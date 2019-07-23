博爾頓日韓四日遊　調停為何會失敗？

隨着日韓關係的緊張，美國總統特朗普派遣國安顧問博爾頓本週訪問日韓，調停兩國的矛盾。除此以外，博爾頓此行還肩負着其他外交任務，包括推進特朗普和朝鮮領導人金正恩下一次會晤事宜。但是，博爾頓此行真能取得預想的效果嗎？或者説他是日韓之間一位合格的調停者嗎？

博爾頓訪問日本目的之一就是讓後者為美國的中東計劃「出錢」。（AP）

博爾頓（John Bolton）7月23日至24日訪問韓國。7月21日至22日訪問了日本。按照白宮國安會的説法，博爾頓此行的任務是延續和重要盟邦兼友邦的對話。而按照美國總統特朗普（Donald Trump）7月19日的表態，博爾頓此行是應韓國總統文在寅政府要求，赴日韓調停兩國的外交及貿易爭端，也就是勞工問題及日本加強半導體材料出口管制等問題。

美國調停難解決問題

按照特朗普的説法，文在寅6月30日曾請求他幫忙調停韓日糾紛。鑑於文在寅在半島事務中的積極角色，特朗普不得不回饋文在寅的這份人情或助力。

日本7月初宣佈收緊對三種半導體產業原材料的對韓出口控制，引發韓國不滿。日本稱採取管制措施的原因是韓國在出口管理方面存在問題，而韓國則指責日本此舉是對韓國最高法院判處日企賠償強徵勞工案的經濟報復。對於勞工索賠問題，兩國短期內也無法找到解決辦法。2018年10月至11月，韓國最高法院兩度判決日本企業賠償殖民朝鮮半島期間強徵的韓國勞工，招致日本不滿。

日本則否認勞工賠償問題導致日本加強對韓管制出口，堅稱依據兩國1965年簽署的《日韓請求權協定》，韓國民眾不能再向日方索賠。但韓國不認可日本的這種説法。

特朗普對外展現強硬時離不開博爾頓的存在。（AP）

美國在日韓兩大盟邦之前的調停並不少見，但成功的案例並不多，至多是將二者的矛盾暫時壓制，問題並得不到解決。奧巴馬（Barack Obama）時期，美國就曾在日韓之間調節因慰安婦、勞工等問題導致的關係緊張。有的時候，這種調停甚至有一些「解決盟邦內部矛盾」，轉而合力施壓北京的意味。民主黨政府一直主張聯合韓日加大對中國崛起的遏制，而特朗普在貿易層面似乎更願意採取孤立主義的手法。

換句話説，美國的這次調停似乎少了些過往針對中國的意味。

日本進退兩難

不過，博爾頓這樣的國安幕僚則在推動美國在地區安全事務中得到盟邦的參與和配合。除了調停日韓爭端外，博爾頓此次東北亞之行也意在勸説日本支持美國在中東的「海事安全計劃」（Maritime Security Initiative）。該計劃主要指美國以保護民用船隻安全為由，欲聯合多國在霍爾木茲海峽等海域展開聯合巡邏，強化對相關水域及航道的安全監測。美國為此邀請多國參與，主要包括日本和英國等。

對於這一計劃，英國國內質疑聲也很多。因為英國對伊拉克戰爭的教訓依然有鮮明的記憶，對博爾頓推動的這種安全聯盟持謹慎態度。身陷脱歐問題的英國，生怕再次陷入中東戰爭泥潭。

正如英國《衞報》7月20日的一篇文章所説，博爾頓將特朗普政府引向同伊朗的直接對抗，對於其他盟國的利益傷害，根本不會關心。而當聽到英國皇家海軍陸戰隊在美國獨立日當天在直布羅陀扣押了一艘巨型伊朗油輪時，博爾頓難掩興奮之情。博爾頓已經為英國設置好了陷阱。

博爾頓在半島和平及美朝和解過程中的角色不大。（Reuters）

和英國不同，日本首相安倍晉三不希望盲目捲入中東戰事。對於美國邀請日本在霍爾木茲海峽組建聯盟巡邏一事，安倍晉三7月21日表示，日本首先要弄清除美國的想法，待美國提供更多細節和目的。

其實，這某種程度上可以被理解為日本的委婉拒絕。

而且，美國的這一中東巡邏計劃需要人力物力和財力，也就是説希望日本這樣的盟邦對美國提出的這一計劃提供財力或人力的支持。由於二戰以來憲法的限制，日本無法排遣自衞隊或飛機參與其中，剩下的只有通過提供資金支持來實現對美國立場的支持。

美國尚未對韓國發出這樣的邀請。美國之所以邀請日本參與，只因為日本是世界上第四大石油購買國，其8成石油進口都要經過霍爾木茲海峽。換句話説，特朗普政府就是希望日本能夠出錢。這和特朗普要求日本增加防務開支的要求如出一轍。但日本更傾向於和伊朗保持友好關係，避免因美國因素影響其石油進口。

博爾頓不會推動半島和解

博爾頓和韓國不討論中東安全議題，但在半島問題上，博爾頓難免會有所表示。根據白宮國安會的説法，博爾頓將在7月24日同韓國國安顧問鄭義溶討論半島永久和平機制的問題，以及如何繼續強化美韓盟邦關係。就在博爾頓訪問韓國一週前，朝鮮曾警告，美韓若舉行新的軍演，將不利於美朝領導人的下一次會晤。

任何熟悉半島事務的政治分析人士都很清楚，一直主張對朝強硬政策的博爾頓，現在竟然能夠和半島永久和平機制聯繫起來。如果特朗普真的授權博爾頓通過此行為第四次「特金會」鋪路，那麼他可能要失望了。

一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）暫時負責半島事務，鷹派博爾頓單方面不太可能和韓國政府找到共同點。而且，自小布殊（George W. Bush）時期以來，博爾頓就一直支持通過軍事手段解決朝核問題，反對一味地通過對話緩解南北緊張局勢。另一方面，朝鮮政府不喜歡蓬佩奧，但也更討厭博爾頓。博爾頓若想促成第四次特金會，除非他改弦易轍，放棄自己既有的鷹派好戰立場。如果那樣的話，博爾頓在白宮的時間也就不多了。

所以，無論是調停日韓勞工及貿易爭端，還是勸説日本參與美國在中東的安全巡邏計劃，或是在半島問題上討論什麼和平機制，博爾頓此行都不會有很大的成果或突破。