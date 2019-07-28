特朗普不滿中國還在「發展中」　WTO卻不能「被迫改革」

「WTO已經爛掉，世界上最有錢的國家都可以自稱為發展中國家，去規避WTO規則，賺取特殊待遇。這種事件再也不會發生！」特朗普週五（26日）在Twitter上如此宣示，同時發表聲明指中國就是這種不該有發展中國家地位的「發展中國家」，並威脅會在90天內採取行動。

雖然特朗普用詞激動，不過美國只威脅「不再以發展中國家對待」、「不支持有關國家在經濟合作與發展組織（OECD）的成員國地位」等，其實實效甚微。有關國家以發展中國家地位在世界貿易組織（WTO）中取得的各種既有優惠待遇（諸如關税、進出口限額等）並不會改變。美國可以影響的，只是未來WTO框架中的貿易談判。

「發展中國家」分類 的確有待改革

即使特朗普帶頭破壞類似WTO的多邊主義國際秩序，我們也不必因人廢言——WTO的「已發展或發展中國家」的分類制度，其實也有其缺點；而且，由於分類帶來的差別待遇影響甚重，其制度也實在有改革的必要。

WTO的運作漸遭破壞。（路透社）

首先，WTO對「已發展或發展中國家」的分類的一大問題，就是WTO沒有提供任何定義和標準，而是採取由各國自我定義的做法（雖然其他國家在特定的優惠待遇上可提出異議）。

因此，無論是以國內生產總值（GDP）、全球商品貿易比例、世界銀行的「高收入」國家定義（以2018年計，即人均GDP高於12,376美元），還是OECD或者G20成員身份的標準等，都難以劃分出甚麼國家是已發展，甚麼國家是發展中。

例如國內生產總值全球排行第二、全球商品貿易比例排行第一的中國是發展中國家；諸如韓國、新加坡、卡塔爾等高收入國家也是發展中國家；以色列、墨西哥等OECD成員國，或印度、巴西等G20國家，也同樣是發展中國家。

大阪G20習特會之後，特朗普卻繼續高調批評中國。（路透社）

此缺乏定義的問題，所反映出來的，正是歐盟在2018年9月公佈的WTO改革概念書中所指出的問題：「已發展與發展中」的二分法，根本不留空間去就各國不同的經濟發展模式與狀況，在不同的差別待遇上面作合適的調節。

因此，歐盟就建議WTO應該容許並鼓勵發展中國家在「特定協議項目」之中「畢業」，逐步因應其經濟發展脱離相關的優惠待遇；而且WTO也不應對發展中國家作「一刀切」的對待，而該跟從一國之需要及有理據支持的進路，去作差別對待。

類似的改革，當然需要WTO成員國，特別是已發展與發展中國家之間，作詳細討論，以多邊主義的手法解決爭議。

「不改革就拉倒」的愚蠢

可是，特朗普的處理方法卻是「不改革就拉倒」。除了曾威脅要退出WTO之外——當然美國到底也不敢如此施為——特朗普政府自執政以來更一直阻止負責調解貿易爭端的WTO上訴機構的法官任命。如果任命繼續受阻，上訴機構將在本年內停止運作。

負責WTO改革要求的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）同時也是中美貿易談判的領導者之一。（路透社）

這種威脅性做法之所以不為各國接受，是因為在理論上，如果各國為避WTO崩解而接受美國要求的話，除了是對其單邊主義的屈服之外，更會使WTO的共識制決議不能再運作——因為任何一個國家的反對也能阻止包括法官任命在內的WTO決定，如果美國一試成功，他國也會按不同原因照着辦，最後導致各國再無尋求妥協共識的誠意，多邊合作將被互相威脅拉倒取代。

而且，特朗普政府拒絕任命法官的做法，也十分愚蠢。例如，歐盟與加拿大在此WTO上訴機構面臨崩解的危機中，就決定「自立門户」，合作建設另一個根據WTO法規作判決的仲裁機構，以解決歐盟與加拿大原該在WTO上訴機構解決的貿易糾紛。如果其後再有他國陸續加入，美國此舉終將無效。

中國，或任何其他國家，應否被視為發展中國家？「已發展與發展中」的二元分類是否值得維持？這些皆是值得各國深究的問題。不過，特朗普破壞WTO的威脅只會令問題的解決更加遙遙無期。