阿聯酋王儲訪華　習近平何以用「百年大計」形容兩國關係？

北京時間7月23日前後，當外界仍在緊密關注中美貿易對話未來的前景時，中國國家主席習近平與來訪的阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德的會談，以一種特別的方式引發了分析人士的關注。 中阿兩國首腦不僅在22日會見兩次，習近平在第一次會見中的「中阿關係目標遠大，內涵豐富，互利互惠，是百年大計」一語更為罕見。

對長期觀察中國與阿聯酋之間動向的分析人士來説，北京與阿布扎比從2015年「一帶一路」倡議確立後就突然呈現出極為緊密的對接態勢。

阿聯酋已在2015年4月以創始成員國身份正式加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，即亞投行）。到2018年1月，中、阿兩國還互相給予公民免籤待遇。考慮到習近平、王岐山等北京政要還在2018、19年間多次與阿聯酋政要接觸，這就意味着北京對其青眼有加是可以理解的。但「百年大計」一語還是讓這種青睞顯出了與眾不同。

從某種意義上來説，北京對阿聯酋談及的「百年大計」是有章可循的。這一提法最早源自於2017年時中國駐阿聯酋使館方面發佈的一篇題為《百年大計 絲路對接》的文章。

在這篇文章中，中方嘗試將中共的「兩個一百年」的奮鬥目標與阿聯酋2017年發佈的兩個「百年計劃」連接起來。儘管阿聯酋方面的「2071年建國百年計劃」和「2117年在火星建造城市的計劃」在很多觀察家眼中過於遙遠，但當北京稱「中阿兩國的百年雄心在『一帶一路』上形成了天然的對接」時，這一細節仍值得留意。

其實，從2017年後，阿聯酋作為一個非典型的中東及阿拉伯地區國家，其表現也正在逐漸超乎中國的想象。

對北京來説，他對「一帶一路」沿線的阿拉伯國家的合作格局要求本不高，這一格局長期被歸納為「1+2+3」。即以能源合作為主軸的「1」，把基礎設施建設、貿易和投資便利作為合作兩翼的「2」，以及把核能、航天衞星、新能源三大高新領域為突破口的「3」。

當阿拉伯地區其他國家長期徘徊在「1」、「2」兩個環節時，自2014年突然調整產業結構的阿聯酋竟不聲不響地走到了「3」這一突破口的環節。

阿聯酋當局2014年提出國家創新戰略。2015年推出「國家科技和創新政策」、發佈國家太空戰略計劃。2016提出「第四次工業革命的六大支柱設想」。到2017年，阿聯酋還提出2050年能源戰略、開始實施高級人才引進計劃。

至此，該國就和周邊一系列依靠能源立國的阿拉伯國家呈現了本質性的差異。

很多資料也顯示，比起政府之間的緊密合作，中國與阿聯酋財經界之間的合作更為突出。

在2015年12月，兩國央行已續簽了本幣互換協議，簽署了在阿聯酋建立人民幣清算安排的合作備忘錄。一年後，多家中國能源企業已進入阿聯酋展開清潔煤發電、光伏發電等大規模項目。

到2019年，中、阿雙方還確立了核能研發、核技術應用、工程建設、設備製造等領域的合作機制。加之雙方還有望在2021年共同展開火星探測計劃，至此，北京也有必要對全面超越「1+2+3」格局的阿聯酋另眼相看。

不少分析人士已經發現，阿聯酋較之其周邊各國更重視新興技術行業，他還是中東第一個將人工智能列為國家戰略的國家。因此，習近平在2018年7月訪問阿聯酋時，不僅與之簽訂了包括關於油氣勘探、金融產業發展與電商投資的多個項目，還確定了阿聯酋為「一帶一路」建設「重要支點國家」的地位。

目前，中國和阿聯酋的非石油貿易額在2018年已達到430億美元，這一額度顯示出阿聯酋也的確可以依靠其石油之外的產業維持國家運轉。考慮到該國的很多發展策略與中國的發展戰略有着共同之處。 事已至此，雙方加速合作就顯得事不宜遲。中國「一帶一路」倡議在中東的第一個支點也將由此正式確立。