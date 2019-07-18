俄羅斯最強反導系統列裝土耳其　北約中東防線面臨崩塌

截至當地時間7月17日前後，來自俄羅斯的第十批S-400防空導彈系統部件已運抵土耳其首都安卡拉。為此，俄方專門派遣多架安-124型超大型運輸機運載相關設備，姿態高調，唯恐外界不知。到當天晚些時候，美國也終於在深受刺激後宣佈「暫停」與土耳其的合作。

目前，俄、土之間的S-400系統部件交付工作正按照計劃進行。土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）還發表演説，專門強調土耳其已從俄羅斯採購了「世界上最強大的S-400防空導彈系統」。

當土方進一步強調自己還將「與俄羅斯共同進行生產」S-400相關設備時，這場在北約國家土耳其發生的騷動就變得越來越引人注意。土耳其與俄羅斯的熱絡也讓北約感到了其中東戰線的鬆動乃至崩塌之處。

相比之下，美國對此番事態的反應依舊不夠清晰有力。儘管到7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）終於在其幕僚提醒下想到可以「拒絕向土耳其出手F-35戰機」。但這種威脅對土耳其的意義是有限的：俄方已在5月3日宣佈土耳其可以用俄製蘇-57戰機機隊取代F-35，俄、土還可以聯手開發新型S-500型防空導彈。

至此，美、土、俄在這一風波中雖暫未決出高下，但三方的攻守態勢已經相當分明。隨着俄羅斯在土耳其以及希臘等地佈置的橋頭堡已初步確立，北約及美國在中東一帶長期佈置的戰線，就開始在鬆動中透露出崩塌的可能。

土耳其在北約中一直扮演頗為另類的角色（路透社）

土耳其為何讓美國持續不安

2017年以來，北約唯一的穆斯林國家土耳其正在令美國越來越感到不安。

土耳其在中東的作用是不言而喻的。該國擁有北約第二大常備軍，部署着美國監視俄羅斯和伊朗的反導系統。但安卡拉的動向還是令華盛頓捉摸不定。這個長期以來看似都很牢靠的盟友關係，正在俄羅斯的作用下不斷鬆動：2016年7月15日土耳其未遂軍事政變，莫斯科及時予以情報支援，俄、土關係迅速升温，軍事合作更取得重大突破。而捲入政變的美國各方因此與土耳其的關係趨於險惡。

到2017年9月，土耳其突然宣佈已與俄羅斯簽訂協議，將向俄羅斯購買4個營的S-400防空導彈系統，總價值為25億美元，這一交易還包括部分技術轉讓內容。由於俄羅斯的S-400防空系統不僅是目前世界上最強大的防空系統之一，其採購價格也是美國「愛國者」系統的三分之一，這讓土耳其頂住了來自華盛頓的多次施壓。隨着美方將美、土等國聯合研製的F-35戰機列為交易籌碼，這一風波的意義也就變得越來越嚴重。

俄羅斯的S-400系統並不僅僅是一種武器，它具備着政治、戰略和戰術的三重價值。而其政治意義尤為重要。

作為一個奉行集體防務的軍事聯盟，北約要求成員國的防務建設必須統一標準，武器裝備尤其要採用兼容互通的北約制式標準，便於戰時統一指揮和行動。當身為北約一員的土耳其選擇美國供應鏈之外的武器，進而在北約美製系統中接入俄羅斯技術時，這一行為本身就在挑戰北約用以防範俄羅斯的政治前途。

近年來，土耳其在北約體系中固然被邊緣化，但他自二戰後加入北約、歐洲體系時，始終都因其地緣政治位置被視為不可或缺的一員，在希臘已於歐債危機後被俄羅斯資本滲透，並被北約另眼相看之後，土耳其政治光譜的轉寰也決定了北約在中東及小亞細亞地區控制力的崩潰。

從戰略戰術中看北約的困境

S-400在中東地區的戰略與戰術價值也同樣不容忽視。

首先，俄羅斯的反導系統在土耳其的廣泛應用，意味着俄羅斯的干預能力已突破北約反導包圍圈的限制。從20世紀末北約東擴以來，北約從波羅的海到土耳其就加緊構建一條包括預警雷達、戰區防禦導彈和彈道導彈體系的包圍圈，到2013年後，這一包圍圈還呈現過進攻態勢。

美國和北約借「防禦伊朗」的目的，制定了歐洲反導計劃（EPAA），並在俄鄰國波蘭和羅馬尼亞部署陸基「宙斯盾」系統。此後，美國的「薩德」（THAAD）防禦系統也部署在了從德國、波蘭、羅馬尼亞以及土耳其的廣大地區。其中後者的指揮數據鏈直接接入北約在德國的司令部。

同理，俄羅斯的先進反導系統也存在類似的技術環境。儘管土耳其強調其S-400系統的獨立性。稱將「使用本國開發的敵我識別系統等操作軟件」，其操作人員也均為土耳其軍人。但埃爾多安也披露，土耳其方面剛剛派遣100名專家前往俄羅斯接受S-400系統操作培訓。加之目前已有大批俄羅斯專家前往土耳其參與安裝、調試等工作，這使得安卡拉的相關數據將有較大可能與莫斯科形成聯繫。

目前，以色列已經先行取得了訂購的F-35戰機，土耳其的受訓人員則繼續滯留美國。（視覺中國）

當土耳其這一包圍圈上的薄弱鏈條被俄方突破時，俄羅斯也開始在相關區域扭轉了此前的戰略劣勢。

此外，當S-400已經被部署於土、敍前線等戰略要地時，土耳其在俄、美等勢力之間也加強了作戰能力。在歐洲國家也與美、英離心，並確立其《歐盟國家締結防務聯盟》的關係後，這一趨勢就已成為關鍵信號。

事實上，土耳其並不是唯一一個採用俄羅斯制式裝備的國家，希臘在此之前扮演的角色更為突出。多年來，希臘與俄羅斯保持了戰略伙伴關係，希臘軍隊也裝備了俄方製造的武器系統。從20世紀90年代開始，希臘還長期使用包括S-300在內的各型防空導彈系統。儘管希臘當局為取悦北約曾在2018年7月以「危害國家安全」「干涉希臘內政」為由驅逐兩名俄羅斯外交官，但這種細節並不影響兩國軍事密切合作的現狀，更不用説歐債危機之後的希臘也早已被俄羅斯資本滲透。

俄羅斯已經於2017年前基本在中東、海灣地區拉起了用以包圍美國、北約勢力的「什葉派之弧」（Shiite Crescent）之後，土耳其的加入將讓美國在中東的佈局變得越來越孤立，至此，北約的中東防線就在S-400落地期間逐步崩塌。