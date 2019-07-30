為何美國總被中國欺騙？

中美兩國的衝突及關係惡化，直接影響到每一個人，這不是空話。 而中美關係愈發緊張的原因，除了那些大政治大博弈以外，還有個更簡單、卻也時常被忽略的原因。

對華鷹派的「民眾基礎」

近兩年中美關係緊張化的程度，應該超乎了絕大多數人的想像。孟晚舟也好，康明凱（Michael Kovrig）和斯派佛（Michael Spavor）等被扣的加籍人士也罷，甚至是中美貿易戰本身，都還只是小問題——真正的大問題在於美國對華態度愈來愈鷹派，激進而強硬的聲音愈來愈在美國政界，甚至是輿論界獲得支持，這是很令人害怕的。

共和黨內諸如盧比奧（Marco Rubio）等聯邦參議員經常發表強硬而不實的涉華言論，卻不影響他們長期當選；特朗普對習近平言辭有所保留，但對中國卻一直批評不斷，其鷹派幕僚的對華政策就更是激進。而在那些大政治、大博弈的原因之下，這類強硬對華立場之所以賣座，還有個更根本、更「紮根於民眾」的原因：

只需要各花費十分鐘與一位從未到過美國的中國人，以及一位從未到過中國的美國人聊上幾句，便能找到原因——兩國民眾對對方的瞭解程度是不對等的。相對於中國普通百姓對美國的瞭解程度，美國民眾對中國可謂毫不瞭解，且興趣索然。

2018年10月10日，聯邦參議員盧比奧在專門「監察中國法治發展和人權」的美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表演講。盧比奧曾於2016年與特朗普競選共和黨總統競選人，以對華態度強硬而為人熟知。（Getty）

「我識得你，而你卻不認識我」

無論是在北上廣深等一線城市，抑或是成都杭州南京武漢等省會，乃至是贛州、棗莊、大同、寶雞、綿陽這些地方城市，中國國民基本上都能聊幾句美國。在與內地國民聊美國時，有人能説幾句獨立宣言或是蓋茲堡演説（Gettysburg Address），有人能對美國近幾任總統發表下意見，有人能調侃下特朗普總統的髮型，還有人能對美國醫療社保體系、社會安全、槍支、種族等領域拋出值得人思考的問題。而若是這些對話發生在大城市，這些普通人甚至還能以英文與你進行這些交談，雖然他們的英文可能磕磕絆絆，且帶着濃厚的中式口音。

反觀世上科技最發達、國力最強、高等教育資源最豐厚的美國，對中國的瞭解卻低得出奇。他們或許能説出長城、毛澤東與熊貓，或許能説出李小龍、成龍與功夫，熱衷於「中餐」的美國人或許還能説出General Tso's Chicken、Chop Suey和Fortune Cookies（左宗棠雞、雜碎和幸運餅乾，皆是盛行於北美地區，卻不被華人認可的美式中國菜）。整體而言，美國普通人對中國的瞭解是很有限的。那些瞭解中國、去過中國、甚至會説中文的美國人，就更是鳳毛麟角。

這也反映出一個問題：一個普通中國人是真的對美國感興趣，可能這也與「美麗之國」這個「美」字的譯名相關，整體而言，大部分未去過美國的中國人，對美國印象都比真實的美國更好。而一位普通美國人，甚至是那些二代三代美籍華裔，對中國的興趣則極為有限，僅有的瞭解大多也限於單純的好奇。

不過更可怕的現實，在於美國對中國的無知不僅限於普通民眾，很多美國高層官員對中國的瞭解也極為有限的。

一個最簡單的例子，歷任中國駐美大使，以及所有駐美外交官都需要有流利的英文水平，反觀現任美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad，雖然他被任命的主要原因是與習近平相識多年）和其前任博卡斯（Max Baucus）都不會説中文。

這不僅僅是個溝通問題，更在於當美國外交官以英文而非中文了解中國的社會、政治、民俗文化變遷時，其觀察、總結及做決策的能力都會相對受限。

大國的通病

很大程度上，美國看待中國時的邏輯依然與20年前，甚至40年前兩國建交時無異，也即「中國外交官理所應當擁有這些能力；中國也應該照這樣行事；且最終變成一個民主自由的國家；若非如此，美國就該嘗試改變中國，因為一定是中國在這過程中出了問題」。

這是美國社會從上到下都存在的思維，也因此，美國普羅大眾對中國常常抱有一些近乎荒謬的印象，而美國政治人物也經常誤判中國，以至於走到如今「中國欺騙了自己」的憤怒心態和對中國愈發鷹派的立場。

其實美國人也不僅僅是針對中國時才會出現這種情況。畢竟美國是大國，「富有四海」，全世界都需要望向美國，而不需要美國那麼多地望向世界。這也是所有大國都在某種程度上都患有的通病。

但是，當中國已然是全球第一大消費市場、第一大貿易國、第一大工業國、第一大遊客來源國，擁有全球最多的高端人才、外匯儲備、外國債券，乃至即將成為更多領域的「世界第一」時，美國確實就應當調整一下現況了。