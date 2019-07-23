中美交易不止華為　新農產品採購背後的北京思路

中美貿易談判牽頭人7月18日進行了大阪習特會後的第二次通話。美國貿易代表辦公室7月18日當天就公佈消息證實了通話。中國商務部直到北京時間7月19日下午17時才在官方網站公佈了相關通話信息。

中國外交部在北京時間7月19日下午的記者會上也對此進行了迴應。中國官方媒體《人民日報》7月21日報道稱「有關中國企業進行新的美國農產品採購」。

此次通話後，北京公佈購買美國農產品的最新動向，這暗示中美之間的通話進展相對順利。

萊特希澤（右）在大阪習特會後很少就貿易談判發聲，姆努欽（左）多次現身表明立場。（路透社）

首先，加入通話的不僅是鐘山。此前7月9日中國副總理劉鶴同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，中方通稿文末有一句，「商務部部長鐘山參加通話」。此次7月18日的通話，北京通稿的文末有一句「商務部部長鐘山等參加通話」。「等」字暗示了參加通話的不止鐘山。

從中國官方未提具體人名看，這些官員可能級別並未達到上通稿的程度，也或許是級別較低的具體業務部門官員。越來越多的負責具體事務的官員加入通話，意味着中美現在的談判已經進入到非常具體的實操執行階段。

其次，從通話內容來看，此次北京通稿稱「就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見」，而上次7月9日的通話後，北京説「就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見」。和上次相比，現在的通話內容增加了「下一步磋商」這一點。

北京提到「下一步磋商」，可見中美之間的溝通是頗有成效的，並沒有陷入到難以為繼的死衚衕。

鐘山之外還有誰加入了中美貿易談判牽頭人的通話。（新華社）

第三，《人民日報》在7月21日的報道中提到四個關鍵詞，即「有關方面」、「有關中國企業」、「有關部門」和「有關承諾」。向媒體透露消息的是「有關方面」，其釋放的信息是有關中國企業進行新的美國農產品採購，「申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關税」，「近期，美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨」。

報道的最後特意提到，「為滿足中國消費者需要，有關中國企業有意繼續自美進口部分符合國內市場需求的農產品。中方有關部門表示，希望美方與中方相向而行，切實落實美方有關承諾」。也就是説，在有關中國企業釋放善意後，有關部門希望美方落實有關承諾。

在「美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨」後，中國通過媒體報道，引述有關方面的話，釋放採購美國農產品的善意。這種操作有五個層面的意思。

大阪G20，習近平特朗普達成了諸多小交易。（路透社）

其一，説明北京是在美國釋放善意的基礎上才採取的行動，並非北京在經濟數據不景氣下的妥協。

其二，表明中國企業的動作不具備官方的性質，具有不確定性，進一步闢謠中國官方操控企業。

其三，透露中美之間的交易除了農產品換有關承諾，還有美方對中國產品豁免關税換取中國對擬購美國農產品豁免相關關税。

其四，「新的美國農產品採購」暗示北京不會立刻恢復以往不再進行的美國農產品採購，同時也不會就已經有的美國農產品採購當作是新的對美承諾。「新的美國農產品採購」代表了北京的善意。美國的有關承諾落實後，北京對此前加徵的美國農產品關税也會有進一步的放鬆動作，屆時中國採購美國農產品才會完全恢復。

其五，北京並未提到美國的有關承諾具體是什麼，但明顯指美國解禁華為。

由此聯繫到前文所説的不止鐘山加入到貿易談判牽頭人的通話，以及中美有「下一步磋商」，北京釋放的核心信息是目前的電話溝通在推進落實大阪習特會達成的具體交易，推進狀況良好。

中美之間的交易不只是華為換農產品這麼簡單。就農產品採購而言，美國的要求不只是採購，還有豁免加徵的農產品關税。中國要求的不只是解禁華為，還有豁免中國產品關税。

美國已經宣佈豁免部分中國產品關税，並就解禁華為積極行動。這是美國率先釋放的善意。中國媒體報道有關中國企業詢價美國農產品，是一種非常低姿態的善意信號。中美採取行動的程度決定了這一輪談判中，北京佔據主動。