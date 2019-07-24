從文翠珊到約翰遜　精英政治的又一次失落

英國新首相約翰遜等待這一天已經很久了。 從倫敦市長到脱歐公投的推動者，再到英國外交大臣，約翰遜（Boris Johnson）其實始終把眼光放在唐寧街10號的首相一席。7月24日，他終於如願以償。

7月23日，約翰遜在英國保守黨的投票中獲得了66%的選票，遠遠超過他的對手，外相侯俊偉（Jeremy Hunt），這意味着他將接任文翠珊（Theresa May）的首相一職。

毫不意外，對他的接任最興奮的外國領導人是美國總統特朗普（Donald Trump），他因為不少人稱約翰遜是「英國版特朗普」而感到自豪，説「這是個好事」。

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的確，特朗普和約翰遜都具有鮮明的民粹主義政策色彩，他們痛恨非法移民，善於煽動底層民眾，抵抗全球化的潮流。特朗普的 「美國優先」和約翰遜的「英格蘭至上」，不得不説有異曲同工之效應。

近些年來，西方國家的政權變更可能讓不少信奉傳統精英政治的人感到恐慌。從美國前總統奧巴馬（Barack Obama）到現在的特朗普，從典型的精英政客文翠珊到約翰遜，與其説這是民主的威脅，不如説是西方精英政治的崩壞。

實際上，翻開約翰遜的人生履歷，從伊頓公學的國王獎學金，到牛津大學的知名人物，約翰遜有着一個精英政治家需要的所有教育和經歷，他在某種程度上具備精英政治家的素質。但是最終讓他成為倫敦市長的，是認為他「十分搞笑好玩」的選民，他實現政治野心的很大原因，則是他在脱歐運動的極端立場、出格的言論以及對文翠珊的批評。

文翠珊在辭職前的演講中，曾引用人道主義人士温頓爵士（Sir Nicholas Winton）的話「永遠不要忘記，妥協不是一個骯髒的字眼。生活取決於妥協。」

文翠珊辭職，可以説是精英政治家在英國的又一次失敗。（VCG）

這顯然也是文翠珊作為一個政治家的信條，只不過，在今天的政治背景和脱歐的狂瀾之下，文翠珊的妥協終究帶來的是她的失敗。但是，這應當是她作為一個精英政客，對英國人最後的勸説。

約翰遜面臨的是比文翠珊更大的挑戰，作為執政者，他要做的不應該是繼續撕裂英國。他不僅要平衡各方勢力，而且要對英國經濟的發展改革作出自己的建樹。在外交上，他既要應對歐盟，又要在依賴美國的同時維護英國的利益，這一切對於任何政治家都不容易，何況是一個擅長販賣恐懼的民粹代表？即便他擁有和精英政客一般的能力和特朗普一般的宣傳技巧，也未必成功。

其實，今天約翰遜面臨的困局不止從脱歐開始，英國迎來這樣一位「非典型」領導人，也是民間多年積怨的結果。

從上世紀八十年代戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）時期，英國經濟政策徹底轉向新自由主義開始，工業空心化和中產階級的財富流失就埋下了伏線。而後來的幾次金融危機不僅傷害經濟，留下大規模結構性財政赤字，右翼政府削減公共支出，讓公民服務遭到破壞，民眾因此認為精英政客們無能且狡黠。約翰遜最終是以這樣出位的形象從政客中脱穎而出，就説明了民眾對精英的厭棄。

當然，誰也不能在一位新首相剛剛上任時就斷言，他不會成功。

作為政壇「老油條」的約翰遜，也可能在複雜的國際形勢之中找出英國更為獨立的出路，但是這終究是後話。今天人們看到的，是精英政治的又一次變質和衰落，也是過去幾十年來英國結構性矛盾積蓄的結果。