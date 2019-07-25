【中美貿易戰】姆努欽證實中國未滲透Google　確保美企向政府看齊

白宮7月24日宣佈，美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽將於7月30日至31日訪問中國上海，和中國國務院副總理劉鶴的團隊舉行貿易談判。也就是在同一天，姆努欽接受美國媒體採訪時表示，經過調查和核實，沒有發現Google叛國或遭中國滲透，這種國家安全方面的指控不實。

姆努欽當前的貿易談判立場相對比較温和。（路透社）

特朗普（Donald Trump）身邊的鷹派幕僚及美國國會之前曾以「國家安全」為由封殺中國科技企業中興和華為，即使部分解禁後，也一直存在這方面的顧慮。這種指控也令當前的中美貿易談判更加複雜化。

藉着這種指控勢頭，美國知名硅谷投資人者泰爾（Peter Thiel）7月14日在美國保守主義大會 （National Conservatism Conference）上指控中國已經「滲透」美國企業Google，認為後者與中國合作，涉嫌「叛國」。他提到，Google是否因為已完全被滲透，所以才做出疑似叛國的決定，和中國軍方、而不是美國軍方合作。

泰爾之後還在特朗普最喜歡的《霍士新聞》節目中重複了這一指控，稱中國情報特工很有可能已經滲透Google，尤其體現在人工智能領域。他呼籲美國聯邦調查局（FBI）和中情局（CIA）調查Google的這種疑似叛國行為。本來就對Google不滿的美國總統特朗普隨即表示，會調查Google的叛國指控。今年3月，特朗普在Twitter發文指責Google正在幫助中國和中國軍方，而不是美國。他直言，這太可怕。

中國商務部在貿易談判中的角色逐漸凸顯。（新華社）

7月24日，姆努欽（Steven Mnuchin）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，特朗普總統和他最近調查了這一指控，並且也和Google高管及領導層會面，並沒有發現Google和中國政府有任何共謀叛國的合作。Google在中國的業務非常有限，相關的國家安全指控並無實據。姆努欽還強調，和其他美國科技企業一樣，Google將繼續和美國國防部合作。

其實，除了姆努欽外，整個美國貿易談判團隊也不相信中國滲透了Google。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）之前對指控非常不屑，認為Google是在為美國工作，而非中國，絕對不會有「叛國」行為。他在7月16日曾説：「我的感覺是，Google這樣的美國企業都很支持這個國家，支持現任總統和他的議程。我認為他們工作很努力。」

當然，美國經貿團隊更多隻是維護Google，替Google説話，而非為中國辯白。和美國經貿團隊不同，美國的國安團隊一直都在指控中國政府對美國企業、學校和智庫的滲透，危害美國的國家安全。貿易團隊此時積極反駁相關指控，也是為了避免中美貿易談判前這類不實指控影響彼此輿論環境。

值得注意的是，這次指控和澄清再次凸顯出，美國企業必須聽從政府的把控，至於理由，要麼和經濟利益有關，要麼和政治及國安因素相關。在當前的美國輿論氛圍中，這種針對Google和中國的不實指控並不少見。

在美國人眼裏，華為這樣的中國企業，即使不是中國國有企業，也會受到中國政府的控制。這也是為什麼特朗普政府會通過封殺華為的方式向中國施壓，希望在貿易談判中獲得中國的讓步。

在美國執政者和立法者看來，美國企業也應該受到美國政府的監管，或者至少立場一致，或政策上保持配合，確保向美國政府看齊，否則就很容易被扣上「叛國」的帽子。比如這次被指控的Google，就在華為被美國封殺之際，停止部分同華為的業務合作。這也算是美國企業配合政府行為的一種方式，也是美國看待華為的一個視角。也正是這個視角讓特朗普政府對華為的徹底解禁變得有難度。