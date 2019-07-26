中美談判即將重啟　投資暴跌90%始料未及

7月24日，白宮確認中美新一輪貿易談判即將於下週二週三（7月30日至31日）在上海展開。這是兩國元首於6月底在日本大阪G20選擇停火後的首次雙方高層級對談。

貿易戰給全球經濟帶來挑戰，美國總統特朗普（Donald Trump）多次表示關税嚴重傷害中國經濟的同時，對美國沒有什麼不利。近期，國際貨幣基金（IMF）將美國今年經濟增長預期從2.3%上調至2.6%，將中國經濟增長預期從6.3%下調至6.2%。這似乎從側面證明特朗普講得無錯。

可是決定經濟體增速預期的並不僅僅是外部壓力，也包括諸多內部原因。相較之下，外資使用的變化往往能更準確地反應各界對一個經濟體前景的預期。

而這一指標卻呈現出另一種情況。

中美貿易談判即將重啟，兩國的態度被外界緊密關注。（Reuters）

資本的反應

美媒《紐約時報》近期的刊文讓外界再度關注到中國對美國投資的急劇下降。據該媒體報道，自特朗普上任以來，來自中國的投資暴跌了近90%。2018年，中國對美直接投資從2016年465億美元的峯值降至54億美元，降幅為88%，2019年第一季度只較2018年有所上升。

其中，特別受中國投資者支持的矽谷初創企業、房地產、金融部門和一些貧困地區的製造業尤其損失嚴重。

房地產方面，2018年，中國買家總共收購了價值23億美元的物業，但商業地產廉價出清則高達31億美元，物業拋售成為熱潮，中國買家在一年之內購買房屋的投資下降56%。近年來中國減持美債達1.1萬億美元，中國在美國的銀行和私募股權等金融行業投資也趨於謹慎。數據顯示，中國對密歇根州、肯塔基州的投資從2016年的高達百億，跌落到2018年的1.65億美金，這樣的落差引起當地政府的擔憂。

美國使用的絕大多數外資，並不來自中國，但從總體上來看，美國在今年第一季度的外資凈額降至513億美元，這一數字比2017年同期的897億美元下降了37%，比2016年一季度的1465億美元下降了65%。2018年第二季度，美國外商直接投資（FDI）曾一度降至負數，為2015年以來的首次。

特朗普認為資本正在逃離中國，然而事實有所出入。（Reuters）

美國外資的減少和貿易戰以及美國外資審查的收緊很有關係，但是反過來，中國外資並沒因為貿易戰受到過大影響。

據中國商務部7月11日發佈的數據，上半年中國實際使用外資按年增長7.2%，在當前全球FDI連續幾年下降的情況下，外資在中國的逆勢上揚，真切説明瞭資本對中國市場的預期。其中，第一季度美國對中國投資增速達到71.3%，韓國、日本、德國、荷蘭也都增加了在華投資。

從外資的角度來看，美國在貿易戰和保護主義政策下的損失，遠超過中國。對外資的吸引力最能説明企業資本對市場的預期，在巨額關税之下，外資對中國熱情不減，不僅是因為中國推出了一系列開放措施，更是因為外界看重中國市場的潛力。

貿易戰沒能振興美國投資

外資使用的情況，並不能體現美國國內投資情況的全部，特朗普實施大規模的減税政策，並且對外發動貿易戰，更多是希望資本從海外回到美國，振興美國經濟。這個願景現在又如何呢？

中國市場的潛力被外界看好，更為開放的政策促進外資流入。（新華社）

減税措施在一段時間內刺激了美國企業的盈利上升，但是企業投資大幅度下降。特別是今年5月初以來，美國投行摩根士丹利（Morgan Stanley）數據顯示美國企業的信心出現暴跌。

從2018年到目前，美國非住宅類固定資產投資增長一直處在下跌趨勢，從去年第一季度的11.5%下跌到今年第一季度調整後的4.4%，住宅類固定資產投資連續5個季度下跌。

今年7月美國製造業PMI初值50，不及預期的51，前值50.6，創下2009年9月以來新低。其中製造產出指數創2009年8月以來新低。這樣的行業預期可能讓企業更加考慮收緊開支，造成投資進一步下滑，從而影響就業和消費。

而在資本市場，外資流出的同時，股市仍然繁榮。根據財經信息供應商FactSet的數據，截至7月3日，共有114家標普500指數成分股公司發佈了第二季度財報和第三季度每股收益預估，其中88家預期負面，佔77%之多。可見，中美貿易戰持續、內需下滑和成本提高開始對大多數企業產生不良影響。

牛市的持續，很大程度來自於對美聯儲降息的預期以及企業股票回購的力量，然而美聯儲降息對經濟的刺激作用有多大尚待觀察，最新數據顯示，美國標普500公司的股票回購活動出現7個季度以來的首次萎縮，企業有收緊錢袋的跡象。疊加財報的情況，資本市場暗流洶湧。

貿易戰既沒有讓資本「撤離」中國，也並沒讓資本真正振興美國的製造業。保護主義措施不僅傷害外資，更傷害美國本土企業的投資熱度，給經濟預期蒙上陰影。在這個維度上，特朗普多少始料未及。