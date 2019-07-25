中美上海談判陣容複雜化　中國官方通稿反常未凸顯劉鶴

中國商務部新聞發言人7月25日宣佈中美經貿團隊將於7月30日至31日在上海進行第12輪經貿磋商。中國官方媒體新華社等大陸中文媒體均依此口徑對當天商務部例行記者會上發言人的言論進行了報道。

當地時間7月24日白宮新聞祕書格里沙姆（Stephanie Grisham）也在聲明中指出：「依特朗普（Donald Trump）總統指示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將前往中國上海繼續談判，目標是要改善美國與中國的貿易關係。會談將在7月30日舉辦」。

格里沙姆稱，中國國務院副總理劉鶴將代表中國談判。討論議題將包括知識產權、強制技術轉移、非關税壁壘、農業、服務業、貿易赤字、以及協議的執行。

中美雙方的官方消息均證實中美將在上海進行貿易磋商。

但值得注意的是白宮的聲明點明美方談判的牽頭人是萊特希澤、姆努欽，中方談判的代表是劉鶴。而中國商務部發言人口中談判的主體是「中美經貿團隊」。

以往的中美經貿磋商，中國官方大都會有預告通稿。此次上海談判中方口徑不只是和白宮通稿不同，和以往也較為不同。

劉鶴（中）、萊特希澤（左）、姆努欽（右）是中美貿易談判的牽頭人。（法新社）

此前5月7日中國商務部官方網站刊登題為「商務部新聞發言人應詢發表談話」的通稿説，「應美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽的邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商」。

此前5月1日中國官方稱「4月30日至5月1日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在北京舉行第十輪中美經貿高級別磋商。雙方按照既定安排，將於下週在華盛頓舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。」

此前3月21日中國商務部新聞發言人在當天的例行記者會上説，「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽近期就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。雙方商定，萊特希澤、姆努欽將於3月28日至29日應邀訪華，在北京舉行第八輪中美經貿高級別磋商。劉鶴副總理將於4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商」。

此前2月19日中國商務部在官方網站刊登題為「劉鶴應邀赴美舉行第七輪中美經貿高級別磋商」的新聞通稿稱，「應美方邀請，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華盛頓，於2月21日至22日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商」。

此前5月1日的談判中，中美雙方團隊成員合影。（路透社）

此前2月9日中國商務部官方網站在題為「中美經貿高級別磋商將於2月14-15日在京舉行」的新聞通稿中指出，「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於2月14日至15日在北京，與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵京」。

此前1月17日，中國商務部商務部新聞發言人高峯表示，「應美國財政部長姆努欽、貿易談判代表萊特希澤的邀請，劉鶴副總理將於1月30日至31日訪美，與美方就兩國經貿問題進行磋商，共同推動落實兩國元首重要共識」。

從阿根廷習特會以來中美之間舉行的歷次磋商來看，中國官方在公佈消息時大多稱應萊特希澤、姆努欽邀請，劉鶴訪美磋商，或者是劉鶴同萊特希澤、姆努欽在北京磋商。彼時中美經貿磋商的主體是萊特希澤、姆努欽和劉鶴。

而此次，中國商務部發言人現場回答有關記者提問時反常未凸顯劉鶴同萊特希澤和姆努欽的談判，而是説磋商是由中美經貿團隊進行。

中國商務部官方網站刊登的7月25日記者會文字記錄顯示，發言人高峯在回答記者提問時説「為落實兩國元首大阪會晤達成的重要共識，雙方牽頭人將於7月30至31日在上海見面，在平等和相互尊重的基礎上舉行第12輪中美經貿高級別磋商」。在文字稿中，「中美經貿團隊」一詞並未出現，出現的是「雙方牽頭人」。這或許是事出敏感，中國商務部臨時修改了部分措辭的緣故。不過即便是修改措辭，和以往直接點出劉鶴和萊特希澤、姆努欽相比也有不同。這是否意味着牽頭人發生了變化亦未可知。

從7月9日萊特希澤、姆努欽同劉鶴通話時，中國商務部在通稿中指出「商務部部長鐘山參加通話」，到7月18日萊特希澤、姆努欽同劉鶴通話，中國商務部説「商務部部長鐘山等參加通話」，再到此次中國官方説中美經貿團隊進行磋商。明顯的是中美談判參與人員的陣容發生了變化。

這是否意味着中方通過參與談判的人員調整改變了談判策略，有待觀察。