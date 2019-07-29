日本參議院在7月21日改選後，已開始運作。首相安倍晉三領導的自民黨與執政盟友公明黨在124個改選議席中贏得71席，加上沒有改選的70席，執政聯盟現有141席，在總計有245個議席的參議院中繼續維持多數地位。 雖然自民黨陣營未能取得參議院三分之二以上議席的「超級多數」地位，其「修憲」計劃也隨之不了了之，但對安倍來說，比起最終動搖「戰後體制」的修憲行為，他要做的事情可能遠超於此。本次選舉折射出的部份信息，更將在未來兩年中相繼呈現。

修憲已非最大問題

按去年9月自民黨第三次總裁選舉的結果，安倍第三次首相任期將延續到2021年9月，意味着接下來的25個月，將成為他改變日本的最後機會。

1947年，被稱作「和平憲法」的日本憲法正式生效，當中第九條奠定日本非武裝化的基礎。在戰後七十多年裏，日本民眾逐漸習慣了「和平國家」的身份，這種大環境之下的民意愈發牢固，安倍的修憲進程就會愈發困難。

在今次參議院改選中，日本百姓最關心的不是修憲這種國際議題，而是年金（即養老金）、消費稅等與民生息息相關的議題。

日本是全球老齡化程度最嚴重的國家，截至2017年，全國65歲以上老人達3514萬，佔總人口總數比例為27.7%，高居全球榜首。不少日本老友記達到60歲退休年齡後，仍選擇繼續上班，活到老做到老。日本東京澀谷區一間藥妝店內，一名老友記正在為顧客服務。（VCG）

日本人口老齡化嚴重，很多步入中年的日本人已經把眼光從國際轉回到自己身邊。根據日本總務省去年9月的數據，日本70歲以上人口數超過總人口的20%。此外，日本同時是世界上最長壽的國家，厚生勞動省的數據顯示，日本女性的平均預期壽命為87.26歲，男性則為81.09歲。這種長壽的預期背後隱藏着養老金不足的危險。

日本金融廳今年6月初發表報告，稱依據現行養老金制度，一對夫婦退休三十年後、即大約95歲時，恐面臨2,000萬日圓（約145萬港元）的年金缺口。雖然日本政府拒絕接受報告，堅稱「年金基本能夠支持民眾退休生活」，但2,000萬日圓的缺口已經成為日本民間一大流行語。自2012年開始一直密切關注輿情的安倍內閣，不可能忽視這一點。

除去「2,000萬日圓」的傳統威脅之外，本次選舉一大議題就是日本人擔心了多年，最後終於實施的消費稅政策。安倍政府計劃於今年10月把消費稅率從8%上調至10%。執政聯盟認為，有必要增加消費稅率，以便支持兒童護育方面的開支。各大在野黨則認為，提高消費稅可能會打擊民眾消費慾望。事實上，自民黨在今次改選中之所以會丟失部份選區，其中一大原因便是其消費稅政策。

日本參議院選舉投票率只有48.8%，是日本戰後的第二低。（路透社）

誰在分散日本人的興趣

這場選舉還有一個容易被忽略的背景，就是日本民眾對政治的興趣似乎逐漸降低。據日本總務省數據，今次選區選舉投票率僅48.8%，為1995年以來最低；比例代表選舉投票率亦只有48.79%。今次選舉的投票率創第二次世界大戰結束後、有記錄以來的第二低。

當日本民眾感到選舉缺乏有吸引力的選項時，某些看似「找樂子」的荒誕不經選項隨之登堂入室。譬如在本次選舉中，自民黨的山田太郎就是依靠動漫迷的支持，憑藉其反對《青少年健全育成基本法案》中對動漫、遊戲、小說之類內容限制等一貫主張，贏得53萬選票高票當選。

從演藝圈投身政壇、曾出演《大逃殺》等影視作品的山本太郎創建的「令和新選組」也走上了類似的發迹之路，山本推舉的黨內兩名「漸凍人」、腦癱候選人當選，自己以992,267票「敗選」的做法，更使其在政界與民間贏得不少人氣。而創建「保護人民免受NHK侵害黨」的前媒體人立花孝志，更以其荒誕言行及緊跟自民黨政府的政見，一躍成為日本最炙手可熱的笑星和政界新秀。

2020年東京奧運的倒數鐘。（路透社）

不過，更多人深知日本現時面對的問題尤其是經濟問題，終究要留給專業人士來解決。日本財務省7月18日發表的數據顯示，日本今年上半年的貿易收支為逆差8,888億日圓（約82.2億美元），連續兩個半年出現貿易逆差，其中，出口至中國和韓國的半導體等製造設備數量下降，產生了負面影響。

在日本仍處於「安倍經濟學」影響之下，更多問題恐怕只能期待安倍在未來25個月裏繼續努力。

上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《安倍最後25個月：參院改選後的日本政治動向》。

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