中俄轟炸機首次聯合巡航東北亞的三重考量

中國國防部發言人吳謙7月24日就「新時代國防白皮書」舉行發佈會上，期間他「《駐軍法》第三章第14條」（也即在港府請求和中央批准的情況下出動控制香港局面）的表述以外，還説明瞭很多香港之外重要的事。 包括諸如這週二（7月23日）中俄兩國空軍轟炸機在東北亞地區進行首次聯合空中戰略巡航。

此次巡航引發了韓國和日本的激烈反應。根據韓國聯合參謀部7月23日發佈的消息，當天共有5架軍機闖入韓國防空識別區，分別是2架中國轟-6K轟炸機、2架俄軍TU-95轟炸機和1架俄軍A-50預警機。

之後，韓國空軍戰鬥機對中國轟炸機進行了20多次示警廣播，對俄軍機進行了10多次示警廣播。此外，韓國空軍戰鬥機先後發射了20多枚熱誘導彈和300多發機槍彈示警。

中俄轟炸機的聯合巡航耐人尋味。（VCG）

日本自衞隊隨後也派出飛機緊急升空，先後對中國的轟-6K轟炸機及俄軍TU-95轟炸機，A-50預警機進行拍照識別。

韓日軍方應對行動之後，韓國外交部分別向中國駐韓大使邱國洪、俄羅斯駐韓代理大使沃洛科夫提出嚴重抗議。青瓦台國家安保室長鄭義溶也向俄羅斯聯邦安全會議祕書帕特魯舍夫提出抗議。日本則分別向韓國及俄羅斯就獨島（日本稱竹島）上空發生的警告射擊事件提出外交抗議，稱「在我國領土發生這樣的事情是不可接受的」。

不過，俄羅斯國防部強調，本次俄中行動屬於年度軍事合作計劃框架下，不針對第三方。同樣，吳謙也稱本次中俄聯合巡航是年度計劃內項目，不針對第三方。

有媒體稱中俄此次聯合行動「震動日韓，是美國的噩夢」。對於此次中俄日韓的四方對峙，該如何看待？

2018年9月俄羅斯的大規模軍演首次邀請中國參加。（VCG）

首先，這是中俄軍事層面合作更進一步的表現。自2005年以來，中俄開始舉行聯合軍演。在東北亞地區，中俄的軍演有過海上聯合軍演，比如每年一屆的中俄海上聯合軍演輪流在中國與俄羅斯附近的海域舉行。並且，中俄也有過陸上軍演，比如，2018年，俄羅斯在西伯利亞及俄羅斯東部地區舉行了冷戰以來最大規模的軍演，當時，中國參演兵力3,000餘人，各型武器裝備900多台，固定翼飛機和直升機30架。

儘管有中俄兩國軍隊和海軍艦艇參加過聯合軍演，但在23日之前，兩國從未在亞太地區共同進行過此類的空中巡邏。中俄的突破錶明兩國的軍事合作實現海陸空全覆蓋的同時，在具體項目上雙方合作正在逐步推進。

這是中俄軍事互信的表現。中俄不斷強調兩國關係處於歷史上最好的時期。中國國家主席習近平6月訪問俄羅斯稱中俄關係進入新時代。7月24日，中國發佈的《新時代的中國國防》白皮書，首次用單獨章節描述「中國推動構建平等互信合作共贏的新型安全夥伴關係」，其中中俄關係排位第一。

朝鮮核試驗後，美國B-52轟炸機多次飛臨朝鮮半島上空。（AFP）

在中俄關係發展的高度不斷提升之際，具體軍演的項目無論是從規模還是內容上都較之以往更進一步。俄羅斯強調類似的聯合巡邏將常態化、俄中將新簽署軍事協議、讓中國使用遠東地區俄羅斯導彈防禦系統的一些部分都是證明。

其次，中俄轟炸機同時現身東北亞是展現實力，起到震懾作用。遠程戰略轟炸機是大國的象徵，目前，全球擁有戰略轟炸機的國家是中美俄印四國。以往朝鮮半島局勢緊張時，美國的B-52轟炸機或者B-2轟炸機飛赴朝鮮半島震懾朝鮮。同樣，中國轟炸機轟-6K繞台飛行也有着震懾台獨之意。

當美國的戰略轟炸機現身東北亞引發外界的諸多聯想時，中俄轟炸機同樣有這樣的效果。美國可以以此來震懾朝鮮以及中俄等，中俄也需要讓美日韓知道自己的軍事存在不可低估。

最後，中俄在聯手做給日韓看。中俄如今聯手巡航東北亞引發日韓的激烈反應，美國稱要堅決維護盟友的安全，這一輪的對峙依然帶有冷戰的色彩。

朝鮮半島被稱之為「冷戰的活化石」，但美日韓同盟關係正在鬆動，日韓因為半導體一事關係緊張，韓國甚至威脅終止與日本分享軍事情報。美國則不斷要求日韓承擔更多的安保責任，不斷抱怨日韓在經貿問題上佔美國便宜。

當下美日韓在軍事和經濟上分歧不斷，美國與日韓盟友的關係正受到衝擊。中俄聯合在東北亞巡航是進一步加速美日韓三國關係的撕裂。