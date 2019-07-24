約翰遜拜相：脱來脱去仍脱不了的英國脱歐

對唐寧街10號垂涎數十載的疑歐派領袖約翰遜，週四（7月24日）終將昂首步入首相府的大門。然而，人們所關注的是，他會否成為英國脱歐的第三名被害者。

10月31日的脱歐大限，無疑是奪得保守黨66%黨員支持、大敗外相侯俊偉（Jeremy Hunt的）約翰遜（Boris Johnson）上任首臨的第一難關。

而且，難關過不了，並沒有重來機會——觸發2016年脱歐公投的卡梅倫（David Cameron），與三次脱歐表決大敗的文翠珊（Theresa May）就是首相命喪脱歐刀下的先行者。約翰遜與他們的不同只在一點：他是首位不折不扣支持脱歐的英國首相。

不過，選舉結果公佈後，約翰遜在其演説中，似乎也想尋求一條較為中間的路線：「今日，在此歷史轉捩點上，我們要調和兩組本能反應，兩組高貴的本能反應。先是對英國與歐洲盟友之間的友誼、自由貿易、國安互助的深切渴求。同時，我們也同樣深切的渴求在這個國家的民主自治。」話雖如此，不過這個矛盾也正是文翠珊在任近三年也未有寸進的困境。

保守黨岌岌可危的國會多數

理論上，英國脱歐應該沒有任何難度：根據《里斯本條約》的第50條，以及歐盟就押後脱歐的決定，英國如果甚麼都不做，英國人在11月1日一覺醒來，將自動身處歐盟之外。問題在於：國會既不支持現有脱歐協議，也不支持無協議脱歐，因此如果約翰遜堅持10月31日「不脱便死」的話，他自己很大可能會出師未捷身先死的被國會不信任投票先趕下台而「死」。

7月20日留歐派示威中的約翰遜吹氣人象造型。（路透社）

週一（22日）才剛辭職的前外交部國務大臣鄧克勤（Alan Duncan），在約翰遜上任前，已提出在他就任後馬上在下議院展開不信任投票，挑戰約翰遜政府能否取得議會多數支持。目前保守黨聯盟政府在下議院只餘兩席之差的多數（8月1日之後更極有可能跌至一席），在文翠珊政府財相夏文達（Philip Hammond）不惜放棄內閣要職、當回普通保守黨議員，也不願容忍無協議脱歐作為可能出路的情況下，剛上任的約翰遜可能就會馬上被逼下台。幸而，下議院議長白高漢（John Bercow）拒絕其不信任投票的要求，才暫時穩住英國政局。

「出動英女王」殺着遭禁

面對國會反對，約翰遜原本還有「中止國會會期」（Prorogation）的招數——如果他趕在脱歐限期來臨之前中止國會數周，那就有機會將無協議脱歐變成既定事實。雖然此舉要出動英女王以「皇家特權」強壓國會主權至上的傳統，將造成憲政危機，不過這「核武級數的絕招」至少可以成為約翰遜手中可作談判籌碼的一張牌。

親身經歷「日不落帝國」解體的英女王伊利沙伯二世，也許沒有想到英國脱歐會將她的角色放到政治風眼之中。（路透社）

然而，在上下議院的貴族與各黨議員通力合作之下，國會在一個與脱歐毫不相關的法案表決中成功通過修正案，迫使政府要每隔兩個星期向國會報告北愛爾蘭的行政機關組成進展，並於國會進行討論——即使其時會期已經結束，國會也要舉行特別會議進行有關討論。

此等奇招，變相使國會無論如何也能在脱歐大限將臨之前有機會開會，更可在會上再次投票反對無協議脱歐、提出不信任投票，甚至以國會投票請求英女王行使其國家元首的權力，在政府不願作為的情況下，主動向歐盟提出押後脱歐的要求。

由於新任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等領袖，都對繼續押後脱歐限期持開放態度，約翰遜無論如何堅持脱歐，也要經一場提前大選的洗禮——變相押後脱歐——才能繼續其脱歐大業。

