【中美貿易戰】特朗普已不再幻想能很快達成貿易協議

對於美中貿易談判未來如何，特朗普政府如今有些悲觀了。

7月18日，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴通話。姆努欽稍早前在迴應此次通話是否會促成雙方面談時，他很謹慎地説：「可能吧。不便猜測結果。」

7月10日，兩國負責人已經通話一次。兩次通話之後，雙方能否坐在一起面談，仍是未知數。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月17日表示，美中貿易談判不是「十分鐘就能搞掂的（not a 10-minute process）」，過程會很漫長、複雜。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日預測，美國要與中國達成經貿協議，還有很長的路要走。

劉鶴與美方官員的下一輪貿易談判遲遲未能敲定。（Reuters）

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國政府仍在等待北京對白宮放鬆對華為的限制、暫停加徵任何新關税行動等善意姿態作出迴應。

此一時彼一時。要知道，特朗普多次提到美國會與中國達成偉大的歷史性協議，比如2018年12月特習會前他在Twitter上稱：「中國希望達成一份非常全面的重大協議。這種情況是有可能實現的，而且可以相當快！」

在2019年6月的特習會前他又強調「中美達成協議機率很高」。姆努欽同樣也在同月的特習會前公開表示：「美中之前已經完成了90%的談判內容，對中美可能在年底前達成協議表示樂觀。」

即便貿易戰陷入停滯，特朗普也堅定認為，中國更急於達成協議。

現在，特朗普政府的拿捏不準、保守預測背後是它正在拋棄幻想。

在經過一年多的交鋒之後，中美已經摸清了彼此的很多訴求。（Reuters）

美國看清了現實。5月，中國就中美談判內容提出了修改意見，文件有100多頁，幾乎是要求中美談判細節全部推倒重來。特朗普政府的意思是：美中要回到之前談好的內容上繼續談。

如果按照美國的意願重啟談判，可能性微乎其微，畢竟中國提出了那麼多的修改意見。如果按照中國的修改意見來重啟會談，則一方面美國還需經歷一番思想鬥爭，另一方面中美談判內容如何敲定也需要時間。從2018年12月G20習特會到2019年5月，中美用了半年的時間才完成90%的談判內容。現在看來，一切似乎又要從零開始。

談判本身就是耗時耗力的過程，在前幾輪的談判中，各自基本都清楚了各自的訴求。在這樣的基礎之上，中美如果能再達成協議，可不正如特朗普説的「還有很長的路要走」嗎？

在經過近一年半時間的較量之後，特朗普沒有想到中國會一直跟美國鬥下去。美國徵税，中國反制。美國有「實體清單」。中國也有「不可靠實體清單」。美國在全球合縱連橫，中國同樣也在全球尋求組建統一戰線。

特朗普意識到了情況的複雜性。但開弓沒有回頭箭，他只能將貿易戰繼續下去。這是一場持久戰。特朗普亦愈發明白這個道理。