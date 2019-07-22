日本參院選舉自民黨大勝背後　安倍獨大與過半人民棄權的理由

日本參議院選舉結束，執政自民與公明黨順利取得參院過半數議席，勝出大選。這次勝利，可以説是預料之中的。這代表着執政黨相對較受歡迎，也代表日本人民的求穩意願，儘管有一半的人民選擇棄權。

日本參議院選舉結束，投票率只有48.8%，是日本戰後的第二低。（圖源：路透社）

首相安倍晉三在勝選後的記者會上，表示選舉的結果是人民對「政治安定」的支持，並給予了他們信任，建設令和的新時代。

社會安定、政治安穩是自民黨在此次參選舉中宣傳的一大賣點，選舉結果亦反映日本人民求穩的意願。選舉結果同時反映，在野黨在爭取改變安倍政治的訴求上得不到足夠支持。

自民黨支持率力壓在野黨

翻看選舉前日本放送協會（NHK）的民意調查，自民黨的支持率高達33.4%，遠遠拋離只有6%的最大在野黨立憲民主黨。不過在野黨共同推舉一名候選人的戰術，成功在部分選區擊倒自民黨。

立民在這次選舉中改選9席但贏得17席，席次增加近一倍。沒有太大民意支持的在野黨成功阻止以自民黨為主的修憲派，取得參議院過三分之二的議席。若以這個角度看這次在野黨的成績，可謂頗為埋想。

安心倍三，讓人安心的安倍晉三，安倍的自民黨讓日本社會政治穩定。從自民黨支持者手持的標語可見選民投票的意願。（圖源：路透社）

自民黨輸部分選區僅因「無人投票」

是這次選舉不得不注意的，是低落的投票率。今屆參議院選舉投票率只有48.8%，是日本戰後的第二低，接近一半的人民放棄了投票的權利。

西日本連日暴雨多少影響投票意慾，但主要原因是自民黨獨大，「安倍一強」以至在野黨無所作為的背景。以日本東北選區為例，在野黨之所以成功取得多個選區勝利，並不單純是因為戰術正確，而是因為「沒太多人投票自民黨」所致。

例如秋田選區的中泉鬆司，就因為過去贊成在區內設置神盾防禦系統，而遭居民反感。新潟選區的塚田一郎因為失言，聲稱撥款建設高速公路是因為「忖度」安倍晉三的意思飽受爭議。兩人雙雙在選舉中落敗，但兩區的平均投票率亦不過是55%左右，看不出「在野黨大敗自民黨」的情況。

立憲民主黨的成績在這次選舉的成績是優秀的，但與前民主黨相比仍相差太遠。（圖源：路透社）

細看在野黨的成績，立憲民主黨及國民民主黨合計只獲得23席，與上屆舊民主黨年代取得32席相差一段距離。因此即管立民改選議席增近一倍，總括而無法稱上大勝利。

根據NHK選前調查，選民認為民生問題是最重視的部分，社會保障及經濟政策分別有29%及21%關注率；外交及修憲議題只有9%及8%。根據自民黨的選舉公約（目標），除一項與民生有關的「再續安倍經濟學」外，其他的如解決北方四島或啟動修憲討論等，明顯不是民眾關注的部分。

安倍經濟學似乎成功讓日本近年經濟得以穩定發展，即使人們不太關心外交及修憲，因自民黨成功給予人民安穩的生活，若然一定投票，人們還是傾向投票予自民黨。