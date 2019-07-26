【中美貿易戰】被視作強硬派的中方新代表：鍾山

白宮7月24日發佈聲明，宣佈美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽將於7月30日至31日訪問中國上海，同中國國務院副總理劉鶴牽頭的團隊舉行新一輪貿易談判。中國商務部之後確認了這一會晤安排。值得注意的是，中國商務部部長鍾山加入此輪貿易談判，引起了美國經貿團隊和媒體的廣泛關注。白宮在發佈這一消息前的7月23日就已經對此次上海談判向媒體放風，特意提到鍾山會加入談判，並將其形容為中國貿易團隊中的強硬派。

鍾山在中美貿易談判中的角色一直存在，只是被美國輿論在不同階段差別對待。（VCG）

雖然鍾山之前也曾陪同劉鶴參與過幾輪中美貿易磋商和電話溝通，但這是美國朝野首次將鍾山角色不斷放大，並通過貼上強硬派的標籤，將其同談判的順利和成敗與否緊密聯繫在一起。換句話説，特朗普（Donald Trump）政府除了繼續聚焦中國牽頭人劉鶴的角色外，也相對將更多關注視線放在了鍾山身上。

美國看問題的方式

在美國的外交事務中，温和派和強硬派，或鴿派和鷹派，是永遠存在的兩種主要勢力。兩派權力代表着兩種不同的政策路線或工作方法，前者傾向於通過外交對話等和平的手段解決問題，後者更注重武力，姿態不易妥協。兩派勢力的權力、話語權分配此起彼伏，相互更替，影響着美國的對外決策。

美國決策者、立法者以及顧問團隊，為了標榜自己的立場和形象，或者樹立自己獨立的政治標籤，加上媒體的包裝，都樂於被稱作鴿派或鷹派、温和派或強硬派。

比如，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國安顧問博爾頓（John Bolton）和政策顧問米勒（Stephen Miller）就被認為是強硬派，或者鷹派。財長姆努欽（Steven Mnuchin）和商務部長羅斯（Wulbur Ross）相對而言則被認為是温和派、主談派，雖然兩人的主張有時也會向鷹派立場靠近。

同樣，美國人也喜歡以同樣的視角看待他們的對手，甄別誰是對方團隊中的強硬派、温和派。比如，劉鶴就被美國認為是温和派。中國軍方很多將領和顧問，大多被美國人認為屬於強硬派。至於美國為何將鍾山視為強硬派，可能和鍾山近來接受採訪頻繁批評美國有關，也和鍾山在中國的政治聯繫相關。

美國鷹派萊特希澤等人暫未給劉鶴貼上明確的標籤。（Reuters）

美國貿易部長羅斯在中美貿易戰之前曾主導對華貿易事務，和鍾山有過接觸，但沒有在明面上將其稱為強硬派。而在萊特希澤、姆努欽以及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）看來，鍾山是一位有才幹的專業談判代表，但更是一位立場強硬（tough）談判者。輿論就此認為，鍾山有可能讓雙方的貿易磋商更加艱難，讓中美貿易協議的談判更加複雜化。白宮前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）甚至説，鍾山是強硬派中的強硬派。

鍾山被認為是強硬派並非壞事

不過，美國主流輿論更願意將鍾山形容為和中國最高領導人習近平關係密切、嚴謹遵守中共路線的忠貞派。其中，和中國領導人習近平關係密切的判斷，主要源於鍾山在中國浙江的從政經歷。習近平2002年至2007年主政浙江時，鍾山曾任浙江省副省長。

華府分析人士認為，和劉鶴相比，鍾山擁有更多貿易談判經驗，但官階低，這就意味着鍾山能夠在幕後或外圍及時掌握貿易談判的細枝末節，並將其傳達至中國政府最高領導層。當然，無論是温和派還是強硬派，最後都要服從於最高領導人的主張。

而且，在劉鶴牽頭主導貿易談判的情況下，鍾山角色的凸顯也是好事，這有利於中國領導層把控好國內温和派、強硬派等不同訴求之間的利益平衡，能夠真實反映國內意見。這並不見得是壞事。這就如同萊特希澤和納瓦羅的存在一樣，都能夠平衡一部分保守勢力的訴求。

當然，鍾山可能不接納強硬派的標籤。但這就是美國人看問題的思維方式。至於為什麼現在美國貿易團隊及美國輿論將鍾山定位為強硬派，或者就鍾山加入貿易談判表達各種擔憂，或許和特朗普政府當前對新一輪貿易談判前景的擔憂有關。假如雙方貿易談判進展不順利，或者無果而終，美國對外公關很容易將其歸因於中國立場的強硬，這符合特朗普政府鷹派一貫的輿論引導模式。