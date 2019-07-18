約翰遜成為唐寧街新主人前夕　英國政壇亂局眾生相

週三（17日），前外相約翰遜（Boris Johnson）向媒體説道：他希望英國能在2022年大選前，完成所有脱歐程序，英國「完全離開」歐盟。他的口吻，彷彿自己已登上首相之位。雄心壯志之圖，表露無遺。

的確，雖然保守黨黨魁結果要待本月22日才正式出爐，但現今英國全國上下，無論是政壇、媒體及普羅大眾，大家都已經知道，約翰遜極大機會在24日正式搬進唐寧街10號，成為黑色大門後的英國最高「話事人」。

不過，最吊詭的是，雖然幾乎鐵定首相人選，此刻的英國政壇卻未有平靜下來。種種未明朗的因素，讓這場由脱歐而起的亂局，仍未見到秩序重整的契機。

約翰遜入主唐寧街幾乎毫無懸念。（路透社）

保守黨「約翰遜化」

經過一個月的黨魁爭鬥，約翰遜幾乎以「由頭帶到尾」的形式來到終輪選舉，決戰現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）。在上週英國獨立電視台（ITV）的全國直播節目中，侯俊偉仍能在辯論中，嘗試以鋒利言辭向約翰遜施壓。不過，約翰遜的政治智慧也不是省油燈，回答問題時不置可否，模稜兩可，輕輕帶過私事醜聞……一直以謹言慎行的原則度過這上半月。

不過，侯俊偉只有掙扎求全的份兒，隨着投票時間越來越少，他也逐漸失卻奇蹟出現的盼望，取態立場也轉趨軟化。例如在最新一輪問答大會上，約翰遜提到「補底方案已死」，侯俊偉竟放棄既往的温和立場，改採附和態度，難免令外界覺得，侯俊偉已然「投降」，現在他只想在約翰遜的新內閣中謀取一官半職。

外相侯俊偉出席內閣會議。在現時的情況看來，侯俊偉要做唐寧街10號的主人，相信還要多待些時間。（路透社）

因為強硬派的約翰遜幾乎鐵定上任，保守黨內一眾温和派紛紛軟化立場。唯有現任財相夏文達（Philip Hammond）仍不畏強勢，力倡英國斷不能在無協議下脱歐。

夏文達本週接受美國CNBC電視訪問時提到，假若新政府將英國推向無協議脱歐的懸崖邊緣，他將會採取任何辦法制止。約翰遜上台後，若夏文達沒有進入內閣，他將時隔21年後再度成為普通後座議員（backbencher）。但他聲言，如果沒有達成任何脱歐協議，他不會「安靜地坐下來」。

雖然如此，但綜觀保守黨員的立場轉向，以及約翰遜胸有成竹的氣量，強硬脱歐派至今可説是主導了保守黨內部輿論。

夏文達是保守黨內餘下少數堅決的温和派。（路透社）

工黨內哄 在野力量失制衡力

至於在野工黨，這半個月來，更忙於自掃門前雪。事關黨內的反猶太主義風波越演越烈。昨天（17日），67名工黨成員，包括接近三分之一上議院議員，聯署並在英國《衞報》刊登全版廣告，直斥黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）未能妥善處理黨內一直以來根深柢固的反猶太主義。內部分裂使到工黨幾乎無暇在保守黨黨魁選舉中，發揮其在野黨的影響力。

執政黨黨魁輪換，在野黨有責任透過議題設定（agenda-setting）等策略，向候選人施加黨外壓力，讓其理順及解釋政綱細節，從而使選民更加了解到候選人最真實的施政理念和領導才幹。不過，在這半個月來，工黨尚不能平息自家亂鬥，在保守黨黨魁選舉中，影響力少之有少。最終，最大得益者當然是僅求不出差池，「躺着便會贏」的約翰遜。

工黨黨魁郝爾彬飽受黨內輿論壓力。（路透社）

脱歐黨未如願

至於英政壇另一崛起勢力，在這半年以來於脱歐問題上發揮龐大影響力的，就是今年1月才剛成立的脱歐黨（Brexit Party）。成立僅4個月，脱歐黨便在5月份的歐洲議會選舉中取得亮麗成績，總共贏得29席，為英國本土取得議席最多之政黨。YouGov最新民調顯示，脱歐黨現時的民望支持度達21%，超過在野工黨，僅次第一位保守黨的24%。

不過，這不代表黨魁法拉奇（Nigel Farage）能夠吃得穩「安樂茶飯」。約翰遜日前表明，上任後不會就脱歐協議上與其他黨派協調。他接受提問時，也排除與脱歐黨合作的可能，聲言要以「保守黨的方式」重建英國人對民主價值的信任。

因此，脱歐黨未必能在新首相上台後得以擴張權力。但從歐洲議會選舉的結果中可以看出，脱歐黨其實得到相當大的民望支撐，但此刻在英國本土，卻得不到相同比例的話語權。這樣，脱歐黨的存在，可以説為當今英國政局增添極多不穩定因素。

脱歐黨是當今英國政壇勢不可擋的新勢力。（Getty Images）

北愛爾蘭人的擔憂

另外不得不提的，就是執政保守黨盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP），它也是英國政治亂局的重要持分者。英歐一直爭持不下的，就是北愛爾蘭問題。文翠珊與歐盟談妥的「補底方案」（backstop plan），得不到國會議員首肯。最近連約翰遜和侯俊偉，均稱未來的脱歐協議不可能有「補底方案」的存在，指它「已死」（dead）。愛爾蘭島前景未明，當中感到「被出賣」的，便是DUP了。

下議院議員唐納森（Jeffrey Donaldson）稱，DUP正積極與保守黨商討，如何減低「硬脱歐」對北愛爾蘭的潛在影響。他引述經濟部早前一份報告指出，無協議脱歐會令到北愛爾蘭的4萬個工作崗位「一夜間消失」，嚴重削弱北愛爾蘭的競爭力。相信約翰遜強硬的脱歐立場，是DUP、以及大部分北愛爾蘭人都不願妥協的。

愛爾蘭島的邊界問題，在這三年來一直是脱歐議題的核心。

來自蘇格蘭的暗湧

目前英國下議院第三大黨蘇格蘭民族黨（SNP），雖然在這幾個月來，未見到對英國政局的重大影響力。不過，接下來數個月，約翰遜處理脱歐問題的手段，將隨時影響到蘇格蘭選區內部的輿論大局。

英國是否會在限期前成功取得國內外一致同意的「完美脱歐協議」；會否以無協議形式脱歐？這些問題將會牽連到傾向留歐的蘇格蘭人民，會否順應倫敦的最後決定。一旦蘇格蘭獨立公投重新啟動，英國因脱歐而起的困局，只會是亂上加亂。

這一切，都要看唐寧街新主人的政治魄力，是否足夠扭轉乾坤了。