提前大選 豪賭勝負難料

提前大選，卻是一場豪賭。目前，英國由原來保守黨、工黨的兩派爭霸局面，分裂成保守黨、工黨、自由民主黨跟脱歐黨四方割據的新形勢。四個黨派在大選民調之中也在20%的支持度上下。由於英國大選採取單議席簡單多數制，候選人得票最多、不必過半也能勝選，如果民調結果不變，可謂勝負難料。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）也有可能要面對黨內不信任投票的挑戰。（路透社）

然而，豪賭並非不可一博。約翰遜2008年從工黨手上奪得倫敦市長一職、2016年押注脱歐公投出奇制勝等事跡，也是豪賭得勝的結果。加上英國政治片刻即變——2017年4月文翠珊決定提前大選之時，保守黨支持度比工黨高出超過20%，可是在不足兩個月後的選舉中，前者得票只以2.5%險勝後者——自以為是選舉能手的約翰遜，也並非沒有奮身一博的可能。

不過，除非約翰遜能再創奇蹟，否則大選後的國會只會比今日更加分裂，到時候的爭議只會無日無之，英國脱歐依舊是「脱來脱去也脱不了」。

新招解愛爾蘭問題 不成功便成仁

其實，英國脱歐的最大難關仍然是愛爾蘭邊境的問題。其難點在於：如果英國脱離歐盟單一市場與關税同盟，愛爾蘭共和國與北愛爾蘭之間必然要建立邊境關卡，有可能破壞當地的和平局面；然而，如果英國不脱離單一市場或關税同盟，這樣的脱歐跟沒脱差別甚微。

北愛爾蘭應否「回歸」愛爾蘭共和國仍是各方不願放下的爭議。（路透社）

約翰遜目前已一口拒絕接受將問題拖延不決的「補底方案」（Backstop），然而他對此似乎還有一招鮮為人知的招數。

一個由留歐派議員主持、多位疑歐派議員參與的政策研究組織「繁榮英國」（Prosperity UK）在6月24日公佈了一份極其詳細的愛爾蘭邊境問題「替代方案」，希望讓英國一方面能脱離單一市場與關税同盟，另一方面也能避免愛爾蘭島上的硬邊境。

報告的精神在於將硬邊境的必要性分拆為各個具體問題，再以不同的現有技術一一應對。其中主張極具複雜，包括「特別經濟區」、「多層制可信任貿易者計劃」、「衞生與植物檢疫系統」、「共同旅行區」、「貨運地理追蹤」、「WTO前線交通豁免」、「WTO國家安全豁免」、「已登記出口者平台」等等一系列的技術性倡議。

由於報告過於繁瑣，外界對之關注不多，可是卻不失為歐盟有可能接受、以取代「補底方案」的另一出路。此方案有兩大好處：其一，它不必重大修改現有脱歐協議，只須加入「須提出替方方案以避補底方案」等內容，並非要完全刪去原有「補底方案」的條文，更容易讓一直不願修改脱歐協議文本的歐盟接受；其二，方案之詳盡似乎真有可能説服疑歐派接受「協議雖有補底方案，卻不必實行」的説辭，以爭回他們的支持。

不過，這一招有一個致命弱點：大不列顫島與北愛爾蘭，在此等安排下仍要配合「歐盟能夠容忍」的各種關於商品標準等項目的規制。可是，在約翰遜向來支持脱歐的説辭中，「歐盟對貨車車窗高度的要求過於嚴格，使司機難看到路上自行車騎士」等例子卻比比皆是。

要如何來一個華麗轉身——不要忘記約翰遜自己也曾投票支持現有脱歐方案——一方面説服歐盟接受這套複雜提案，另一方面又不會讓脱歐派民眾以之為「假脱歐」，將是推銷這個方案的最大挑戰。

此等公關性質的挑戰，當然也是文翠珊三年推動脱歐失敗的根本原因。約翰遜若能成功，他也許會以「脱歐之父」之號名留青史，不過他若然失敗，甚至因怕挫敗而不敢為類似方案背書，除了英國脱歐無期之外，他自己也會變成第三個死在脱歐困途的政客，更將是史上任期最短的英國首相。