命向美國邊境前進的移民車隊，「安全第三國」協議對於堵截美國邊境移民的成效實在有限。

滯留在墨西哥的洪都拉斯移民。（路透社）

吊詭的協議僅是虛張聲勢？

首先，觀乎現今湧進美國南部的中美洲移民車隊，除了來自薩爾瓦多（El Salvador）和洪都拉斯（Honduras），其實也有很大部分移民，本身便是來自危地馬拉。那麼，吊詭的情況便出現了：美國若與危地馬拉簽訂「安全第三國」協議，協議本身就不可能應用於危地馬拉本國居民。原本希望進入美國的危地馬拉居民只會持續北上，對減輕美國邊境壓力的作用只是杯水車薪。

加上危地馬拉的社會問題，與薩爾瓦多、洪都拉斯等國類似，黑幫橫行，槍殺、襲擊、強姦等罪案叢生。相信來自鄰國的移民，不會覺得到了危地馬拉，便會感到「安全」。所以，在移民意願的角度來説，「安全第三國」協議效用不大。

另一方面，智庫組織Migration Policy Institute（MPI）分析員Susan Fratzke接受《福布斯》（Forbes）訪問時提到，回看「安全第三國」協議的先例，有關措施真正能徹底實行的可能性不大：當難民經過第一個國家之後，去到其他國家，及後再被遣返至第一國的比例人數其實不多。簡單來説，「安全第三國」協議僅是一紙空文。

「安全第三國」協議能否堵截非法移民，仍存極大疑問。（美聯社）

以歐盟與土耳其就着接收中東及北非等國難民的協議為例。自從雙方「安全第三國」協議在2016年簽訂，超過145,500名難民從土耳其到達歐盟國家希臘。不過，直至現在只有2,441名難民因應協議，而被希臘遞解返回第一個踏足的國家──土耳其。在執法不彰的中美洲國家，這種情況難保不會同樣發生。

一籃子操作「種族牌」

特朗普自上週開始，確認要在三藩市（San Francisco）、亞特蘭大（Atlanta）、芝加哥（Chicago）、洛杉磯（Los Angeles）、侯斯頓（Houston）等至少10個城市，搜捕超過2000名非法移民，並將他們遣送回國。不過「雷聲大雨點小」，各大城市均未見具規模的搜捕行動。到了週日（14日），特朗普又在Twitter上抨擊奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、塔利布（Rashida Tlaib）等四名少數族裔民主黨女眾議員。

特朗普把實際作用不大的「安全第三國」協議放上枱面，其實就是配合以上舉措，再次操作外來移民問題的一籃子行動。至於能否真正根除邊境問題，特朗普似乎未有將它優先考慮。

四名民主黨少數族裔眾議員批評特朗普早前在Twitter發表的種族歧視言論。（路透社）

種族、非法移民問題一向是特朗普討好支持者的皇牌。在議題設立及輿論控制的層面上，特朗普團隊一直能夠駕輕就熟，故即便主流進步派媒體在這些年來，多次批評特朗普激進的右翼政策，特朗普的支持者流失率一向甚低。

距離2020年總統大選越來越近，特朗普此時再次出動手中的「種族牌」，像去年11月的中期選舉前夕一樣，週期性地炒熱政治氣氛。這類輿論操作方式，相信大家已經見慣不怪了。