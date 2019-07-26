脱歐之外　約翰遜出任英國首相或許是時代的必然

7月23日，英國保守黨黨魁選舉結果揭曉，保守黨作為執政黨，新黨魁也自動成為英國首相。 為該職務準備多年的約翰遜（Boris Johnson）終於如願以償，以主人身份邁入了唐寧街10號。顯然，他的上任是英國脱歐亂局的產物。但其意義，似乎又不止於此。

首先，約翰遜的上任無疑是英國脱歐亂局的產物。

精明的投機者

卡梅倫（David Cameron）時代，作為倫敦市長的約翰遜藉機炒作，為自己奪得了「脱歐派代表」的政治資本；文翠珊（Theresa May）時代，他擔任外相期間，與其和首相共同推動一個可落實的脱歐方案，反倒擺出一副「隔岸觀火」的樣子，並時而説些不切實際、於文翠珊脱歐工作不利的風涼話。很顯然，他是在蟄伏，在伺機而動，而當2018年文翠珊對保守黨和內閣失去掌控，他也就迎來了發力的時候。

作為一名自幼接受最優秀教育、享有最豐富政治資源、且在政壇摸爬數十年的精英，約翰遜不僅熟知政治的運作，更是一名有着敏鋭嗅覺的投機者。他如今的登台，在一些人看來或許是「沐猴而冠」，但是畢竟「歐還是要脱」，工黨如今不知所謂，如果保守黨都做不到脱歐，就沒人能做到了。既然如今無路可退，既然温和與理性的作風不管用, 又何不選一位「粗暴的人」上來試試？

當然了，這只是一場由13餘萬名保守黨黨員決定的選舉。按照民調機構YouGov於7月23日對1730名成年英國公民做的民意調查，對約翰遜上任感到高興和欣慰的只有28%，感到失望和不滿的則有47%，另有25%的人則認為無所謂又或沒有答案。也是因為這樣，才有人會認為約翰遜在該位置未必能做的長久。

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可是，真的是這樣嗎？

脱歐或許只是一環

或許，即使英國議會能在近幾個月內重新舉行大選，又或是舉行一個「你是否認為約翰遜應該繼續擔任首相」的全民公投，約翰遜所能獲得的支持，也能超乎時政觀察人士的想象。這種可能是有的。即使當下這一瞬間只有28%的人對他的上任感到「高興」或「欣慰」，但民意向來很易搖擺，今天人們不支持他，過幾個月又未必。

如今不少人以諷刺的態度將約翰遜比作「邱吉爾第二」，説他有着和邱吉爾一樣的傲慢與自負。不過，他有沒有可能成為真的「邱吉爾第二」？或許是有的。這不是説他或許能像邱吉爾一樣「偉大」，而是説像邱吉爾一樣，為英國政壇留下濃墨重筆的一篇。從這個維度看，約翰遜也確實有點「英國特朗普」的意思。

毫無疑問，推動約翰遜上台的，是脱歐亂局，但或許又不全是基於這個原因。甚至，有沒有可能脱歐亂局只是一環，至於真正的原因，還需我們看看世界。看看這個包括英國在內的世界——或許，英國的首相之變，英歐的脱歐之變，都既是全球變局的助推力，也只是世界大變局之下的結果。

約翰遜未必能像邱吉爾一樣「偉大」，但或許真能如邱吉爾一般，為英國政壇留下濃墨重筆的一篇。

無人可置身事外的全方面變革

放眼寰宇，各個領域都在經歷大變。

地緣層面，歐洲整合進程遇阻，甚至面臨分裂風險，英歐矛盾日益激化，歐美關係也頻頻出現裂痕；非洲在經歷了近百年的殖民之殤、獨立抗爭和專制統治後，正在艱難卻穩健地完善自身政制，且已經展現出令人無法忽視的經濟增速和活力；亞洲的經濟發展狀況就更是不消多提，且過去數十年人們習以為常的地緣現況都在發生關鍵性調整。

科技層面，信息化時代的開啟，令獲得資訊和生產資訊的成本空前低廉，致使「假新聞」等全新問題的出現；5G時代臨近，意味著各行各業所熟知的慣例皆會面臨巨變；區塊鏈技術的誕生，預示著一輪全新的去中心化政經革命；而人類興趣索然了數十年的航空航天領域，彷彿也慢慢重回社會視野。

而當我們以人類文明發展的視野審視時局，便會發現基於西伐利亞（Westphalia）體系的民族國家概念，以及由其所構成的世界秩序，在終於落實到全球的同時，也開始遭遇愈來愈多的問題，「霸權更迭」的歷史軌跡，也在面臨與日俱增的責問；過去百年來，自由主義逐步成為世界主流政經社會信念，近年反而也面臨質疑；

至於對世界現況和歷史的認知，主導了過去近百年的「西方中心論」也開始出現變化，以西方文明為載體的認知體系，愈發不能解釋諸如中國正經發展軌跡等世界趨勢。而當中國崛起為非洲提供迅速發展的資金、技術和市場，為印度提供「中國能行，我們也能行」的信念，待得他日東盟、印度乃至非洲各國國力迸發，又會是新一輪的變遷……

很明顯，這是全世界共同引發、共同背負，且多年未遇的大轉折。

時代在呼喚強人？

在這樣的情況下，世界也正湧現一批諸如普京、習近平、莫迪（Narendra Modi）等強人。而即便是馬克龍（Emmanuel Macron）、安倍、埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）等因個人情況或外部條件所迫，從而受到掣肘的領袖，也在其有限的範圍內施展臂膀。反觀那些瞻前顧後、諾諾吞吞的傳統建制人士，則在被時代所篩剔，大浪淘沙。

這些全部都是變局。而當這諸多「小變化」由點及面地匯聚成「大變局」，便將造就顛覆過去百年慣例的範式轉移（Paradigm shift），且這一切變化都是正在進行時，都是「變局」而非「定局」。在這未知之中，無人能斷定之後會發生什麼事，但又能清晰地感覺到「變之將臨」。

或許，這些觀察都只是一家之言，只是一種很抽象的主觀感受，但在這樣的背景下，各國人民也確實在尋找最能帶來方向感的領袖。

或許，在脱歐亂局之外，約翰遜的上台也有着這樣一層含義。