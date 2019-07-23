逮捕美國間諜　查扣英國油輪　伊朗在危機中掌控波斯灣

截至當地時間7月22日前後，美國、英國和伊朗各方在波斯灣尤其是霍爾木茲海峽近海的對峙還在繼續。不過，不同於19日前後美國方面的劍拔弩張，此番風波的主動權似乎已經轉移到了伊朗一側。

伊朗方面放出了無人機監控錄像，反駁美方釋放的「伊朗無人機在波斯灣被美艦擊落」的言論，到7月22日，伊朗情報機構還宣佈「已抓獲17名為美國中央情報局（CIA）工作的間諜」。加之伊方還公佈了其「革命衞隊」、海軍突擊隊以電影大片方式機降英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）的全過程。當外界發現護航英艦面對伊朗此舉竟無動於衷時，也終於由此發現伊朗在這場危機中的遊刃有餘。

必須承認，伊朗近期的確在承受來自美國的各種壓力。譬如在7月15日前後，美軍先後在阿聯酋、卡塔爾和巴林的幾大基地都加派戰機，其兵力至少達兩個中隊之多。到18日，美國總統特朗普（Donald Trump）還稱遊曳在波斯灣的美艦「拳師號」還「擊落一架伊朗無人機」。

加之美國航母「林肯號」還從17日開始在阿拉伯海「搜救失蹤水兵」。一艘伊朗油輪還在英屬直布羅陀被扣押，美方及其盟友在波斯灣前沿的劍拔弩張就在考驗伊朗的智慧。

必須承認，美國營造的「大兵壓境」的環境確頗為棘手：美軍似乎已做好對伊朗實施打擊的準備。外界還通過衞星照片在阿聯酋的基地發現了數架疑似「陣風」的戰鬥機，這使得卡塔爾、埃及乃至法國捲入其中的可能性也隨之加大。

但是，環顧美國自2018年來挑動伊朗問題的手法看去，當美國近年來只想進一步鞭策巴林、卡塔爾乃至英法等盟友，嘗試彰顯自身在中東的軍事存在感時。這一切似乎就只能證明一點，即伊朗已變為美國在中東戰略格局的最前線，特朗普和美軍也難以繼續向前。

伊朗已於7月19日發佈錄像，證明美艦「拳師號」並未將該國無人機干擾或擊落。（視覺中國）

當美國及其盟友已經在伊朗周邊擺開陣勢時，伊朗也可以以逸待勞地從近期動向中尋找美國及其盟友的薄弱一環採取措施。在7月4日率先扣押伊朗油輪，武備卻又相對最弱的英國就首當其衝地成了伊朗的施壓對象。伊朗在這起風波中展示的打擊能力也足以蓋過18日前後美方宣佈「擊落伊朗無人機」所掀起的風頭。

根據伊朗媒體發佈的視頻顯示，伊朗「革命衞隊」的快艇先包圍了當時全速前進的「史丹納帝國號」油輪。伊朗海軍的直升機隨後就在油輪減速後降下一支突擊隊，並當場控制了船員，令這艘「關閉了巡航追蹤系統，沒有從正常的波斯灣入口進入」的油輪減速靠岸。當尾隨護送的英國「皇家海軍」竟對此無動於衷時，伊朗在這場風波中的實際掌控能力就因此一目瞭然。

當然，德黑蘭的打擊對象並不僅僅是即將在7月23日因換首相而解散的英國內閣，美國方面也是他需要應對的對象。

面對美國嘗試在美軍RQ-4被伊朗方面擊落一個月後挽回面子，宣佈「擊落」伊朗無人機的舉動，伊朗方面就拿出了一卷錄影帶，展示美艦狀況的確在其掌握之中，所有出動的無人機也都安全返回基地。這對於嘗試在波斯灣問題上迫近示威，「極限施壓」的特朗普一側來説，也可算有力且有效的當頭一擊。而伊朗情治機構在7月22日宣佈「破獲美國間諜網」的聲明，更展示了德黑蘭的遊刃有餘。

的確，伊朗的這一系列行動在西方世界掀起的風波也許是有限的。也就在7月19日，伊朗三家官方通訊社在社交網絡Twitter上的賬號突然被封禁。至於「今日俄羅斯」（RT）等傳播伊朗信息的媒體在YouTube等平台上也被專門標註為「受俄羅斯政府資助」，這使得德黑蘭在西方世界仍很難繼續發出合適的聲音。但無論如何，伊朗還是在波斯灣的危機中牢牢掌控前沿局面。