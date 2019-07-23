法國高官為何當面警告王毅「麥克風外交不可取」？

中國國務委員兼外長王毅7月19日與法國總統外事顧問博納舉行中法戰略對話牽頭人磋商。在磋商中，博納提到：「法方期待同中方保持密切高層交往，通過對話妥善處理分歧，麥克風外交不可取。」 在國際關係中，「麥克風外交」通常是指國家之間由於互信不夠，溝通缺乏，在外交的過程中出現了各説各話，不顧及對方感受的現象。 為何博納（Emmanuel Bonne）會提到「麥克風外交不可取」？中法之間的分歧癥結在何處？

在中國外交中，中國以此談過與加拿大、美國和英國的關係。在中國電信企業高管孟晚舟被加拿大扣留後，中國外交部提到「麥克風外交」無助於解決中加之間的問題。更早前，2015年中美就南海和網絡問題分歧明顯，當時中國就敦促美國停止「麥克風外交」。2012年9月，中國駐英國大使劉曉明在談及中英關係時表示，中英不搞麥克風外交，有效管控分歧。

法國航母現身新加坡，其標誌性意義不能低估。（AFP）

從語境來看，「麥克風外交」説明兩國互信不足，存在分歧。值得注意的是，中法關係整體比較平穩，中國國家主席習近平3月對法國進行了國事訪問，雙方都稱之為「成功」。為何博納（Emmanuel Bonne）會提到「麥克風外交不可取」？中法之間的分歧癥結在何處？

過去半年裏，中法之間爭議比較大的事件是法國軍艦「葡月號」（Vendémiaire）4月初穿越台灣海峽，中國國防部稱已就此向法方提出嚴正交涉。當時有法國軍方人員稱：「（法國）海軍大約每年穿越台灣海峽一次，從未引發任何事件或者反應。」中國之後在青島舉行了解放軍建軍70週年閲艦式，法國軍艦葡月號原本受邀與會，最終未能參加，原因被指是穿越台灣海峽一事。

此外，法國唯一的核動力戴高樂號航母戰鬥羣6月到訪新加坡，這是時隔17年來的首次。在隨後舉行的新加坡香格里拉對話會上，法國防長帕爾麗（Florence Parly）表示將加入美國倡議的南海自由航行活動，「基於維護秩序，將通過與盟友和朋友定期進行軍事演習來達成」。

在法國眼中，穿越台灣海峽、赴南海巡航都可以歸類到「例行行動」中，是它宣示自由航行的表現。北京不應該對此感到不滿。

但在北京看來並非如此。美國近年來越來越頻繁派出軍艦通過台灣海峽，尤其是今年以來，幾乎每個月都會穿越一次。美國是藉此來攪動台海局勢來施壓北京。在這樣一個時間點，法國也派出軍艦穿越台灣海峽，是追隨美國對抗中國的表現。

中美博弈會維持「鬥而不破」的狀態，而那些站隊美國並與北京唱反調的國家很容易成為被針對的對象，法國軍艦未能參加閲艦式很可能是北京懲罰法國來以儆效尤。

同樣，在南海問題上，法國在2018年曾提及要赴南海巡航一事。如今，法國又開始宣揚自己將與美國一道維護南海的航行自由。北京必然會帶着質疑的眼光來看待法國，會認為法國在攪動南海局勢。

作為美國的盟友，法國在諸多議題上與美國亦步亦趨是不可避免的。但在中美博弈日益白熱化的今天，站隊任何一方都要小心謹慎。法國自認為「合理」的行動在不同的大背景之下會引發軒然大波，也很可能會激起北京的激烈迴應。