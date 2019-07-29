新上位美國情報首腦：特朗普不應屈於法律之下

現年76歲的老共和黨政客、統率美國16個情報體系成員的國家情報總監科茨（Dan Coats），週日（7月28日）正式請辭，料將由近日在眾議院米勒（Robert Mueller）聽證會上以金句力挺特朗普「一炮而紅」的共和黨眾議員拉特克利夫（John Ratcliffe）補上。

特朗普在Twitter上宣佈換人消息之時，先談特克利夫的提名，大讚了他幾句之後，才簡單提到國家情報科茨離任的消息，對後者似乎甚為輕視。

科茨：老共和黨被清算？

科茨可算是美國情報界最重要的官員，他除了是包括中央情報局（CIA）在內的美國情報體系領袖之外，更負責每日向特朗普提交「總統每日簡報」（President's Daily Brief），為後者提供各個部門的最高機密情報。

雖然情報部門與特朗普一直關係不佳，但在任超過兩年的科茨一向處事低調，只有兩次被媒體捕捉到他對特朗普表示不滿。

自列根時代已加入共和黨華盛頓政界的科茨。（路透社）

在2018年7月的一個安全會議上，科茨曾被問及當時特朗普正計劃邀請俄羅斯總統普京到訪白宮的傳聞。一直認定俄國勢力曾干涉2016年美國大選的科茨一時失言，向提問人士反問一句「你再説一遍？」，然後再以拖長語氣的口吻説出「O.K.」一語。此表態被外界解讀成科茨對特朗普質疑俄國插手為他助選的情報表達不滿。

另外，在2019年1月的一場國會聽證中，科茨堅持「伊朗並無採取製造核武的必要行動」，與當時特朗普直指如果美國沒有退出伊朗核協議，伊朗「將在獲得世界上最危險武器的邊緣」的説法大相逕庭。

無論其判斷屬實與否，從列根時代已在共和黨政壇打滾的科茨，對特朗普大概是忠言直説，沒有理會特朗普的個人政治偏好，與今日幾乎完全特朗普化的白宮格格不入。

他的繼任人選，更象徵着像他這種舊共和黨人在特朗普騎劫之下的全面潰敗。

「挺特朗普」上位的「典範」

共和黨眾議員特克利夫，與科茨一樣，也相信俄國曾干涉2016年美國大選，不過他卻認為俄國當時卻是與民主黨希拉里（Hillary Clinton）背後合謀，聯手打擊特朗普的選情。

米勒在聽證會上對答有欠流利，被質疑其頭腦已不如往昔。（路透社）

他在上週三（7月24日）的米勒聽證會上，就重提此等觀點，直指「特朗普通俄門」的「假消息」本身就可能是希拉里當年與俄國合謀的一部份。

由於米勒聽證會看點極少，科茨在眾民主黨人的老調重彈與米勒的沉默寡言之中，憑「挺特」金句，一時成為美國24小時新聞界能大肆報道的聽證會「爆點」，更傳聞因此獲得「電視迷」特朗普的青睞。

他的金句是：「我認同特朗普並非凌駕法律之上（above the law），但我也非常肯定他不能受屈於法律之下（below the law）。」其意思是指，米勒多次公開直指其調查「沒有為特朗普脱罪」，但是特朗普是否無罪的判斷，卻不應在米勒調查的法律權限之中。

聯邦法律訂明國家情報總監必須有「廣泛的國家安全專業」，而從政經驗只得地方檢察官與國會議員兩職的特克利夫似乎並不符合相關資格。因此，不少人認為其提名只是特朗普政治化情報機關的企圖而已。

舊共和黨一去不回

對於這樣的一個「新共和黨」投機主義者如此「上位」，傳統的舊共和黨人當然心感不滿——例如將負責考慮其任命的共和黨參議院情報委員會主席波爾（Richard Burr）就迴避表態，對此番人事調動不置一言。

特朗普已全面騎劫共和黨。（路透社）

不過，在特朗普「直通共和黨民意」的情況下，舊共和黨人只有兩個選擇：一是化身成新共和黨人，以特朗普馬首是瞻；二是像科茨等老將般提早退休，甚至如前共和黨參議員弗萊克（Jeff Flake）一樣退出政壇前線，當個政治評論員，隔岸觀火，笑看風雲。

以往堅守小政府、保守道德價值、自由經濟、高舉國安為先的舊共和黨，經特朗普之「亂」後，似乎已一去不復返。